Na FAČR se formuje zástup nespokojených. Mohou zarazit jmenování Denii, co jim vadí?
Generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd v úzké kooperaci s předsedou svazu Davidem Trundou jedná se Santiagem Deniou o angažmá u národního týmu. Byť španělský deník AS má věc za hotovou a rovnou ohlásil, že dvaapadesátiletý expert převezme český celek s úvazkem na dva roky, není tomu tak. Razítko musí dát výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky na plánovaném zasedání 11. srpna. A to může být problém.
Minimálně sedm členů fotbalové vlády musí zvednout ruku, aby se Denia, nebo kdokoliv jiný, stal novým trenérem reprezentace, která pod koučem Miroslavem Koubkem vybouchla na nedávném mistrovství světa. Co se zdá jako formalita, nemusí v praxi platit. Podle zdrojů deníku Sport se z několika důvodů formuje zástup nespokojených, kteří by mohli volbu zarazit.
Předmětem zákulisních tahanic jsou v první řadě peníze. Zahraniční kouč bude stát balík. Základní plat se odhaduje někde na úrovni padesáti tisíc eur měsíčně (přibližně 1,2 milionu korun), což je zhruba dvakrát víc, než bylo dosud zvykem.
Plat Jaroslava Šilhavého se v průběhu pěti let posunul až k částce 500 tisíc korun měsíčně, stejnou sumu měl pobírat Miroslav Koubek. Podle redakčních zdrojů měl nejnižší fixní částku ve smlouvě Ivan Hašek, údajně nepřesáhla hranici 400 tisíc korun.
K nákladům je třeba připočítat také peníze na nový realizační tým. Je téměř jisté, že nový kouč se bude chtít obklopit spolupracovníky, které dobře zná. A ti v Česku za drobné pracovat nebudou. Vzhledem k tomu, že svaz není ani po světovém šampionátu v extra dobré finanční kondici a finance se hledají složitě, někteří členové výkonného výboru mohou považovat angažmá nákladného trenéra z ciziny za zbytečný rozmar.
Další rozbuškou je samotný způsob výběru. Část VV neměla žádné informace o aktuálním vývoji jednání, dozvěděla se o něm až ze španělských médií ve středu ráno. Svazový boss David Trunda sice prohlásil, že nového kouče vybírají na základě dvaceti kritérií, ale obsah klíčového manuálu měl zůstat části VV utajen.
V neposlední řadě je problémem osoba Pavla Nedvěda, silně kritizovaného po nezvládnutém mistrovství světa. Informace Sportu a webu iSport jsou takové, že krátce po turnaji měl Trunda výkonnému výboru oznámit, že Nedvěd byl gesční reprezentační skupinou (Trunda, Grygera a Šádek) potvrzen ve funkci, což mělo vyvolat zlou krev. A to především proto, že o tak zásadní věci by měl rozhodnout výkonný výbor… Rozbuškou je stále i Nedvědův plat ve výši 600 tisíc korun, nejvyšší na asociaci.
Třináct dní před zasedáním mimořádného výkonného výboru, kde by měla z úst Nedvěda zaznít i analýza skupinového propadáku na mistrovství světa, se spíše předpokládá schválení Denii, nicméně jednání může být emotivní a komplikované. A třeba i ve výsledku překvapivé…
Santi Denia
|Osobní údaje
|Věk a národnost
|52 let, Španělsko
|Datum a místo narození
|9. března 1974, Albacete
|Hráčská kariéra
|Kluby
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Albacete (1992–95)
Atlético Madrid (1995–2004)
Albacete (2005–07)
|Reprezentace
|2 zápasy, žádný gól (1997–98)
|Bývalý stoper s téměř 300 prvoligovými starty za Albacete a Atlético Madrid. Dvakrát nastoupil i za reprezentaci a zúčastnil se olympijských her v Atlantě 1996, hráčskou kariéru ukončil v roce 2007.
|Trenérská kariéra
|Působení a týmy
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Atlético Madrid (asistent 2009)
Španělsko U17 (2010–18)
Španělsko U19 (2018–22)
Španělsko U21 (2022–25)
aš-Šahaníja / Katar (2025)
|Po půlročním angažmá v Atlétiku Madrid, kde jako prozatímní kouč vedl v jednom ligovém utkání i áčko, působil 15 let u španělských mládežnických reprezentací, s nimiž získal řadu medailí. V prosinci 2022 vystřídal na lavičce jednadvacítky Luise de la Fuenteho, jenž se posunul k áčku a slavil s ním titul mistrů světa i Evropy. Loni v létě převzal katarský klub aš-Šahaníja, ale už po 13 zápasech byl kvůli špatným výsledkům odvolán.
|Největší úspěchy
|Jako hráč
|Vítěz španělské ligy a domácího poháru (1996), stříbro z ME do 21 let (1996)
|Jako trenér
|Zlato z OH (2024), ME do 17 let (2017) a ME do 19 let (2019), stříbro z MS do 17 let (2017) a ME do 21 let (2023)