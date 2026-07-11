Václav Havel na finále EURO 96: Kdo jsou naši?! Mluvčí Špaček líčí historky z Wembley
Působil nesměle, natož když se ocitl v šatně plné fotbalistů… Prezident Václav Havel se přesto před třiceti lety, 30. června 1996, odhodlal k tomu, že se ze státní návštěvy Irska vydal do Londýna na finále EURO, ve kterém jeho krajané získali po boji s Německem (1:2) historické stříbro. Nejen že usedl na čestnou tribunu ve společnosti královny Alžběty II. či premiéra Johna Majora, ale zavítal rovněž za smutnými hrdiny do útrob majestátního Wembley. „Byl jsem překvapen, když jsem prezidenta během zápasu sledoval. Atmosféra a výjimečnost utkání se ho zmocnily také,“ líčí ve své zpovědi někdejší Havlův mluvčí Ladislav Špaček. Největší úspěch samostatného českého fotbalu připomíná dokument Stříbrná cesta, který je ke zhlédnutí na iSport.cz a CANAL+, a také speciální publikace GEN Wembley, jež je k dostání na iKiosek.cz a u vybraných prodejců tisku.
Je to vlastně paradox. Nijak se netají, že pro něho nejspíš není nic vzdálenějšího než sport a konkrétně fotbal. „V jaderné elektrárně bych se cítil komfortněji,“ říká Špaček jen s jistou nadsázkou při návštěvě redakce. „Když se hrál velký zápas nebo náš sportovec získal medaili na mistrovství či olympiádě, vždycky mi to přišla říct moje žena. Já zavolal do televize a nadiktoval prezidentovo blahopřání. On se o tom pak ráno dočetl v novinách,“ líčí muž známý jako mistr etikety, který ani tentokrát neponechá náhodě jedinou manžetu.
„Dokonce jsem se nechával spojit přímo s komentátorským stanovištěm na stadionu. Se všemi kluky jsem se jako bývalý šéf zpravodajství ČT znal, byli jsme jedna rodina,“ popisuje. Paradoxně právě on měl to štěstí, že byl poslední červnový den 1996 při tom – a může o tom vyprávět.
Pane Špačku, máte slovo.
Prezidente, na finále musíte být!
To, že finále fotbalového mistrovství Evropy 1996 může být vážně důležitá věc, nám ukázalo až setkání s britskou královnou Alžbětou II. ve Wembley. V té době jsme totiž denně prožívali desítky závažných událostí.
Potřebovali jsme vstoupit do Severoatlantické aliance, státní návštěvy si u nás podávaly dveře. Létali jsme po světě, navštívili čtyřicet, padesát zemí. V létě 1996 jsme ale byli nápadně blízko – na státní návštěvě Irska. A v delegaci figurovali lidé, kteří rozuměli sportu, navíc se jím v rámci společenského života zabývalo jedno pracoviště Kanceláře prezidenta republiky.
Lidé z něj nám avizovali, že v den, kdy se z Irska budeme vracet a poletíme nad Británií, možná přímo nad Londýnem, se bude hrát finále mistrovství Evropy. „To je hezké, ať se hraje, my našim chlapcům budeme držet palce,“ pokrčili jsme rameny.
Reakce však přišla záhy: „My to myslíme tak, že musíte to finále, pane prezidente, navštívit. Musíte sedět přímo na stadionu, jinak by vám to národ neodpustil.“ Poslechli jsme tedy hlas národa a do Wembley zajeli. Ostatně, byla to ukázka sportovní diplomacie – šlo o výjimečnou příležitost poutající pozornost k naší republice. I po letech si to uvědomuji velmi dobře.
V den konání finále jsme tak odletěli z Irska a přistáli v Londýně. Nebylo však možné použít tradiční série limuzín. Přistavili nám autobus, protože předpokládali, že v okolí stadionu bude takový nával, že jakákoliv prezidentská kolona, byť doprovázená místní policií, by k němu plynule neprojela.
Když jsme autobusem přijížděli k Wembley, davy skutečně houstly, trochu jsme žasli, proč tam bude tolik lidí. Teprve jsme začali chápat, že ten zápas je něco mimořádně významného, když bude celý stadion zaplněn a všichni budou sledovat naše hráče, jak hrají s Němci.
