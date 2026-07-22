Předplatné

Kolik by stál Guardiola u reprezentace? Italský funkcionář mluvil upřímně o nákladech

Trenér Pep Guardiola je nyní volný
Trenér Pep Guardiola je nyní volnýZdroj: ČTK / AP / Dave Thompson
Pep Guardiola reaguje na posměšky fanoušků Liverpoolu
Pep Guardiola během utkání Manchesteru City proti Liverpoolu
Pep Guardiola během utkání Manchesteru City proti Liverpoolu
Trenér Manchesteru City Pep Guardiola
5
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Reprezentace
Vstoupit do diskuse (2)

Sehnat renomovaného zahraničního kouče není lehké, ani levné. Italský fotbalový svaz už potvrdil, že jedná s trenérem Pepem Guardiolu o možném nástupu k národnímu týmu. V podcastu „Cronache di Spogliatoio“ to uvedl předseda federace Giovanni Malagó. A je jasné, že finance hrají velkou roli.

„Ještě není nic jisté, ale myslím, že bylo správné a důležité jednání zahájit a pokračovat v něm,“ řekl Malagó. Dodal, že pokud by se bývalý kouč Manchesteru City, Bayernu Mnichov nebo Barcelony reprezentace ujal, přineslo by to svazu vysoké náklady.

„Říct, že bychom si kvůli tomu v krátkodobém až střednědobém horizontu museli utáhnout opasky, by bylo ještě mírné vyjádření. Kvůli tak dominantnímu jménu bychom však dokázali udělat výjimky,“ dodal Malagó.

Italové hledají nástupce Gennara Gattusa, jenž skončil u národního týmu po nezdaru v play off o postup na světový šampionát. Čtyřnásobní mistři světa chyběli na závěrečném turnaji potřetí za sebou.

Guardiola po sezoně po deseti letech skončil v Manchesteru City, který dovedl k šesti titulům i triumfu v Lize mistrů. Před tím získal po třech titulech s Barcelonou i Bayernem. S Katalánci navíc dvakrát triumfoval v Lize mistrů.

Vstoupit do diskuze (2)

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů