Česká spojka Deniovi vyšla, k reprezentaci ale přijdou další cizinci. Co jednání se Schickem?
Co bylo jasné, dostalo razítko. Radek Bejbl se stává asistentem u fotbalové reprezentace. Bude českou spojkou ke španělské dvojici Santi Denia a Pablo Amo, kteří národní tým převzali v červenci. Další jména však zatím asociace nezveřejnila.
Ví se, že čtyřiapadesátiletý Bejbl sehrál roli prostředníka při jednání asociace s hlavním trenérem Deniou. Znají se ze společného působení v Atlétiku Madrid, kdekoncem 90. let seděli čtyři roky v jedné kabině.
I to mělo vliv, že výkonný výbor Bejbla odklepl. „Sehrálo to roli. Nebyl tam primární záměr, že by byl rovnou asistentem. Ale trenér Denia a Pavel Nedvěd se dohodli, že by si Radka Bejbla jako asistenta přáli. Bylo to korektní, rychlé, Radek měl velký zájem,“ vysvětlil předseda fotbalové asociace David Trunda
On sám na návrh kývl bez dalšího přesvědčování. „Kývl, protože mi to připadalo racionální. Důvody, proč si ho vybrali, vám trenér a Pavel povědí na nominační tiskové konferenci.“ Co se napevno ještě neví, je další složení realizačního týmu. V pořadu Liga naruby po mistrovství světa Trunda zmínil, že i do podpůrných funkcí mohou přijít cizinci
Jednání o širším realizáku
„Je to o chemii fungování národního týmu ve všech detailech. Myslím, že musíme zamakat a třeba i přivést do realizačního týmu zahraniční odborníky,“ pověděl tehdy.
Nyní, když je věc dál, svá slova potvrdil. „Zahraniční obohacení proběhne v řádu jednotek,“ řekl. „Všechno to budou profíci se zkušenostmi, abychom tím posunuli celou péči dopředu. Nyní probíhá finalizace potenciálních nových kolegů. Probíhají diskuse ohledně fyzioterapeutů, lékařů, masérů. Jsem spokojený, v jakém jsme nyní stavu, myslím, že to bude velké zlepšení.“
Obměna by měla být značná, ovšem nikoli stoprocentní. Někteří členové realizačního týmu u reprezentace zůstanou. „Nějaký překryv tam bude. Ale zároveň celkově dojde ke zmenšení počtu lidí, kteří se pohybují kolem reprezentace. Dojde například ke zúžení PR týmu, ke zefektivnění procesů. Vše probíhá v koordinaci hlavního trenéra a Pavla Nedvěda a nový tým představíme na nominační tiskovce,“ doplnil Trunda.
Co kapitán? A Schick?
Kdy tiskovka proběhne? Patrně příští týden v pátek, ale není to jisté. Zavedené zvyklosti se budou v mnohém měnit. „Třeba komunikace s hráči i navenek bude jiná.“
Ale nemá se měnit vše, jen aby byla změna. „V pondělí proběhla devadesátiminutová schůzka trenéra Denii se všemi trenéry národních týmů. Bylo to první setkání takového druhu a mám z něj velkou radost. Trenér tam zmínil, že nepřišli kopírovat španělskou cestu se vším všudy. Vnímají českou situaci, nechtějí být – jak řekli – elephant in the kitchen, tedy ve volném překladu slon v porcelánu.“
Může se měnit i kapitán, jímž od příchodu Miroslava Koubka byl Ladislav Krejčí? „Konkrétní odpovědi bych nechal na trenérovi. Ale určitě ho nebude vybírat výkonný výbor,“ pravil Trunda.
A pak je tu téma Patrik Schick. Jednak jeho vyjádření v podcastu Fortuny: „Reprezentace mi spíš brala, než něco dávala. Vždycky byla jako místo, že se hráč jede z klubu ukázat ještě na světovou scénu. Měla to být odměna. My jsme ale nároďák, kam jsme se jeli znehodnotit. A to mi docela vadilo,“ uvedl nedávno. „Zaznamenali jsme to, ale udělali jsme čáru za vším, vyhodnotili jsme si to. Teď chceme mít pozitivní vliv na reprezentaci,“ řekl Trunda, ale zároveň potvrdil, že Denia je s Patrikem Schickem v kontaktu.