I v útrobách stadionu byl všude nával lidí. My byli v chráněné zóně, kdy prezidenta přivítala v salonku královna Alžběta II. s princem Philipem. Václav Havel si připil skleničkou šampaňského a následovaly zdvořilostní debaty. Přítomni byli další státníci, německý kancléř Helmut Kohl či britský ministerský předseda John Major.
Ve chvíli, kdy nás usadili nás na tribunu, prezident začal chápat, proč byl takový tlak na to, aby utkání navštívil. Děkoval osudu, že přijal pozvání a ve Wembley se ocitl. Ukazovali nám také různé osobnosti sportovního světa, jako byli Niki Lauda nebo Boris Becker, některé další jsem ani neznal. Najednou bylo zřejmé, že zápasu našich fotbalistů přihlíží celý svět.
Kteří jsou naši?!
Setkání s Alžbětou II. i dalšími státníky učinilo na Václava Havla silný dojem. Komunikace s britskou královnou vyžaduje určitou zkušenost nebo jisté poučení a před zápasem jí měli potřást rukou i čeští reprezentanti přímo na hřišti. Královna ji sama nabízí, muž by se před ní měl uklonit. Úklona nevypadá jako na divadle, ale muž se dotkne bradou své hrudi. Dámy dělají pukrle, ovšem u sestavy našich fotbalistů jsme očekávali, že se ukloní a poté přijmou ruku královny… Vždy ji podává v rukavici a měla ji i tentokrát. Ruku lehce stiskneme.
Obával jsem se, trnul, jestli někdo neudělá nějaké faux pas, jestli se jí nepokusí ruku políbit, nebo rukou potřást – jako že trošku pumpujeme. (usmívá se) Člověk je z téhle situace nervózní, spousta lidí jedná ve zmatku, v rozpacích – Michael Kocáb jí dal pusu na tvář, jak byl úplně zmatený. Případy, kdy lidé ztratí hlavu a políbí královně ruku, jsou rovněž zdokumentovány. V případě českých fotbalistů se naštěstí odehrálo všechno naprosto korektně, asi byli dobře poučeni.
Začal zápas a my se ptali, kteří jsou naši. Prý hrají zprava doleva, tak jsme volali: „Do toho!“ Skandovali jsme, všichni včetně prezidenta povzbuzovali české hráče. Bylo to místy napínavé a strhlo to i nás. I my, kteří jsme k fotbalu neměli niterný vztah, jsme prožívali napětí.
Najednou jsme si říkali, že je to opravdu dramatická hra. Během přestávky jsme si opět připíjeli v salonku a následně se vrátili do hlediště. Znovu hráči přicházeli zprava, my opět vstali a začali volat. Ale najednou prezidenta usadili se slovy: „Ne, ne, ne. To jsou Němci!“ Pak nám vysvětlili, že si hráči vyměnili strany… V ten moment bylo jasné, že to bude složitější, než my naivní amatéři předpokládáme.
Byl jsem překvapen, když jsem prezidenta během zápasu sledoval. Davy kolem nás křičely, pořád něco volaly. Nevěděli jsme, kdo koho podporuje, ale atmosféra a výjimečnost utkání se ho zmocnily také, ani on se tomu neubránil. V některých okamžicích i Václav Havel litoval, že nějaká střela šla vedle. Bylo naprosto nečekané ho v takové situaci vidět. A když padl zlatý gól, celý stadion vydechl, vykřikl a bezpochyby také prezident si uvědomoval, že naše naděje jsou ztraceny.
Nevybavuji si ale jeho zásadní reakci, že by dával najevo nějakou velkou lítost. Stejně jako celá delegace samozřejmě cítil zklamání a byl trošku smutný, byli jsme krůček od lepšího výsledku, prohráli jsme o gól. Ale to, že jsme se dostali do finále tak významného šampionátu, nás naplňovalo uspokojením.
Odér v šatně a Poborského dres
Pak bylo jasné, že prezident musí navštívit hráče v šatně. Stadion byl stále plný desetitisíců návštěvníků, nám nezbývalo než jít přes hřiště. Prezident tedy musel vkročit na trávník, doprostřed do bouřícího kotle a v obavách se rozhlížel po tribunách: „Proč už ti lidé nejdou domů?“
Později mi řada lidí říkala: „Co já bych za to dal, kdybych mohl jít na trávník ve Wembley jako ty…“ Pro nás to bylo docela deprimující, ale přiznám se, že jsem byl docela udiven, žasl, kolik lidí mi ten zážitek závidělo.
