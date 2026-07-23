Kolik by stál Guardiola u reprezentace? Unikla obří suma, promluvil i italský funkcionář
Sehnat renomovaného zahraničního kouče není lehké, ani levné. Italský fotbalový svaz už potvrdil, že jedná s trenérem Pepem Guardiolu o možném nástupu k národnímu týmu. V podcastu „Cronache di Spogliatoio“ to uvedl předseda federace Giovanni Malagó. A je jasné, že finance hrají velkou roli. Podle listu Gazzetta dello Sport požaduje Guardiola 20 milionů eur (483 milionů korun) ročně.
Kolem Guardioly je v Itálii živo, ale vypadá to, že bublina brzy splakne. „Ještě není nic jisté, ale myslím, že bylo správné a důležité jednání zahájit a pokračovat v něm,“ řekl Malagó. Dodal, že pokud by se bývalý kouč Manchesteru City, Bayernu Mnichov nebo Barcelony reprezentace ujal, přineslo by to svazu vysoké náklady.
Italská federace je údajně ochotná kouči zaplatit poloviční částku z obří sumy, kterou zmiňuje Gazzetta dello Sport, takže jeho příchod k týmu je podle médií nepravděpodobný.
„Říct, že bychom si kvůli tomu v krátkodobém až střednědobém horizontu museli utáhnout opasky, by bylo ještě mírné vyjádření. Kvůli tak dominantnímu jménu bychom však dokázali udělat výjimky,“ dodal Malagó. Ani taková výjimka zřejmě nebude stačit.
Italové hledají nástupce Gennara Gattusa, jenž skončil u národního týmu po nezdaru v play off o postup na světový šampionát. Čtyřnásobní mistři světa chyběli na závěrečném turnaji potřetí za sebou.
Dalšími kandidáty na uvolněný post u italské reprezentace jsou pode médií mistr světa z roku 2006 Andrea Pirlo a Roberto Mancini, který už tým vedl v letech 2018 až 2023 a získal s ním evropský titul.
Guardiola po sezoně po deseti letech skončil v Manchesteru City, který dovedl k šesti titulům i triumfu v Lize mistrů. Před tím získal po třech titulech s Barcelonou i Bayernem. S Katalánci navíc dvakrát triumfoval v Lize mistrů.