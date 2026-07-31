Reakce na jmenování Denii: Sparta věří v přínos pro český fotbal, chce propsat španělské know-how
Fotbalová Sparta má z jmenování Španěla Santiho Denii novým trenérem české reprezentace pozitivní dojem. Doufá, že se jeho znalosti a práce projeví v celém tuzemském fotbale. V prohlášení zaslaném ČTK to řekl výkonný místopředseda představenstva letenského klubu František Čupr.
Denia se s vedením Fotbalové asociace ČR dohodl na dvouleté smlouvě s opcí. Dvaapadesátiletý rodák z Albacete bude prvním zahraničním koučem u českého národního týmu v historii. Ve funkci nahradil Miroslava Koubka, který předčasně skončil na lavičce reprezentace nedlouho po neúspěšném vystoupení na mistrovství světa v Americe.
„Máme z výběru a jmenování nového trenéra národního týmu pozitivní dojem. Španělé dlouhodobě dosahují výjimečných výsledků, jsou mistři světa, mistři Evropy a jejich trenérská škola, která je k těmto úspěchům dovedla, je skvělá,“ uvedl Čupr.
Bývalý hráč Atlética Madrid Denia slavil úspěchy se španělskými mládežnickými výběry a předloni dovedl olympijský tým ke zlaté medaili na hrách v Paříži.
„Přejeme si, aby se práce a know-how Santiaga Denii propsaly do celé pyramidy českého reprezentačního fotbalu. Je potřeba intenzivně pracovat podle moderních metod a přejeme si, aby byl český fotbal otevřený novým podnětům. Nejdůležitější bude, aby španělský trenér přišel do prostředí, které je připraveno na spolupráci a konstruktivní zpětnou vazbu,“ prohlásil Čupr.
Santi Denia
|Osobní údaje
|Věk a národnost
|52 let, Španělsko
|Datum a místo narození
|9. března 1974, Albacete
|Hráčská kariéra
|Kluby
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Albacete (1992–95)
Atlético Madrid (1995–2004)
Albacete (2005–07)
|Reprezentace
|2 zápasy, žádný gól (1997–98)
|Bývalý stoper s téměř 300 prvoligovými starty za Albacete a Atlético Madrid. Dvakrát nastoupil i za reprezentaci a zúčastnil se olympijských her v Atlantě 1996, hráčskou kariéru ukončil v roce 2007.
|Trenérská kariéra
|Působení a týmy
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Atlético Madrid (asistent 2009)
Španělsko U17 (2010–18)
Španělsko U19 (2018–22)
Španělsko U21 (2022–25)
aš-Šahaníja / Katar (2025)
|Po půlročním angažmá v Atlétiku Madrid, kde jako prozatímní kouč vedl v jednom ligovém utkání i áčko, působil 15 let u španělských mládežnických reprezentací, s nimiž získal řadu medailí. V prosinci 2022 vystřídal na lavičce jednadvacítky Luise de la Fuenteho, jenž se posunul k áčku a slavil s ním titul mistrů světa i Evropy. Loni v létě převzal katarský klub aš-Šahaníja, ale už po 13 zápasech byl kvůli špatným výsledkům odvolán.
|Největší úspěchy
|Jako hráč
|Vítěz španělské ligy a domácího poháru (1996), stříbro z ME do 21 let (1996)
|Jako trenér
|Zlato z OH (2024), ME do 17 let (2017) a ME do 19 let (2019), stříbro z MS do 17 let (2017) a ME do 21 let (2023)