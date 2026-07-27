Rusko mu vzalo Itálii. Chaos u Azzuri: Pirlo, sázková kancelář i naštvané milánské legendy
Kdo minulý rok a vlastně i tento rok ohrnuje nos nad hledáním trenéra českého nároďáku, možná si uleví při pohledu do Itálie. Jmenování nového kouče Azzurri se zvrhává v telenovelu. Andrea Pirlo měl být kousek před podpisem, ale kauza ohledně propagace ruské sázkové kanceláře zřejmě celou dohodu zruší. A aby toho nebylo málo, po dvou týdnech by měl na základě toho rezignovat i nový šéf svazu Paolo Maldini.
Je to chaos. Jinak se nedá situace v italském fotbale popsat. Fotbalová země nepostoupila na třetí mistrovství světa v řadě a za rok vystřídala už tři trenéry. Nejdříve Luciana Spallettiho, pak Gennara Gattusa a následně dočasného kouče Silvia Baldiniho. Další reprezentační okno se blíží a Azzurri nemají šéfa lavičky.
Na svazu se pokusili začít situaci žehlit jmenováním Paola Maldiniho na pozici technického ředitele. Za bývalým obráncem jde renomé legendy, úspěchy v pozici sportovního ředitele v AC Milán. Ale právě Maldini je nyní po dvou týdnech ve funkci na hraně toho, aby opět funkci položil.
Proč? Maldiniho vyvoleným byl Pep Guardiola, ale to se ukázalo jen jako sen. Pak na pozici kouče ukázal na Andreu Pirla. Jeho bývalý spoluhráč a bývalý kouč Juventusu má ale v italských očích vroubek. Pirlo je totiž ambasadorem ruské sázkové kanceláře Fonbet. Její vlastníci jsou na sankčním seznamu Itálie, což by mohlo vytvořit zapeklitou právní situaci.
Ruská stopa
Jde samozřejmě i o etický pohled na věc. Rusko je nadále považováno většinou Evropy za agresora ve válce s Ukrajinou, fotbalově má vstup do pohárů zavřený, stejně tak na reprezentační úrovni.
Pirlo spojil svou tvář a jméno se společností, která pořádala turnaj pro ruské a běloruské fotbalisty a zároveň podporovala ruské vojáky ve „speciální operaci“, jak se v zemi válce na Ukrajině nadále říká. Bývalý italský záložník dokonce nedávno Moskvu navštívil.
Tím naštval další legendu a svého bývalého spoluhráče Andrije Ševčenka. Ten s Pirlem po podpisu smlouvy s ruskou sázkovkou dokonce přerušil do té doby vřelý kontakt. Podobně to měl s jinými reprezentanty otevřenými podobným spolupracím – Francescem Tottim či Marcem Materazzim. „Vyjádřil jsem jim své zklamání i postoj Ukrajiny. Vědí o tom, budou s tím muset žít. Odsuzuji to, zranilo mě to,“ řekl bývalý střelec a šéf ukrajinského fotbalového svazu.
I Pirlo se vyjádřil. „V posledních dnech jsem s velkou hořkostí sledoval debatu, která se rozvinula kolem mého jména a možnosti převzít funkci hlavního trenéra italské reprezentace. Přisuzovat této komerční spolupráci politický význam znamená připisovat mi názory, které jsem nikdy nevyjádřil a které mi nejsou vlastní,“ napsal na sociální sítě.
Jeho sen o tom, že povede italský národní tým je ale nyní rozprášen. „Rusko mu sebralo Itálii,“ píše Gazzetta dello Sport. Šéf italského svazu Giovanni Malagó podle nejnovějších aktualizací z Apeninského poloostrova Pirlovo jmenování zatrhl.
Ševčenko ale není jediná milánská legenda, která je naštvaná. Maldini se údajně po blamáži a zklamání z celé situace chystá rezignovat. Italský fotbal tak zřejmě do dalšího měsíce vykročí nejen bez trenéra, ale i bez technického ředitele. Chaos pokračuje.