Schickovy výroky? Jako fanouška mě to zraňuje, řekl Horváth. Srovnání s hvězdou Walesu
Českým fotbalovým prostředím rezonují výroky Patrika Schicka, který minulý týden kriticky promluvil o fungování reprezentace na mistrovství světa i tom, co se mu dlouhodobě nelíbilo. V pořadu TIKI-TAKA na Oneplay Sport se k jeho prohlášení vyjádřili experti včetně bývalého reprezentačního kouče Ivana Haška. „Je to Patrikův názor. Já jsem za to, že i kdyby to byla jakákoliv země na světě, tak na nároďák jezdíte proto, že jste hrdej, že můžete reprezentovat svou zemi,“ uvedl.
Schickova ostrá slova v podcastu To nemá kam od sázkové společnosti Fortuna vyvolala ohlas. „Reprezentace mi spíš brala, než něco dávala. Měla to být odměna. My jsme ale nároďák, kam jsme se jeli znehodnotit. A to mi docela vadilo,“ prohlásil mimo jiné elitní bundesligový střelec.
S tímto prohlášením se ovšem bývalé reprezentační osobnosti příliš neztotožňují. „V nároďáku jdete reprezentovat všechny lidi, rodinu, celou zem. Není to o tom, jestli se jdete zhodnocovat, nebo znehodnocovat…,“ podotkl Hašek.
V podobném duchu mluvil i Pavel Horváth, který aktuálně vede třetiligový Most. „Já jsem toho v nároďáku tolik neodehrál, ale i kdybych tam vůbec nenastoupil, tak pro mě byla radost a čest jen přijet na ten sraz a být toho součástí. Tenhle Patrikův výrok mě jako fanouška trochu zraňuje,“ řekl bývalý skvělý záložník.
Totéž si myslí Vladimír Šmicer, další velké jméno s bohatou reprezentační minulosti. „Mluvit o znehodnocování hráčů? Ryan Giggs z Manchesteru United hrál za Wales, možná jednou byl na velkém turnaji, ale předtím dlouho vůbec neměl šanci. A stejně pořád jezdil. Dostávali šišky, ale jezdil, protože byl hrdej, že je Velšan a že může pomoct. Jsem z těch výroků překvapený,“ zmínil vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem.
Když se to nezkusí, je to špatně, ale...
Schick po nepovedeném světovém šampionátu ohlásil reprezentační konec, je otázkou, jestli rozhodnutí přehodnotí po nástupu trenéra Santiho Denii. Mělo by se ho nové vedení národního týmu pokusit přemluvit k návratu?
„Potřebovali bychom ho v hlavě nastaveného tak, aby měl chuť reprezentovat a chtěl ještě něco dokázat. Když se to nezkusí, je to špatně. Ať to zkusí a Patrik si to s odstupem od mistrovství třeba rozmyslí. Ale jak ho vnímám, myslím si, že ne,“ tušil Hašek.
V Schickově případě se často řešilo i to, jestli ho národní tým umí správně využít. Mnohdy čelil kritice fanoušků, že se v zápase pořádně nedostal do hry a nebyl tolik vidět. Šmicer by si ovšem od třicetiletého útočníka přál větší aktivitu.
„Chápu, že Patrik není typ hráče, který si dojde na půlku pro balon, udělá tři kličky a dá gól. Ale třeba Honza Koller, kdybychom mu deset minut nenahráli a něco pro něj neudělali, tak nás takovým způsobem seřve, že se probereme a něco uděláme. Bary (Milan Baroš) to samé, taky jsme nehráli vždycky dobře. Ale oni si to vynucovali pohybem, řvaním, tou svou osobností. Jenže Patrik když nedostane deset minut balon, tak mi připadá, že ho to nebaví,“ uzavřel Šmicer téma trochu hořkého reprezentačního konce.