Loučení krále, Messi končí v reprezentaci. Kdy nejvíc zářil a kdy schytal největší ránu?
Absolutní rekordman v počtu startů (207), gólů (125) i asistencí (65) uzavírá nejzářivější kapitolu v historii argentinského fotbalu. Lionel Messi se po jednadvaceti letech a pěti velkých trofejích definitivně loučí s národním týmem. „Odcházím s klidem a s hrdostí, že jsme vám darovali vysněné chvíle,“ vzkázala legenda. Deník Sport a web iSport.cz vybraly klíčové reprezentační milníky a čísla argentinského krále.
Červený debut
17. srpna 2005, Budapešť
Osmnáctiletý talent ovládl světový šampionát dvacetiletých, dotáhl Argentinu ke zlatu a o pár týdnů později už oblékl dres áčka. Přátelské utkání v Maďarsku ale nedopadlo ideálně. Teenager s osmnáctkou na dresu vydržel na place pouhých 47 sekund, než při pokusu o odstrčení nechtěně zasáhl loktem v obličeji Vilmosa Vanczáka a viděl červenou kartu.
Olympijské zlato
23. srpna 2008, Peking
První větší úspěch přišel brzy. Messi s týmem plným hvězd jako Di María, Riquelme či Agüero získal olympijské zlato. Sám přispěl k triumfu dvěma góly a třemi asistencemi, včetně nahrávky na vítěznou trefu ve finále proti Nigérii. Argentina měla od nastupující generace obrovská očekávání. Místo toho však následovalo dlouhé období plné zklamání.
Messi po vítězné olympiádě v roce 2008 • Paul Mcfegan / Profimedia
První velká bolest
13. července 2014, Rio de Janeiro
Tehdy byl na vrcholu sil a dotáhl Argentinu až do velkého finále. Místo korunovace ale přišla první obrovská finálová rána a Messi přebíral trofej pro nejlepšího hráče turnaje se stříbrnou medailí na krku a slzami v očích. Na slavném Maracanã slavili Němci po výhře 1:0 v prodloužení a Albicelestes museli na velkou trofej dál čekat. Messi ve své domovině zůstával ve stínu Maradony.
Třetí rána a falešný konec
27. června 2016, New Jersey
Třetí rok po sobě vedl jako kapitán celou zemi do finálové bitvy, potřetí se šlo do prodloužení a potřetí slavil soupeř. Tahle rána bolela nejvíc, když podruhé za sebou padla Argentina ve finále Copa América proti Chile až po penaltách. Sám kapitán v rozstřelu selhal a neubránil se slzám. Už toho bylo moc a vyždímaný Messi naznačil hned po utkání i možný konec v reprezentaci.
Zlomená kletba
11. července 2021, Rio de Janeiro
Bez dvou dnů sedm let po prohraném finále mundialu na stejném místě konečně slavil. Na Maracaná sice kvůli pandemii koronaviru fandila jen hrstka nadšenců, ale radost to Argentině příliš nezkazilo. Po výhře 1:0 padl nejlepší hráč a nejlepší střelec turnaje na kolena a spoluhráči se rozběhli za ním. Konečně přišla úleva a Messi po 28 letech doručil do vlasti velkou trofej.
Korunovace
18. prosince 2022, Lusail
Už 35letý kapitán cítil pravděpodobně poslední šanci získat i jedinou velkou trofej, která v jeho bohaté sbírce chyběla. Messi zbláznil spoluhráče a vedl je za titulem. Turnaj končil s fantastickou bilancí 7 gólů a 3 asistence a stejně jako před osmi lety svíral v ruce trofej pro nejlepšího hráče. Tentokrát přidal i pohár pro vítěze. Král definitivně potvrdil nadvládu nad fotbalovým světem.
Lionel Messi dotáhl svou rodnou Argentinu k titulu na Mistroství světa 2022 v Kataru. • Reuters, ČTK, Profimedia
Poslední tango
19. července 2026, New Jersey
Dokonalou tečku za příběhem nenapsal. Už v roce 2018 se řešilo, že další mundial bude nad jeho síly, ale Messi po legendárním představení v Kataru znovu dorazil do Ameriky v úžasné formě. S osmi góly a čtyřmi asistencemi patřil znovu k nejlepším a znovu sahal po zlatu. Ve finále mu však radost překazili Španělé. Muž s desítkou na zádech však mohl s klidem přijímat ovace od fanoušků.
Messiho čísla
Nejlepší v historii MS
- zápasy - 34
- výhry - 23
- kanadské body - 33 (21+12)
- asistence - 12
- střely - 140
- střely na branku - 64
- očekávané góly - 19,6
- vytvořené šance - 99
- driblinky - 250
Trofeje
- 2008 - Olympijské hry
- 2021 - Copa América
- 2022 - Finalissima
- 2022 - Mistrovství světa
- 2024 - Copa América