Nový trenér reprezentace už v pátek: dohoda na smlouvě i asistentovi a mimořádné zasedání
Klíčové otázky jsou vyřešeny. Česká reprezentace se v pátek odpoledne dozví jméno nového trenéra. Stane se jím Španěl Santi Denia, který se podle informací deníku Sport a webu iSport už domluvil s předsedou asociace Davidem Trundou na smluvních detailech nejen pro sebe, ale i pro nejbližšího asistenta. Oficiální oznámení se blíží.
Národní tým je bez kouče od vyřazení na nedávném mistrovství světa v Americe, Miroslav Koubek rezignoval den po příletu do Prahy. Hledání jeho nástupce se okamžitě spustilo a nakonec trvalo přes třicet dnů. Indicie od začátku směřovaly k zahraničnímu trenérovi.
V úterý večer se ve španělském deníku AS Diario objevila zpráva, že Česko převezme Santi Denia, trenér olympijských vítězů z roku 2024. David Trunda, šéf asociace, sice potvrdil intenzivní jednání, ale k definitivní dohodě došlo podle redakčních zdrojů až později.
V současné době obě strany našly shodu ohledně smluvních parametrů jak hlavního kouče, tak jeho asistenta. Ten bude pochopitelně rovněž cizinec. Nadále se řeší finální podoba realizačního týmu, což ale už nebrání posledním oficiálním kroků ze strany asociace.
Výkonný výbor FAČR se měl původně sejít až v úterý 11. srpna, jenže mimořádné zasedání se uskuteční už v pátek dopoledne, a to online formou. Hlavním bodem se stane pochopitelně otázka nového trenéra pro áčkovou reprezentaci.
Možná půjde o bouřlivou diskuzi, protože ne všichni členové výboru souzní se zahraniční variantou, přesto se očekává pozitivní výsledek. Zástupci komunikačního oddělení asociace rozeslali novinářům pozvánku na tiskovou konferenci, která je plánována na jednu hodinu odpoledne. Trunda společně s Pavlem Nedvědem, generálním manažerem reprezentací, by na ni měli představit Santiho Deniu jako Koubkova nástupce.
Santi Denia
|Osobní údaje
|Věk a národnost
|52 let, Španělsko
|Datum a místo narození
|9. března 1974, Albacete
|Hráčská kariéra
|Kluby
|
Albacete (1992–95)
Atlético Madrid (1995–2004)
Albacete (2005–07)
|Reprezentace
|2 zápasy, žádný gól (1997–98)
|Bývalý stoper s téměř 300 prvoligovými starty za Albacete a Atlético Madrid. Dvakrát nastoupil i za reprezentaci a zúčastnil se olympijských her v Atlantě 1996, hráčskou kariéru ukončil v roce 2007.
|Trenérská kariéra
|Působení a týmy
|
Atlético Madrid (asistent 2009)
Španělsko U17 (2010–18)
Španělsko U19 (2018–22)
Španělsko U21 (2022–25)
aš-Šahaníja / Katar (2025)
|Po půlročním angažmá v Atlétiku Madrid, kde jako prozatímní kouč vedl v jednom ligovém utkání i áčko, působil 15 let u španělských mládežnických reprezentací, s nimiž získal řadu medailí. V prosinci 2022 vystřídal na lavičce jednadvacítky Luise de la Fuenteho, jenž se posunul k áčku a slavil s ním titul mistrů světa i Evropy. Loni v létě převzal katarský klub aš-Šahaníja, ale už po 13 zápasech byl kvůli špatným výsledkům odvolán.
|Největší úspěchy
|Jako hráč
|Vítěz španělské ligy a domácího poháru (1996), stříbro z ME do 21 let (1996)
|Jako trenér
|Zlato z OH (2024), ME do 17 let (2017) a ME do 19 let (2019), stříbro z MS do 17 let (2017) a ME do 21 let (2023)