V šatně už na prezidenta čekali hráči, trenéři a funkcionáři. Kromě odéru zpocených těl si všiml, že tam stáli hubení kluci, kteří nevypadali jako žádní ramboši. Když běhají po hřišti, působí trošku heroickým dojmem, ale jakmile si svlékli dresy, připadali nám jako úplně normální kluci. Přitom to byli hrdinové, vicemistři Evropy.
Václav Havel všechny zdravil, oceňoval jejich výkony. Při jedné příležitosti si podával ruku s kapitánem týmu, který mu předal dres Karla Poborského. Prezident ho opatrně uchopil a rozpačitě se rozhlížel. Podotknout ke hře nic nemohl, protože fotbalu prakticky vůbec nerozuměl. Bylo to pro něho neznámé teritorium. Naštěstí konverzaci vedla řada funkcionářů a pomáhala mu. Byli tam i velvyslanec v Londýně Karel Kühnl nebo ministr financí Ivan Kočárník, který s námi přiletěl z Irska.
Prezident pronesl proslov. Už si nevzpomínám, co říkal, ale pro všechny bylo významné, že je poctil návštěvou přímo v šatně. Prezident byl v té době už dosti zkušený, prožil stovky a tisíce situací doma i v zahraničí a uměl si poradit s lecčíms.
Nicméně byl velký trémista – kdykoliv měl hovořit před větší skupinou nebo před lidmi, o kterých toho moc nevěděl. A to se stávalo často, protože ho nezřídka postavili do situace, kdy má pozdravit nějakou komunitu.
Volit správná slova a říct něco, co by si lidé zapamatovali a čeho by si vážili, bylo vždycky obtížné a on z toho měl opravdu velkou trému. A ve Wembley se cítil snad nejméně jistě. Většinou šlo o politické, společenské nebo pracovní záležitosti, ale sport mu byl opravdu velmi vzdálený. Myslím, že nikdy nebyl v šatně fotbalistů, a tak se cítil jako nahý v trní. Nebylo to pro něho komfortní a pak se mi na cestě do letadla svěřoval, že je rád, že celá naše delegace všechno zvládla. Ale že se necítil nijak zvlášť…
Bergerův gól? To se nemělo stát…
Když jsme z šatny odešli, čekali na nás čeští novináři. Stále jsem musel být po Havlově boku, to byla moje práce řídit improvizovanou tiskovou konferenci. První otázka zněla: „Pane prezidente, který hráč se vám líbil nejvíc?“ Václav Havel je neznal, já ale držel dres, který mi předal, když jsme vycházeli ze dveří. Napadlo mě roztáhnout ho a prezident si okamžitě všiml jmenovky. S úlevou tedy odpověděl: „No, na naší straně tam velmi rychle běhal pan Poborský.“
Novináři byli spokojení, ale posléze padla i tahle otázka: „Co říkáte gólu Patrika Bergera?“ To jméno znělo bohužel příliš německy a pan prezident povídá: „To se nemělo stát, to se nemělo stát...“ To už i já pochopil, že Patrik Berger je náš hráč. Chytil jsem prezidenta za loket, ukončil jsem mítink a odváděl ho k autobusu, abychom se vrátili k letadlu.
Ukázalo se, že návštěva Wembley se vyplatila a že národ to na prezidentovi ocenil. Byl to mimořádný, fenomenální zážitek. Přiznám se ale, že to nikterak nezměnilo můj vztah k fotbalu, který byl vždycky velmi vlažný. Prakticky jsem o něm nevěděl vůbec nic – a co mi neřekla manželka, to nevím dodneška…
Poborského dres prezidentovi
Dobový text v deníku Sport
Přestože Česká republika v nedělním finálovém utkání mistrovství Evropy ve fotbale prohrála s Německem 1:2, byl tento zápas podle prezidenta Václava Havla „strhujícím a skvělým fotbalem, v němž obě mužstva podala vyrovnaný výkon“. Utkání tak mohlo docela dobře dopadnout i jinak. Prezident Havel to řekl novinářům v Londýně po skončení zápasu, kterého se zúčastnil na své zpáteční cestě ze státní návštěvy Irska. Václav Havel navštívil podle vlastních slov české reprezentanty po skončení utkání v jejich šatně a poděkoval jim za všechny odehrané zápasy.
