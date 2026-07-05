Nápady Sportu na trenéra české repre: učni Red Bullu, dánští vizionáři i španělský „blázen“
Pavel Nedvěd a další vybraní lidé jsou na začátku hledání nového trenéra české reprezentace. Nemělo by trvat tak dlouho jako minule a zároveň by tentokrát mělo mířit do ciziny. Je ale z čeho vybírat? Ano, je! Deník Sport a web iSport dal dohromady jména šesti zajímavých volných zahraničních koučů, kteří by se podle názoru redakce k „nové české reprezentaci“ hodili. Je libo cestu dánského Mitdjyllandu, nebo rakouského Red Bullu?
Jaké jsou parametry hledání?
Zprávy, které se objevily v mediálním prostoru o námluvách s Jürgenem Klinsmannem, se nezakládaly na pravdě. Pokud ano, šel by Pavel Nedvěd i celý výkonný výbor proti všemu, co v novém trenérovi hledají. Určité parametry si tak při hledání zajímavých tipů vytyčil i Sport. Jaké jsou?
Zahraniční trenér nemusí být vyloženě progresivní, ale rozhodně by měl být minimálně moderní. Mít za sebou angažmá relevantní pro to, aby český národní tým posunul správným směrem. Neměl by to být zkušený rutinér, který střídá rok co rok národní či klubové týmy a nikde nenechá zásadní otisk. A byť chce FAČR stojatý vzduch u národního týmu provětrat, tak se nelze obracet na trenéry z naprosto odlišné kultury jako arabský svět či Jižní Amerika.
Jeden z dalších logických a zřejmě nejdůležitějších parametrů je dostupnost, především finanční. Byť je na tom FAČR po kvalifikaci na mistrovství světa a velké smlouvě s ČSOB lépe než minulý rok, nemůže za trenérská jména rozhazovat peníze. Rozhodně nebude kouče odněkud vykupovat ze smlouvy, takže bude koukat do širokého rybníku volných trenérů. Zároveň se musí pohybovat v realistických platových i reputačních mantinelech. Žádný Julian Nagelsmann. Podle výše zmíněných kritérií přišel Sport se šesti nápady.
Thomas Thomasberg
- Národnost: Dánsko
- Věk: 51 let
- Poslední angažmá: Pogon Štětín
Inspirovat se vlivem Briana Priskeho zní možná prvoplánově, ale Dánové opravdu produkují skvělé trenéry. A Thomasberg je ideálním mixem nastavení systémového know how, úspěchu, ale i touze po restartu po nedávných dvou vyhazovech. V dánské lize odkoučoval přes 300 zápasů, většinou za progresivní Mitdjylland nebo Horsens. Minulý rok se rozhodl pro výstup do neprobádaného území a vyzkoušel angažmá v polském Pogonu Štětín.
Nevyšlo to podle představ, ambiciózní Štětín skončil devátý a Thomasberg se s klubem na konci června předčasně rozloučil. Podle zpráv z Polska ale zanechal minimálně lidsky ohromný dojem. Dánský vizionář je považován především za top defenzivního kouče, preferuje rychlé přechody do útoku a hru na dva útočníky. Vyžívá se v datech, dává velký apel na standardky. Nyní je volný a rozhodně připraven pracovat. Před příchodem do Štětína údajně odmítl lukrativní nabídku z Al Ahly.
Alexander Blessin
- Národnost: Německo
- Věk: 53 let
- Poslední angažmá: St. Pauli
Příliš velké sousto? Ale proč to nezkusit... Je samozřejmě spoustu důvodů, proč by Blessin k české reprezentaci nechtěl. Je v top trenérském věku a i přes sestup a konec v St. Pauli je v Německu a Evropě respektovaným trenérem, údajně už se na něj třeba poptával Feyenoord. Je navíc zvyklý na bundesligový plat a vzhledem k tomu, že se v Německu otevírají trenérské možnosti často, proč podepisovat dlouhodobou smlouvu u reprezentace?
Jinak by ale šlo o velmi zajímavý úlovek. Blessin toho má za sebou hodně, zkusil si angažmá v Belgii i v italském Janově. „Líbil by se mi někdo jako Rangnick v Rakousku,“ řekl nedávno k výběru trenéra Roman Hubník. Bingo, Blessinova trenérská alma mater je Red Bull. Z toho vychází apel na vysoký presink (spojený ale s pevnou defenzivou), kterou v St. Pauli provázela formace 3-4-3 a bohužel někdy i ofenzivní bezzubost. Je otázka, jak by mu vyhovoval odklon od dennodenní práce, byť u Rangnicka to fungovalo.
Gerhard Struber
- Národnost: Rakousko
- Věk: 49 let
- Poslední angažmá: Bristol
Další student univerzity Red Bullu, možná dokonce levnější varianta než Blessin. Rakušan sice stále ještě neoslavil 50. narozeniny, svůj životopis už ale stihl vyplnit slušně. Kromě Salcburku si vyzkoušel angažmá v MLS, bundesligovém Kolíně či anglickém druholigovém Bristolu. Zatím se mu ale nikde nepodařilo své know how uplatnit naplno. Možná by ocenil krok zpátky z klubového fotbalu.
