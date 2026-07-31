Miliony pro španělské trenéry: Doba se posouvá dopředu, říká Trunda. Kde FAČR sežene peníze?
Během patnácti měsíců vybral David Trunda už třetího reprezentačního trenéra. Po Jaroslavu Köstlovi a Miroslavu Koubkovi získal pro práci u národního týmu španělského odborníka Santiho Deniu. Ten s asociací podepsal smlouvu na dva roky s dvouletou opcí. „Ligu národů považujeme za přípravné období před startem kvalifikace o mistrovství Evropy. Postup je naším cílem,“ vytyčil základní mety generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
Jen o to samozřejmě nepůjde. Deniovy myšlenky a zkušenosti, stejně jako u prvního asistenta Pabla Ama, z patnáctiletého působení ve strukturách španělského svazu, by měly prostoupit celou pyramidou českého fotbalu a pomoci zvýšit jeho úroveň. „První je áčko, ale nevyužít jejich schopností a zkušeností pro rozvoj českého fotbalu by byla škoda. Budeme to po nich chtít. Snad všechno stihneme, protože den má jen čtyřiadvacet hodin a máme před sebou hodně práce,“ ubezpečil Nedvěd.
Přestože se Denia snažil o českém fotbale mluvit pozitivně, s Trundou už o jeho problémech dlouze diskutoval. „Na první tiskové konferenci trenér nebude popisovat problémy, které nás tíží, ale my jsme je společně detailně probrali. Očekáváme přesah směrem k mládežnickým reprezentacím,“ doplnil předseda svazu.
Podle informací deníku Sport činí měsíční odměna španělských expertů celkem 2,7 milionu korun, a to bez ostatních členů realizačního týmu. Přesněji jde o 70 tisíc eur pro Deniu a 40 tisíc eur pro Ama. Asociace tak bude muset zajistit zhruba 40 milionů korun ročně. Peníze by přitom neměly jít z rozpočtu asociace, protože na to v něm nejsou prostředky. Svaz proto bude hledat externí zdroje financování.
„Musíme si uvědomit, že doba se posouvá dopředu a získat trenéra ze zahraničí vyžaduje jiný rozpočet, než jaký asociace v minulosti měla. Ukázali jsme, že umíme přesně popsat rozpočet FAČR, a také že umíme přivést nové partnery. Od začátku říkám, že stávající rozpočet zůstane nedotčen. Financování trenérských platů, které považuji za standardní, bude zajištěno z jiných zdrojů,“ vysvětlil Trunda.
Tip od Bejbla i jednání s Grygerou a Šádkem
Jak vůbec probíhala jednání s Deniou? Po předčasném konci angažmá v katarském Al Shahania byl bez práce. Tip na něj dostal Pavel Nedvěd, oba následně propojil Deniův dobrý známý Radek Bejbl, který o svém dlouholetém spoluhráči z Atlética Madrid hovořil na stránkách deníku Sport a webu iSport. Následně se Denia setkal s Trundou v New Yorku, a to ještě během končícího světového šampionátu.
„Na poslední cestě během turnaje jsme spolu strávili dva dny a jednali vždy dvě až tři hodiny. Zároveň proběhlo několik videokonferencí s Pavlem, Zdeňkem Grygerou a Adolfem Šádkem. Dnešní návštěva trenéra není jeho první. Minulý týden přiletěl na dva dny. Domluvili jsme se, že naši dohodu představíme výkonnému výboru,“ vyprávěl Trunda.
Právě souhlasné stanovisko fotbalové vlády bylo posledním krokem celého procesu. V posledních dnech se živě diskutovalo o tom, zda příchod Denii nebude zablokován. Nakonec se tak nestalo. Španěl dnešním dopoledním hlasováním prošel. I proto, že si Trunda během čtvrtka obvolal všechny členy výboru. „Chtěl bych poděkovat všem členům výkonného výboru, že za enormní podpory schválili spolupráci se španělskými experty,“ vzkázal šéf svazu.
V příštích dnech se bude řešit definitivní podoba realizačního týmu. Volná zůstávají dvě místa pro asistenty. Primárně se budou hledat čeští trenéři. Denia chce mít na lavičce kombinaci španělské a české školy. Jako první se nabízí setrvání Jaroslava Plašila, mluvit se bude jistě také o Radku Bejblovi, který dříve působil u mládežnických reprezentací. „Bavíme se o jednom až dvou lidech, kteří doplní realizační tým,“ nastínil Trunda. Zároveň se chystá rozsáhlá rekonstrukce celého týmu kolem reprezentace. Tu má kompletně v gesci Pavel Nedvěd.
Pro Deniu měli na svazu připravenou novou prostornou kancelář v horním patře strahovské budovy. Jenže dvaapadesátiletý Španěl ji s díky odmítl. „Těšili jsme se, že tam Santiho usadíme, ale on chce být dole s ostatními trenéry. Chce k nim mít blízko a být s nimi v každodenním kontaktu,“ usmál se Trunda.
Španělská mise v Česku dnes začíná.
Santi Denia
|Osobní údaje
|Věk a národnost
|52 let, Španělsko
|Datum a místo narození
|9. března 1974, Albacete
|Hráčská kariéra
|Kluby
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Albacete (1992–95)
Atlético Madrid (1995–2004)
Albacete (2005–07)
|Reprezentace
|2 zápasy, žádný gól (1997–98)
|Bývalý stoper s téměř 300 prvoligovými starty za Albacete a Atlético Madrid. Dvakrát nastoupil i za reprezentaci a zúčastnil se olympijských her v Atlantě 1996, hráčskou kariéru ukončil v roce 2007.
|Trenérská kariéra
|Působení a týmy
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Atlético Madrid (asistent 2009)
Španělsko U17 (2010–18)
Španělsko U19 (2018–22)
Španělsko U21 (2022–25)
aš-Šahaníja / Katar (2025)
|Po půlročním angažmá v Atlétiku Madrid, kde jako prozatímní kouč vedl v jednom ligovém utkání i áčko, působil 15 let u španělských mládežnických reprezentací, s nimiž získal řadu medailí. V prosinci 2022 vystřídal na lavičce jednadvacítky Luise de la Fuenteho, jenž se posunul k áčku a slavil s ním titul mistrů světa i Evropy. Loni v létě převzal katarský klub aš-Šahaníja, ale už po 13 zápasech byl kvůli špatným výsledkům odvolán.
|Největší úspěchy
|Jako hráč
|Vítěz španělské ligy a domácího poháru (1996), stříbro z ME do 21 let (1996)
|Jako trenér
|Zlato z OH (2024), ME do 17 let (2017) a ME do 19 let (2019), stříbro z MS do 17 let (2017) a ME do 21 let (2023)