„Řekl jsem jim, aby nebyli smutní, že prohráli, neboť jen to, co vykonali do této chvíle, bylo úctyhodné,“ podotkl prezident Havel, a ačkoliv tvrdil, že on sám z porážky smutný nebyl, bylo zřejmé, že ho mrzí. Prezident hráčům poděkoval také za propagaci a reprezentaci České republiky. Vzhledem k tomu, že utkání sledovalo téměř půl miliardy lidí na celém světě, tak i ten, kdo třeba nevěděl, že Česká republika existuje, se to touto cestou mohl dozvědět, poznamenal Václav Havel.
Prezident připustil, že jeho nedělním největším favoritem byl Karel Poborský, který ostatně po zápase věnoval prezidentovi dres se svým jménem a číslem 8. „Tam, kde jsme seděli, běhal v prvním poločase na křídle pan Poborský – osmička, a toho jsem pozoroval s velkým zaujetím, ale obdivoval jsem i všechny ostatní, včetně brankáře Petra Kouby.“ Havlůy mluvčí Ladislav Špaček v této souvislosti uvedl, že Poborský věnoval finanční obnos ve výši asi 650 liber, který získal jako ocenění nejlepšího hráče utkání, pro potřeby Výboru Dobré vůle Nadace Olgy Havlové.
Prezident Havel tlumočil novinářům, i svým nejbližším spolupracovníkům, od nichž byl během utkání striktně oddělen, podporu celé VIP lóže České republice. „Angličané nám fandili z důvodů celkem srozumitelných a bylo jim líto, když jsme prohráli.“ Naproti tomu radost německého kancléře Helmuta Kohla, který je „starým fotbalovým fanouškem“, z vítězství jeho mužstva byla podle Havla zjevná a neskrývaná. „Přesto byl potěšen a dojat, když jsem mu blahopřál k vítězství.“
Havel rovněž připustil, že přestože fotbal nebyl jeho velkým koníčkem a před nedělním utkáním musel dokonce nastudovat určité detaily z jeho pravidel, rád se – pokud se mu opět naskytne příležitost a bude-li mít čas – opět nějakého fotbalového utkání zúčastní.
Jak psal Havel Uhrinovi
Václav Havel a fotbal? To na první dobrou vážně moc nešlo k sobě. Ostatně, cesta do Wembley před třiceti lety pro něho bylo takovým malým dobrodružstvím. Není to ale tak, že by o nejpopulárnější sport vůbec nezavadil. Jeho blízcí vzpomínali, že když si ho navzdory pověsti sportovního antitalenta za školních či studentských let zahrál, brzy se zadýchal, protože chtěl být vždy tam, kde se kutálel míč.
S velkým fotbalem přišel do styku, když v roce 1996 Slavia na Žofíně oslavovala titul po 49 letech – a podle citace v deníku Sport se k červenobílému klubu přihlásil. Jistou záhadou je pak dění během EURO 1996. Havel po finále prohlásil, že si musel narychlo ledacos o fotbalu nastudovat.
Trenér Dušan Uhrin však dodnes tvrdí, že s ním byl prezident v kontaktu: „Poslal mi dopisy, a v jednom dokonce doporučoval sestavu.“ Pak by ovšem Havel musel znát české hráče, včetně Patrika Bergera, ač mu to jméno mělo evokovat německého borce. Tak si to alespoň pamatuje jeho tehdejší mluvčí Ladislav Špaček, jenž o Havlových listech či telegramech nic netuší.
„O takových dopisech nevím vůbec nic,“ kroutí hlavou. „Že by byl prezident schopen se kvalifikovaně vyjadřovat třeba k sestavě nebo k taktice, jak bojovat ve finále, je představa úplně mimo realitu. Fotbalu nerozuměl, vůbec nevěděl, kdo hraje, kteří hráči nás reprezentují. Neznal žádné jméno. V tomhle ohledu byl naprosto nepolíbený. Že by psal trenérovi, si absolutně neumím představit,“ je si jistý.
Uhrin však trvá na svém. Možný předmět doličný bohužel není k dispozici: Havlovy dopisy si prý trenér přečetl, ale neschoval...