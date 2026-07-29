Ujfaluši potkal možného kouče repre v Atlétiku: Jsem nadšený! Méďa mi psal zprávu
Možné nové jméno pro český národní tým? Fotbalová asociace intenzivně jedná se španělským koučem Santim Deniou (52). Muže se zvučným životopisem a úspěchy ze španělského fotbalu dobře pamatuje i Tomáš Ujfaluši. Někdejší reprezentační stoper, který v současnosti pracuje pro hráčskou agenturu IFM-M vedenou Danielem Smejkalem, zažil Deniu jako asistenta v Atlétiku Madrid. „Jsem nadšený, snad to dobře dopadne,“ říká v rozhovoru pro deník Sport a web iSport. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Vnímáte intenzivní jednání okolo možného angažování Santiho Denii k české reprezentaci?
„Sleduji to, vidím to jednoznačně pozitivně. Z Atlétika si ho pamatuji velice dobře. Jde o mladého trenéra, který chce hrát fotbal. Dokáže mluvit s hráči, je velice komunikativní a to je určitě potřeba.“
Jak jste ho zažil v Atlétiku?
„Tehdy u týmu působil jako asistent, když něco potřeboval k týmu hlavní trenér, komunikoval s námi hlavně on. Určitě už nabral velké zkušenosti. Nemůžu ho úplně detailně posoudit trenérsky, protože já ho jako hráč zažil v pozici asistenta. Ale znovu říkám – vždycky komunikoval se všemi hráči.