Struberova filozofie je založena na intenzivním presinku a represinku, vytváření chaosu v útočné třetině, uhnání soupeře i formaci 4-2-2-2. V tom připomíná třeba o deset let staršího mentora Ralpha Hassenhütla (mimochodem rovněž volného). Vyžívá se v dosahování solidních výsledků s týmy, které mají menší kvalitu (záchrana Barnsley, Wolfsberger v Evropě). Pokud ale jeho jasně daná filozofie přestane fungovat, nemá plán B.
Albert Riera
- Národnost: Španělsko
- Věk: 44 let
- Poslední angažmá: Frankfurt
Bláznovství? Možná... Sport by španělského kouče, který naposledy vedl ambiciózní Eintracht Frankfurt, na seznam asi nezařadil, pokud by podle informací redakce jeho jméno nemělo na výkonném výboru FAČR padat už při podzimním hledání kouče. Jestli chce asociace revoluci, „blázen“ Riera ji přinese. Osobitý Španěl se českým fanouškům se zapsal do hlavy nejen výtečnými zápasy s Celje proti Baníku, ale i jeho peprnými tiskovkami. Bývalý hráč Liverpoolu je extrémně sebevědomý, věří své cestě, nebojí se někoho urazit.
Možná proto spadl při své první štaci mezi velkými kluky na pusu. Angažmá v Eintrachtu se scvrklo na pouhé tři bizarní měsíce, kdy se Riera stihl pohádat s hráči, novináři i vedením a k tomu nedodal patřičné výsledky. „Jsem smutný z vědomí, že jste poznali jen 20 % toho, co může Albert nabídnout,“ označil se v třetí osobě. Nelze ale jinak upřít, že jeho herní filozofie a oheň jsou pro reprezentaci zajímavé. Především jeho apel na držení míče a flexibilitu rozestavení by poslal národní tým úplně jiným směrem, než dosud kráčel. Otázka je – stálo by to za ten teátr?
Jess Thorup
- Národnost: Dánsko
- Věk: 56 let
- Poslední angažmá: al-Ahly (Egypt)
Mix všech dosavadních adeptů – dánská škola (Midtjylland) a bundesligový životopis (rok a půl vedl Augsburg). Thorupova hvězda ale nezáří tolik, jak se kdysi očekávalo. Přes prvotní úspěch nedopadlo ideálně jeho angažmá v Kodani, předtím v Belgii (Gent a Genk) a naposledy v egyptském Al Ahly, kde skončil před týdnem. Reprezentační štace je dobrá příležitost dostat se zpět na mapu. Jeho výhoda? S národním týmem má zkušenosti, vedl dva roky dánskou jednadvacítku.
Právě práce s mladými hráči je Thorupovou silnou stránkou, čímž by mohl pomoci národní tým omladit. Takticky je pragmatický, což je pro reprezentační fotbal někdy výhodou. Pro Dána je nejdůležitější obrana, jistota, absence rizika. Jakmile to funguje, přesune se k ofenzivní fázi. Svou klidnou, až pasivní povahou není asi člověkem, který by v hráčích zažehl oheň, pokud ale Pavel Nedvěd hledá člověka, který provede v klidu tým rozbouřeným mořem, Thorup je dobrá volba.
Erling Moe
- Národnost: Norsko
- Věk: 55 let
- Poslední angažmá: Kayserispor
Když z norského Molde odcházel do Manchesteru United tehdy úspěšný trenér Ole Gunnar Solskaer, přicházely obavy, zda jeho bývalý asistent dokáže na odvedenou práci navázat. Moeovi se to povedlo na jedničku. V čele Molde odkoučoval čtyři a půl roku, skoro 300 zápasů, získal dva tituly a zlobil silnější celky v Evropě. Klubový patriot měl ale zatím problém s výstupem z komfortní zóny. Jeho dvě angažmá v Turecku skončily přinejmenším vlažně.
Přesto nelze zpochybňovat, že jde o dvojnásobného norského trenéra roku. Proslavil se relativně pragmatickým 3-5-2, ve kterém nechal rychlostně vybavené hráče terorizovat soupeře z protiútoků. Otázkou je, zda by našel podobné typy i v českém národním týmu. Po sestupu s Kayerisporem je bez práce. Možná bude vyhlížet návrat do komfortu, možná opětovné spojení se Solskjaerem (mimochodem rovněž volný trenér), nebo úplně novou výzvu. Pro národní tým zajímavé jméno, ve kterém leží spíš levnější potenciál než ověřená kvalita.
Erling Moe dlouho úspěšně vedl Molde • Profimedia.cz
Další nápady
- Robbie Keane (Irsko, 45 let)
Miluje útočný fotbal, což dal jasně najevo během angažmá v maďarském Ferencvárosi a Maccabi tel Aviv. Do roku 2020 dělal asistenta u irské reprezentace, nyní se spekuluje o přesunu ke Skotům.
- Bo Henriksen (Dánsko, 51 let)
Muž, který před dvěma roky téměř zázrakem dostal zachraňující se Mohuč do pohárů, čeká na angažmá už tři čtvrtě roku. Jeho renomé je ale stále možná příliš velké.
- Markus Gisdol (Německo, 56 let)
Další učeň Ralfa Rangnicka čeká po dobrovolném konci v Samsunsporu na evropskou výzvu. Německý milovník represinku rád převezme „zničené“ týmy a stabilizuje jejich výkony.