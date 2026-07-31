Santi Denia už je v Praze! Fotí se na Strahově, dojde na oficiální jmenování
Český národní tým se ve 13.00 dozví jméno nového trenéra. Stane se jím Španěl Santi Denia, který se podle informací deníku Sport a webu iSport už domluvil s předsedou fotbalové asociace Davidem Trundou na smluvních detailech nejen pro sebe, ale i pro nejbližšího asistenta. Oficiální oznámení se blíží - Denia se podle redakčních zpráv v pátek dopoledne fotil na Strahově, ke jmenování a slavnostnímu podpisu smlouvy by mělo dojít na mimořádné tiskové konferenci, kterou přineseme na iSport.cz živě.
Národní tým je bez kouče od vyřazení na nedávném mistrovství světa v Americe, Miroslav Koubek rezignoval den po příletu do Prahy. Hledání jeho nástupce se okamžitě spustilo a nakonec trvalo přes třicet dnů. Indicie od začátku směřovaly k zahraničnímu trenérovi.
V úterý večer se ve španělském deníku AS Diario objevila zpráva, že Česko převezme Santi Denia, trenér olympijských vítězů z roku 2024. David Trunda, šéf asociace, sice potvrdil intenzivní jednání, ale k definitivní dohodě došlo podle redakčních zdrojů až později.
Věci se daly rychle do pohybu a Denia už ve čtvrtek jednal s vedením asociace přímo v Praze. V pátek dopoledne na mimořádném jednání výkonného výboru probíhá hlasování o jmenování nového trenéra, španělský kouč se mezi tím měl fotit na Strahově a chystat se na oficiální nástup do nové funkce. Tisková konference, na které by měl být přítomný i nový trenér národního týmu, začne na Strahově v pátek od 13.00.
Obě strany našly shodu ohledně smluvních parametrů. Hlavní trenér má podle redakčních zdrojů brát 70 tisíc eur měsíčně (1,7 milionu korun), jeho asistent - pochopitelně rovněž cizinec - pak 40 tisíc eur (v přepočtu asi 970 tisíc korun).
Výkonný výbor FAČR se měl původně sejít až v úterý 11. srpna, jenže mimořádné zasedání probíhá už v pátek dopoledne, a to online formou. Hlavním bodem je pochopitelně otázka nového trenéra pro áčkovou reprezentaci.
Možná půjde o bouřlivou diskusi, protože ne všichni členové výboru souzní se zahraniční variantou, přesto se očekává pozitivní výsledek. Už proto, že Denia má být v Praze připravený na oficiální uvedení do funkce.
Zástupci komunikačního oddělení asociace rozeslali novinářům pozvánku na tiskovou konferenci, která je plánována na jednu hodinu odpoledne. Trunda společně s Pavlem Nedvědem, generálním manažerem reprezentací, by na ni měli představit Deniu jako Koubkova nástupce.
Santi Denia
|Osobní údaje
|Věk a národnost
|52 let, Španělsko
|Datum a místo narození
|9. března 1974, Albacete
|Hráčská kariéra
|Kluby
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Albacete (1992–95)
Atlético Madrid (1995–2004)
Albacete (2005–07)
|Reprezentace
|2 zápasy, žádný gól (1997–98)
|Bývalý stoper s téměř 300 prvoligovými starty za Albacete a Atlético Madrid. Dvakrát nastoupil i za reprezentaci a zúčastnil se olympijských her v Atlantě 1996, hráčskou kariéru ukončil v roce 2007.
|Trenérská kariéra
|Působení a týmy
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Atlético Madrid (asistent 2009)
Španělsko U17 (2010–18)
Španělsko U19 (2018–22)
Španělsko U21 (2022–25)
aš-Šahaníja / Katar (2025)
|Po půlročním angažmá v Atlétiku Madrid, kde jako prozatímní kouč vedl v jednom ligovém utkání i áčko, působil 15 let u španělských mládežnických reprezentací, s nimiž získal řadu medailí. V prosinci 2022 vystřídal na lavičce jednadvacítky Luise de la Fuenteho, jenž se posunul k áčku a slavil s ním titul mistrů světa i Evropy. Loni v létě převzal katarský klub aš-Šahaníja, ale už po 13 zápasech byl kvůli špatným výsledkům odvolán.
|Největší úspěchy
|Jako hráč
|Vítěz španělské ligy a domácího poháru (1996), stříbro z ME do 21 let (1996)
|Jako trenér
|Zlato z OH (2024), ME do 17 let (2017) a ME do 19 let (2019), stříbro z MS do 17 let (2017) a ME do 21 let (2023)