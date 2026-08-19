Mistři světa plní bláznivé sliby: tetování i účesy. Yamal se smál parťákům z Barcelony
Často se říká: „Sliby chyby.“ Fotbaloví mistři světa ze Španělska zatím ale drží slovo. Po potetovaném obránci Marcu Cucurellovi splnila bláznivý závazek také dvojice talentovaných záložníků Pedri a Gavi. Před tréninkem Barcelony se jim vysmál i Lamine Yamal.
Vystoupal po schodech na tréninkové hřiště a podíval se do kamery. „Dobré ráno,“ pozdravil Yamal, hvězdný útočník Barcelony. „Za mnou jde jahoda a krémové Chupa Chups,“ poukázal vtipně na další spoluhráče.
Za Yamalem se zjevil jako první Pedri, třiadvacetiletý středopolař, který naskočil na šampionátu v Americe do všech osmi zápasů. Po cenném triumfu si obarvil hlavu na bílo, čímž se už před týdnem pochlubil na sociální síti Instagram.
„Takže sliby se mají plnit,“ vzkázal odvážně světu. „Mistr světa = blonďatý Pedri,“ připojil k fotce s tím, že ji nesmaže. Jeho čin se objevil také na oficiálním účtu Barcelony: „Slib dodržen. Pedriho nový vzhled.“
Vedle Pedriho prošel kolem kamery parťák Gavi, jenž zvolil mnohem odvážnější vizáž. To o něm Yamal mluvil, když zmínil jahodu. Odchovanec Barcelony se rozhodl pro růžové vlasy. „Muž, který drží slovo,“ vyťukal rovněž minulý týden k příspěvku na Instagramu, na který zareagovalo 4,7 milionu uživatelů.
A teď se čeká s dodržením slibu také na Yamala. Ten před finále šampionátu proti Argentině (1:0 po prodloužení) veřejně slíbil, že se v případě triumfu nechá narůst vousy po dobu tří týdnů.
S odvážnými sliby ale začal Marc Cucurella, klíčový obránce španělského týmu. Už před třemi týdny se pochlubil fotkou, že si nechal na ruku vytetovat tvář reprezentačního trenéra Luise de la Fuenteho. „Slib splněn,“ prohlásil.
Přišel s tím už během přípravy na turnaj a kouč De la Fuente očekával, že dodrží slovo. „A nejsem tak ošklivý,“ poznamenal s úsměvem. Na hráčově paži svírá v ruce cennou trofej pro mistry světa.
Nováčka v kádru Realu Madrid, který dlouho působil v Barceloně a poslední čtyři sezony hrál za Chelsea, zdobilo už předtím několik vytetovaných obrázků. Na triumf na EURO 2024 v Německu zareagoval změnou vzhledu. Po finálové výhře nad Anglií (2:1) si nechal obarvit kudrnaté tmavé vlasy na červeno.
Tentokrát v tom nebyl sám…