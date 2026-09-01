Velká změna u reprezentace. Po 33 letech mění značku dresů, Pumu střídá Adidas
Společnost adidas se stala novým dodavatelem dresů české fotbalové reprezentace. Po 33 letech vystřídala firmu Puma, oznámila Fotbalová asociace České republiky (FAČR) na webu. Dohoda se vztahuje na mužské, ženské, mládežnické a futsalové reprezentace.
„Mám velkou radost, že právě adidas bude naším partnerem pro další etapu českého fotbalu. Je to jedna z nejvýznamnějších značek světového fotbalu a těší mě, že naše spolupráce nebude jen o dresech a vybavení reprezentačních týmů,“ řekl předseda FAČR David Trunda. „Společně chceme využít zkušenosti, inovace a sílu společnosti adidas také k podpoře dalších neméně důležitých oblastí, jako například ženského fotbalu, mládeže nebo futsalu,“ uvedl.
S Pumou asociace spolupracovala od rozdělení Československa a vzniku samostatného Českomoravského fotbalového svazu (ČMFS). Reprezentanti oblékali její dresy na osmi evropských šampionátech za sebou (1996-2024). Hráli v nich na stříbrném Euru v roce 1996 v Anglii a také o osm let později v Portugalsku, kde došli do semifinále. Národní tým v nich nastoupil také na mistrovství světa v roce 2006 a letos.
Asociace uvedla, že také v případě adidasu půjde o dlouhodobé partnerství. Novou kolekci zahrnující zápasové dresy, tréninkové oblečení a vybavení pro volný čas představí 7. září. Mužská reprezentace poprvé obleče nové domácí dresy 26. září v utkání Ligy národů proti Chorvatsku v pražském Edenu, venkovní sadu pak 3. října v zápase proti úřadujícím mistrům světa Španělům v Oviedu.
„Důležitou součástí partnerství je také společnost 11teamsports, která bude zajišťovat každodenní servis pro naše reprezentační týmy a zároveň s námi bude spolupracovat na podpoře regionů, akademií, menších klubů a mladých hráčů. Jsem rád, že jsme našli partnery, se kterými můžeme společně pracovat na dalším rozvoji českého fotbalu na všech jeho úrovních,“ řekl Trunda.
Kolekce bude k dostání i pro fanoušky na webu společnosti adidas nebo v jejích vybraných prodejnách.