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Další konec v reprezentaci! Černý (28) to oznámil v Turecku: Těžké a bolestivé rozhodnutí

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Trunda: Trenér, Nedvěd i já jsme mohli reagovat jinak. Chceme zahraniční odborníky. Kde FAČR vezme peníze? • Zdroj: isport.tv
Trunda: Trenér, Nedvěd i já jsme mohli reagovat jinak. Chceme zahraniční odborníky. Kde FAČR vezme peníze?
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ČTK, iSport.cz
Reprezentace
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Křídelník Václav Černý ukončil v 28 letech kariéru v české fotbalové reprezentaci. Hráč Besiktase Istanbul to řekl v rozhovoru s tureckým TRT Sporem. Připustil, že šlo o bolestivé rozhodnutí.

Černý má na kontě za reprezentační „áčko“ 30 startů a osm branek. Naposledy nastoupil za národní tým vloni v říjnu při porážce 1:2 ve světové kvalifikaci na Faerských ostrovech, po níž skončil trenér Ivan Hašek. Černému se po zápase v televizním rozhovoru nelíbilo, že mu reportér připisoval odpovědnost za jeden z inkasovaných gólů.

Na poslední kvalifikační duel s Gibraltarem už pozvánku do reprezentace nedostal, stejně tak ho nevybral ani nový trenér Miroslav Koubek na březnové play off o mistrovství světa. Černý se nezúčastnil ani šampionátu v Americe, po němž zkušený kouč skončil. Národní celek je aktuálně bez trenéra.

„Rozhodl jsem se opustit národní tým. Je to poprvé, co to oznamuji. Byl to pro mě těžký a bolestivý proces,“ řekl v rozhovoru s tureckým sportovním kanálem Černý, který se zúčastnil předloňského EURO v Německu.

Odchovanec Příbrami není prvním českým hráčem, jenž v létě ukončil reprezentační kariéru. Po světovém šampionátu se s národním dresem rozloučili obránce Tomáš Holeš a nejlepší střelec aktuálního výběru útočník Patrik Schick. Další budoucnost v reprezentaci zvažuje bývalý kapitán Tomáš Souček.

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