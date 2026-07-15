Sportovní ředitel FAČR Křeček o ztracené identitě českého fotbalu i tipy na repre kouče
Po mistrovství světa, kde Češi herně i výsledkově vyhořeli, se dostal pod tlak, byť neúspěch těžko mohl ovlivnit. Aleš Křeček (54) je ve funkci sportovního ředitele FAČR půl roku, teď (i) k němu národ vzhlíží, protože šampionát znovu ukázal, jak moc český fotbal strádá. „I kdybychom postoupili do finále, neznamenalo by to pro mě, že bych si řekl, že máme hotovo. Vůbec ne,“ ujišťuje bývalý trenér v rozhovoru pro iSport, deník Sport a Ligu naruby, jenž se netají tím, že pokud by nového kouče reprezentace vybíral on, zkusil by se domluvit s Jabloncem, či Spartou. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Začneme zostra: bylo vystoupení české reprezentace na mistrovství světa ostudou?
„První otázka je opravdu hnedka zhurta... (úsměv) Určitě jsme všichni očekávali, že naše vystoupení, předvedená hra i výsledky budou lepší. Očekávání bylo, myslím si, relevantní, protože jsme měli skupinu, která za mě byla hratelná. Z tohoto pohledu se dá říct, že jsme tam výrazně neuspěli.“
Větší ostudou byla hra než výsledek, souhlasíte?
„Protože trošku z postu bývalého trenéra mládežnických reprezentací vím, jak reprezentační srazy a tyto akce probíhají, je velmi složité na šampionátu něco výrazně změnit a do hráčů něco razantního dostat, natrénovat. Jde spíš o to, jaká se vytvoří atmosféra, jak se přesně trefí taktika a jak všechny podmínky kolem týmu zaklapnou do sebe. A proto jsem přesvědčený o tom, že jsme nepodali výkony, které by nám daly šanci postoupit ze skupiny dál, nebo abychom udělali radost českým fanouškům.“
Hodně rezonuje slovo analýza, kterou bude předkládat výkonnému výboru Pavel Nedvěd. Budete i vy dělat nějakou svou?
„Já jsem nebyl součástí A-týmu na mistrovství světa, takže mě analýza nečeká. Myslím si, že Pavel Nedvěd je ta správná osoba, která by měla udělat analýzu toho, jak a proč jsme tam dopadli.“
A nechtělo by to právě i pohled zvenku? Od někoho, kdo byl mimo americkou bublinu?
„Samozřejmě se bavíme i o tom, jakým způsobem jsme to viděli my zvenčí. Hned po příletu z Ameriky jsem se bavil s Honzou Suchopárkem. Pokud budu požádaný o nějakou reflexi, samozřejmě budu k dispozici a rád ji udělám. Ale znovu říkám: neměl jsem interní informace. Tým má nějakou dynamiku, nějak se to tam na místě vyvíjí. Všichni tam byli měsíc, to je dlouhá doba. A jelikož ty informace nemám, těžko se mně hodnotí procesy, které tam třeba byly a o kterých se tady diskutuje. Fanoušci mají právo diskutovat o čemkoliv, co se jim nelíbí. To je zcela legitimní, ale mně se k tomu těžko vyjadřuje úplně souvisle a racionálně.“
Stejně by nás ale zajímalo, co by v analýze podle sportovního ředitele FAČR mělo být. Co byste vypíchnul nejvíc?