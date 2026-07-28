Zidane přebírá Francii: Jediná věc, kterou jsem chtěl dělat. Klubové nabídky odmítal
Konec veřejného tajemství, na které celý fotbalový svět čekal několik let. Zinédine Zidane se oficiálně stává novým trenérem francouzské reprezentace. Legenda podepsala smlouvu na čtyři roky. „Jediný tým, který jsem chtěl vést. V posledních letech jsem dostával nabídky od klubů, ale všechny jsem je odmítl kvůli francouzské reprezentaci,“ prohlásil Zidane.
Na hledání náhrady měl francouzský svaz delší dobu. Už vloni v lednu oznámil Didier Deschamps, že po americkém mundialu skončí a podle všech předpokladů ho nahradí asi nejpovolanější osoba.
Když Zidane v květnu 2021 podruhé opouštěl Real Madrid, mohl si vybírat z těch nejštědřejších nabídek fotbalového světa. Volali z Manchesteru United, lanařili ho zástupci bohatého PSG, na stole měl i lukrativní nabídky ze zámořské MLS či od reprezentace USA. „Zizou“ však všechno bez váhání odmítal. Pět let strávil v ústraní a užíval si rodinu, aby mohl nyní skočit po vysněné práci.
„Je to jediná věc, kterou jsem chtěl dělat. Jsem součástí už od dětských let. Začínal jsem v kategorii do 15 let a postupně jsem se propracoval až do A týmu,“ líčil na první tiskové konferenci, jak dlouhé a silné pouto ho s reprezentací váže.
Vzhledem k předchozím obrovským úspěchům na lavičce Realu Madrid se o něm mluvilo prakticky pokaždé, když se uvolnila pozice u některé z největších fotbalových značek. Jen pro připomenutí: v prvních třech sezonách pokaždé dovedl „bílý balet“ k triumfu v Lize mistrů, dvakrát slavil i ve španělské lize. Úžasný životopis.
Sám ovšem neprahnul po návratu do vyčerpávajícího kolotoče klubového fotbalu. Především nabídky z Premier League odmítal i kvůli jazykové bariéře a postupem času bylo čím dál jasnější, že ho může zlomit v podstatě jediná nabídka, která přišla nyní.
Dokonalý šéf hvězdné sestavy
Ohlasy francouzské veřejnosti jsou v podstatě pouze pozitivní, na papíře do sebe vše zapadá naprosto dokonale. Jen k málokomu chovají v zemi galského kohouta tak posvátnou úctu jako k držiteli Zlatého míče za rok 1998. Celý národ vzpomíná na jeho výkony v modrém dresu při šampionátech 1998, 2000 či 2006.
K tomu přidejme styl koučování, který perfektně pasuje k hvězdné sestavě na mezinárodní scéně. „Bude hráče inspirovat. Jeho způsob, jak dostat z týmu to nejlepší, bude založený na skvělých vztazích, které si s nimi vytvoří. Dodá jim sebevědomí i nový impuls. Nejlepší hráči v kádru jako Kylian Mbappé nebo Michael Olise k němu od dětství vzhlíželi. Všichni v kabině jsou extrémně nadšení,“ vystihuje v analýze Julien Laurens ze serveru ESPN.
Největší Zidanovy přednosti nejsou u taktické tabule, nepřináší do fotbalu nové trendy a složité šablony. Co však ovládá naprosto dokonale, je získat kabinu na svou stranu, přimět největší hvězdy, aby dřely pro společný úspěch a k tomu jim najít na hřišti ideální roli, kde mohou předvést své nejlepší schopnosti.
„Nemusím Luku Modriče učit, jak přihrát míč. To už dávno sám moc dobře ví. Já jsem tu od toho, abych dohlédl na to, že má kolem sebe správné prostředí a pozici na hřišti, kde ze sebe dokáže dostat to nejlepší,“ pronesl před lety Zidane ještě jako kouč Realu Madrid. Přesně tyhle schopnosti jsou pro reprezentačního kouče zásadní.
„Les Bleus“ navíc nepotřebují žádnou velkou revoluci. Na právě skončeném šampionátu patřili k nejlepším týmům a hráčský talent je obrovský. Pro návrat krále je tak vše krásně prostřeno.
Doručí ikona očekávané trofeje?
Trenérské trofeje Zinédina Zidana v Realu Madrid:
|Soutěž
|Počet
|Sezóny / Roky
|Liga mistrů
|3x
|2015/16, 2016/17, 2017/18
|La Liga
|2x
|2016/17, 2019/20
|Španělský superpohár
|2x
|2017, 2020
|Evropský superpohár
|2x
|2016, 2017
|MS klubů
|2x
|2016, 2017
Trenérská bilance Zinédina Zidana v Realu Madrid:
|Metrika
|Kategorie
|Hodnota
|Zápasy celkem
|Zápasy
|263
|Výhry
|Bilance
|174
|Remízy
|Bilance
|53
|Prohry
|Bilance
|36
|Vstřelené góly
|Skóre
|605
|Inkasované góly
|Skóre
|267
|Vítězná úspěšnost
|Úspěšnost
|66 %
Zinédine Zidane ve francouzské reprezentaci:
|Kategorie / Triumf
|Typ
|Hodnota / Rok
|Odehrané zápasy
|Statistika
|108 zápasů
|Vstřelené góly
|Statistika
|31 gólů
|Mistr světa
|Titul
|1998
|Mistr Evropy
|Titul
|2000
Hráčská kariéra Zinédina Zidana:
|Klub
|Období
|Zápasy a góly
|Cannes
|1988–1992
|71 zápasů (6 gólů)
|Bordeaux
|1992–1996
|179 zápasů (39 gólů)
|Juventus
|1996–2001
|214 zápasů (31 gólů)
|Real Madrid
|2001–2006
|230 zápasů (49 gólů)
|Celkem
|1988–2006
|695 zápasů (125 gólů)
Největší klubové a individuální hráčské úspěchy:
|Ocenění / Soutěž
|Počet
|Sezóny / Rok
|Liga mistrů
|1x
|2001/02
|Serie A
|2x
|1996/97, 1997/98
|La Liga
|1x
|2002/03
|Zlatý míč (Ballon d'Or)
|1x
|1998