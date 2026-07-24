Klopp povede Německo. A hned pálil ostrými: Když nenecháte moji rodinu na pokoji...
Je zpátky! Německý fotbalový svaz podle očekávání jmenoval novým trenérem reprezentace Jürgena Kloppa. Devětapadesátiletý bývalý kouč Liverpoolu podepsal smlouvu do roku 2030. Jeho úvodní tisková konference ve Frankfurtu byla nabitá vzletnými i ostrými výroky, jak je u Kloppa zvykem.
Klopp dostal za úkol zotavit národní tým z dalšího neúspěšného mistrovství světa, po vyřazení v 1. kole play off rezignoval jeho předchůdce Julian Nagelsmann. Německo nevyhrálo zápas ve vyřazovací části na žádném světovém šampionátu od zisku titulu v roce 2014.
„Národní tým nás, Němce, stmeluje tak jako téměř nic jiného. To je to, co pro mě dělá tento úkol tak výjimečným,“ uvedl Klopp.
Současně zazněl i ostrý výrok směrem k zástupcům médií. Kloppovi se nezamlouvalo, jak v Německu řešili roli partnerek hráčů během turnaje, Titulky novin plnila také Nagelsmannova přítelkyně, která byla téměř neustále přítomna v týmovém kempu v hzámoří.
„V den, kdy už mě nebudete chtít, řeknete mi to a skončím bez odstupnéhọ,“ řekl. „Pokud svaz řekne, že stojím za nic, také to zabalím. A pokud se budete chovat nevhodně a nenecháte mou rodinu na pokoji, končím taky.“
Kolik Kloppovo angažování stálo
S Liverpoolem vyhrál Klopp anglickou ligu i Ligu mistrů. S představiteli svazu jednal v New Yorku, když tam na šampionátu pracoval jako televizní expert, a svaz 11. července uvedl, že dosáhli dohody o „zásadních klíčových bodech“ smlouvy.
Klopp netrénoval od roku 2024, kdy opustil Liverpool s odvoláním na únavu. Od té doby byl vedoucím globálního fotbalu pro síť klubů Red Bullu po celém světě.
Tento měsíc řekl, že se cítí „dobitý“ a připravený na další trenérskou práci. „Těším se na mimořádný úkol v německém fotbale, ke kterému se společně postavíme s pokorou a trpělivostí. Vybudovat tým, který bojuje jeden za druhého, který si fotbal užívá a za kterým budou moci lidé naší země s naprostým přesvědčením stát,“ řekl Klopp.
Svaz podle listu Bild zaplatí za koučovo uvolnění k reprezentaci milion eur (24 milionů korun). Nepůjde o klasické odstupné, ale o příspěvek nadaci Wings for Life společnosti Red Bull, kde bývalý kouč Liverpoolu pracoval jako celosvětový šéf fotbalu. Kromě toho je součástí dohody i závazek odehrát tři zápasy na stadionu v Lipsku, místní bundesligový klub je také napojený na Red Bull.
„S Jürgenem jsme vedli velmi intenzivní jednání. Od začátku byl naším preferovaným kandidátem. Je plný energie a velmi nadšený,“ řekl prezident svazu Bernd Neuendorf. Novým sportovním ředitelem s platností od 1. ledna 2027 se stane mistr světa z roku 2014 Per Mertesacker.