Kolik by stál Guardiola u reprezentace? Italský funkcionář mluvil upřímně o nákladech
Sehnat renomovaného zahraničního kouče není lehké, ani levné. Italský fotbalový svaz už potvrdil, že jedná s trenérem Pepem Guardiolu o možném nástupu k národnímu týmu. V podcastu „Cronache di Spogliatoio“ to uvedl předseda federace Giovanni Malagó. A je jasné, že finance hrají velkou roli.
„Ještě není nic jisté, ale myslím, že bylo správné a důležité jednání zahájit a pokračovat v něm,“ řekl Malagó. Dodal, že pokud by se bývalý kouč Manchesteru City, Bayernu Mnichov nebo Barcelony reprezentace ujal, přineslo by to svazu vysoké náklady.
„Říct, že bychom si kvůli tomu v krátkodobém až střednědobém horizontu museli utáhnout opasky, by bylo ještě mírné vyjádření. Kvůli tak dominantnímu jménu bychom však dokázali udělat výjimky,“ dodal Malagó.
Italové hledají nástupce Gennara Gattusa, jenž skončil u národního týmu po nezdaru v play off o postup na světový šampionát. Čtyřnásobní mistři světa chyběli na závěrečném turnaji potřetí za sebou.
Guardiola po sezoně po deseti letech skončil v Manchesteru City, který dovedl k šesti titulům i triumfu v Lize mistrů. Před tím získal po třech titulech s Barcelonou i Bayernem. S Katalánci navíc dvakrát triumfoval v Lize mistrů.