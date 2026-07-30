Co nevíte o Santim Deniovi: kapitán Atlétika i prohra s Kozlem. Vtipná rada Yamalovi
Žhavý kandidát na post hlavního trenéra české reprezentace Santi Denia má zajímavý životopis a v mnohém podobný jako současný trenér španělského áčka Luis de la Fuente, s nímž strávil řadu let u španělské mládeže. Vedl také velkou část současných mistrů světa v čele s Laminem Yamalem a má zkušenosti i s českým fotbalem. Přes sto zápasů odehrál jako stoper po boku Radka Bejbla, trénoval Tomáše Ujfalušiho a třikrát stál jako trenér proti českému výběru. Vyhrál jen jednou.
Double s Atlétikem, byl i kapitán
Jako hráč vyšel z akademie Albacete. Byl střední obránce, poměrně tichý, ale zároveň efektivní. Když mu bylo jednadvacet, přestoupil do Atlétika Madrid. V první sezoně získal s týmem double, při němž sehrál klíčovou roli. Patřil mezi stabilní hráče základní sestavy, vynechal v soutěžním ročníku jediný zápas kvůli karetnímu trestu.
Nakonec si zahrál Ligu mistrů, dostal se do národního týmu (vstřelil gól na olympiádě 1996) a v Atlétiku, kde vydržel devět let, dělal i kapitána. V mužstvu zůstal i po sestupu do druhé ligy, a když se klub vrátil zpátky mezi elitu, role Santiho Denii se zmenšila. Proto se vrátil do Albacete a v té době už věděl, že brzy odstartuje trenérskou kariéru.
Parťák Bejbla a trenér Ujfalušiho
Za dlouhou kariéru v Atlétiku Madrid nastoupil vedle spousty hráčů, mezi ty, které zná úplně nejlíp, pak patří český záložník Radek Bejbl. Oba společně odkopali 113 utkání a v tabulce nejčastějších spoluhráčů má tak Bejbla na osmém místě. Jako soupeř se pak Santi Denia postavil jednou proti Petru Koubovi a dvakrát Pavlu Hapalovi. Po ukončení aktivní kariéry se pak do Atlética vrátil jako asistent trenéra a půl roku vedl také Tomáše Ujfalušiho.
Zlato z olympiády
Začal pracovat v Atlétiku Madrid, kde dělal sportovního ředitele a později asistenta trenéra u áčka. Jeden zápas zaznamenal i jako hlavní kouč. V roce 2010 přijal nabídku od španělské federace. Získal tituly mistra Evropy v kategoriích do 17 a 19 let, loni na EURO hráčů do 21 let na Slovensku skončil ve čtvrtfinále po prohře 1:3 s Anglií.
Dvakrát byl s reprezentací na olympiádě. V Tokiu 2020 získal stříbro (ve finále proti Brazílii) ještě jako asistent kouče Luise de la Fuenteho, o čtyři roky později už byl šéfem realizačního týmu a radoval se ze zlata. Zcela jistě jde o jeho největší dosavadní trenérský úspěch. „Nemyslel jsem si, že výhra bude mít takový dopad, ale všude jsem viděl španělské vlajky,“ těšilo kouče.
Bilance proti Česku
Za dlouhé roky u mládežnických reprezentací Španělska se několikrát potkal i s českými výběry a možná překvapí, že jako favorit nemá vyloženě pozitivní bilanci (1 výhra, 1 remíza, 1 prohra). Naposledy minulý rok remizoval 2:2 v přípravném utkání proti jednadvacítce vedené Janem Suchopárkem, předtím s výběrem do 18 let padl 1:2 s českým týmem Luboše Kozla, který také patřil mezi favority na post trenéra reprezentace. Úplně poprvé pak v roce 2018 slavil vítězství ještě jako kouč U17. Proti němu stál na druhé lavičce dlouholetý parťák z Atlétika Radek Bejbl.
Nový de la Fuentes
Současný trenér Španělska a nejúspěšnější kouč posledních let mezinárodním poli – Luis de la Fuente – má velmi podobný příběh jako Santi Denia. Na klubové úrovni toho ani jeden mnoho neodkoučoval a oba se vydali do mládežnických struktur španělského fotbalu. Denia postupně vedl výběry U16, U17, U18, U19 i U21, v některých kategoriích působil také jako asistent de la Fuenteho. „Byly roky, kdy jsem s ním strávil víc dní než s vlastní rodinou,“ říkal před časem na adresu dlouholetého spojence, po němž v roce 2022 převzal právě španělskou jednadvacítku.
Výstavba odzadu, hra na čtyři obránce
Jako trenér preferuje rozestavení 4-2-3-1, výjimečně sáhne k formaci 4-3-3 a hodně sází na výstavbu odzadu. Splňuje tak prakticky všechny typické znaky španělské fotbalové školy. „Nebyl jsem vysoký stoper, měl jsem jenom 180 centimetrů a vždycky jsem chtěl hrát s míčem. Prostě věřím tomu, že se dá konstruktivně rozehrávat od obrany. Vždycky se snažíte hráčům nabídnout co nejvíc řešení,“ zmínil Denia pro deník AS. Jeho rukama prošli střední obránci jako Cubarsí nebo Eric García.
Trénoval španělské hvězdy
Protože byl momentálně bez angažmá, přiletěl se podívat do Ameriky na mistrovství světa. Pochopitelně fandil Španělsku, v minulosti trénoval Daniho Olma, Paua Cubarsího, Lamina Yamala, Marca Cucurellu, Ferrána Torrese nebo Rodriho. „Jsou opravdu dobří, znám je už dlouho,“ líčil v rozhovoru pro deník AS. „Když jsme byli na turnaji šestnáctek ve Švýcarsku, Rodri byl maličký. Měřil asi 160 centimetrů, ale věděli jsme, že z něj bude hodně dobrý hráč. Viděl situaci dřív než ostatní,“ sdělil. Vzpomněl si i na Cucurellu. „Bylo mu patnáct, měl malé nožičky, vlasy, nebyl tak silný. Ale žádný křídelník se přes něj nedostal,“ řekl.
Lamine, dej jim jesličky!
Má zkušenost také s Yamalem. Když trénoval reprezentační devatenáctku, dal v přípravném utkání proti Německu (1:0) prostor na hřišti tehdy patnáctiletému mladíkovi. Současná hvězda Barcelony zaznamenala asi třiadvacet minut. „Řekl jsem mu, že až přijde na hřiště, ať dá prvnímu hráči, kterého potká, jesličky. Co jiného jsem mu měl říct?“ pobavil Santi Denia v nedávném rozhovoru.