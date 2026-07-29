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Nový kouč pro reprezentaci? Přijde Santi Denia, píší ve Španělsku. Má zlato z olympiády

Španělský trenér Santi Denia
Španělský trenér Santi DeniaZdroj: Profimedia
Španělský trenér Santi Denia
Španělský trenér Santi Denia
Patrik Schick po návratu z MS, po kterém ukončil reprezentační kariéru
Patrik Schick po návratu z MS, po kterém ukončil reprezentační kariéru
Ladislav Krejčí v rozhovoru s novináři
Pavel Nedvěd s Miroslavem Koubkem po příletu české reprezentace z MS
Český trenér Miroslav Koubek na letišti v Praze
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ČTK, iSport.cz
Reprezentace
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Je to venku! Českou fotbalovou reprezentaci by podle španělského deníku AS měl po Miroslavu Koubkovi převzít Španěl Santi Denia. Dvaapadesátiletý rodák z Albacete slavil úspěchy s mládežnickými výběry a dovedl španělský olympijský tým i ke zlaté medaili na hrách v roce 2024 v Paříži. U české reprezentace by se stal prvním zahraničním koučem v historii.

Koubek předčasně skončil ve funkci na konci června po mistrovství světa. Zkušený trenér postoupil s týmem z baráže na šampionát v USA, Kanadě a Mexiku, kde ale jeho výběr ve třech zápasech uhrál jediný bod a vypadl už ve skupině.

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Petr Hradecký

Tak nečekám, že teď budeme hrát s tím naším repre materiálem španělský fotbal, ale něco by je za ty avizované dva roky mohl naučit.
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Předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) David Trunda na začátku července řekl, že chce mít do měsíce vybrané kandidáty na nového trenéra. A že s největší pravděpodobností to bude poprvé zahraniční kouč, který dostane dvouletou smlouvu s opcí na další dva roky. Kandidáty chce představit na srpnovém zasedání výkonného výboru.

Deník AS napsal, že Denia již smlouvu na dva roky podepsal. Se španělskými fotbalisty vyhrál před triumfem na olympiádě v Paříži také mistrovství Evropy do 17 let (v roce 2017) i hráčů do 19 let (2019). Bývalý stoper je v současné době trenérem klubu a-Šahaníja v Kataru.

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