Bejbl se vrací k fotbalu, bude asistentem trenéra reprezentace: česká spojka pro Deniu
Strahovské razítko tahle zpráva ještě nemá, ale berte to jako hotovou věc. Českým asistentem španělského trenéra Santiaga Denii u národního týmu se stane Radek Bejbl. Bývalý reprezentant, který měl zásadní vliv na příchod stávajícího kouče.
Vedení asociace ještě dolaďuje poslední detaily, ale se zanedlouho čtyřiapadesátiletým Bejblem je vše dohodnuté. Stane se českou spojkou v převážně zahraničním realizačním týmu Santiaga Denii, jehož prvním asistentem je krajan Pablo Amo.
„Chceme pracovat s místními asistenty, to je také důležité, potřebujeme k sobě někoho, kdo zná ligu a lidi kolem ní. Budeme na tom dělat společně s Pavlem Nedvědem a Zdeňkem Grygerou, vytvoříme si nový realizační tým,“ pověděl trenér při své inauguraci před necelým měsícem.
Už tou dobou se povídalo hlavně o Bejblovi, což se nyní potvrdilo. Minimálně z lidského pohledu má tato volba logiku. Zopakujme si, že Denia a Bejbl jsou vrstevníci, kteří spolu koncem 90. let strávili čtyři roky v jedné kabině Atlétika Madrid a nastoupili společně k více než stovce zápasů španělského top týmu.
O dvě dekády později se oba začali občasně potkávat znovu, ovšem už jako soupeři. Každý z nich se stal trenérem mládežnických reprezentací své země. Denia vedl mezi lety 2010 až 2024 španělské výběry do 17, 19, 21 a 23 let, Bejbl pracoval v letech 2018 až 2023 jako trenér českých výběrů do 17, 18 a 19 let.
Znovu ve stejné šatně
I poté zůstali v kontaktu a má se za to, že to byl právě Bejbl, kdo po mistrovství světa a odchodu Miroslava Koubka propojil španělského experta s reprezentačním manažerem Pavlem Nedvědem a předsedou asociace Davidem Trundou.
Nyní se tedy Bejbl a Denia znovu ocitnou ve stejné šatně. Kdy to bude oficiální, ještě není jasné. David Trunda před deseti dny prohlásil: „Probíhaly osobní schůzky za přítomnosti trenéra, asistenta a Pavla Nedvěda. Zatím ještě nepadlo finální rozhodnutí, ale už se vyjasňuje možnost toho složení a doplnění realizačního týmu. Řeší se to intenzivně. Nedáváme si žádné datum, do kdy chceme mít jasno. Ale myslím, že se to blíží.“
Pro Bejbla se bude jednat o návrat do fotbalu. Po odchodu od reprezentační jednadvacítky v roce 2023 si dal fotbalovou pauzu. Dění sledoval jenom zdálky a věnoval se svému koníčku, kterým je golf.
Ostrým – a to pořádně – startem pro Deniu, Bejbla a celý nový realizační tým bude výkop Ligy národů. V ní se během jedenácti dní reprezentace představí hned čtyřikrát. V Praze proti Chorvatsku a Anglii, hned na to v Oviedu proti Španělsku a nakonec ve Wembley proti Anglii.
Slušný rozjezd, a to včetně Deniova rodného Španělska, které má čerstvě ve vitríně trofej pro mistra světa.