Nový kouč pro reprezentaci? Přijde Santi Denia, píší ve Španělsku. Vyjádřil se i Trunda
Je to venku! Českou fotbalovou reprezentaci by podle španělského deníku AS měl po Miroslavu Koubkovi převzít Španěl Santi Denia. Dvaapadesátiletý rodák z Albacete slavil úspěchy s mládežnickými výběry a dovedl španělský olympijský tým i ke zlaté medaili na hrách v roce 2024 v Paříži. U české reprezentace by se stal prvním zahraničním koučem v historii. Předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) David Trunda na dotaz ČTK uvedl, že brzy bude schopen poskytnout bližší informace.
Trunda netajil, že se asociace dívá hlavně do zahraničí. „V tuto chvíli probíhají intenzivní jednání a věřím, že během následujících dnů budeme schopni poskytnout bližší informace,“ uvedl předseda asociace. Zda vedení jedná právě se Španělem Deniou, neupřesnil.
Koubek předčasně skončil ve funkci na konci června po mistrovství světa. Zkušený trenér postoupil s týmem z baráže na šampionát v USA, Kanadě a Mexiku, kde ale jeho výběr ve třech zápasech uhrál jediný bod a vypadl už ve skupině.
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Trunda na začátku července řekl, že chce mít do měsíce vybrané kandidáty na nového trenéra. A že s největší pravděpodobností to bude poprvé zahraniční kouč, který dostane dvouletou smlouvu s opcí na další dva roky. Kandidáty chce představit na srpnovém zasedání výkonného výboru.
Deník AS napsal, že Denia již smlouvu na dva roky podepsal. Se španělskými fotbalisty vyhrál před triumfem na olympiádě v Paříži také mistrovství Evropy do 17 let (v roce 2017) i hráčů do 19 let (2019). Bývalý stoper byl naposledy trenérem klubu aš-Šahaníja v Kataru.
Santi Denia
|Osobní údaje
|Věk a národnost
|52 let, Španělsko
|Datum a místo narození
|9. března 1974, Albacete
|Hráčská kariéra
|Kluby
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Albacete (1992–95)
Atlético Madrid (1995–2004)
Albacete (2005–07)
|Reprezentace
|2 zápasy, žádný gól (1997–98)
|Bývalý stoper s téměř 300 prvoligovými starty za Albacete a Atlético Madrid. Dvakrát nastoupil i za reprezentaci a zúčastnil se olympijských her v Atlantě 1996, hráčskou kariéru ukončil v roce 2007.
|Trenérská kariéra
|Působení a týmy
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Atlético Madrid (asistent 2009)
Španělsko U17 (2010–18)
Španělsko U19 (2018–22)
Španělsko U21 (2022–25)
aš-Šahaníja / Katar (2025)
|Po půlročním angažmá v Atlétiku Madrid, kde jako prozatímní kouč vedl v jednom ligovém utkání i áčko, působil 15 let u španělských mládežnických reprezentací, s nimiž získal řadu medailí. V prosinci 2022 vystřídal na lavičce jednadvacítky Luise de la Fuenteho, jenž se posunul k áčku a slavil s ním titul mistrů světa i Evropy. Loni v létě převzal katarský klub aš-Šahaníja, ale už po 13 zápasech byl kvůli špatným výsledkům odvolán.
|Největší úspěchy
|Jako hráč
|Vítěz španělské ligy a domácího poháru (1996), stříbro z ME do 21 let (1996)
|Jako trenér
|Zlato z OH (2024), ME do 17 let (2017) a ME do 19 let (2019), stříbro z MS do 17 let (2017) a ME do 21 let (2023)
Petr Hradecký