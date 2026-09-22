Trenér mistrů světa: nový kontrakt, podrobnosti o platu. De la Fuente ale jedničkou nebude
- Španělský trenér Luis de la Fuente podepsal s federací novou smlouvu až do roku 2032.
Úspěšnému kouči ročně přistane na účtu 4 až 5 milionů eur a polepší si i jeho realizační tým.
Kontrakt mu zaručuje vyšší plat než Scalonimu, na Ancelottiho megakontrakt však nedosáhne.
Luis de la Fuente zůstává trenérem španělské reprezentace. Po triumfu na mistrovství světa 2026 se dočkal prodloužení smlouvy a u národního týmu bude pokračovat až do roku 2032. Smlouva tak zahrnuje hned tři velké turnaje - EURO 2028, domácí mistrovství světa 2030 a následné EURO 2032.
Nejde přitom pouze o prodloužení spolupráce, ale také o výrazné finanční vylepšení. De la Fuente měl původně kontrakt platný do roku 2028, nyní si však díky úspěchům na lavičce Španělska výrazně polepší. Podle informací španělského webu Cadena SER se jeho nový hrubý roční plat pohybuje kolem 4 až 5 milionů eur (96 - 121 milionů korun). Součástí jednání mělo být také navýšení odměn pro členy jeho realizačního týmu.
De la Fuente se tím zařadí mezi nejlépe placené reprezentační trenéry na světě. Ještě před podpisem nové smlouvy prezident RFEF Rafael Louzán upozorňoval, že kouč vzhledem ke svým výsledkům nepatří mezi deset nejlépe placených trenérů a federace to chce změnit.
Na Ancelottiho megakontrakt nikdo nedosáhne
„Jeho výsledky hovoří samy za sebe, stejně jako jeho práce,“ řekl Louzán ve středu na World Football Summitu v Madridu. „Veřejnost ho miluje a obdivuje. Je s námi už 14 let a já chci, aby zde mohl svou kariéru také zakončit,“ dodal.
Zajímavé je také srovnání s ostatními trenéry velkých reprezentací. Podle dostupných údajů by měl De la Fuente nově vydělávat více než argentinský kouč Lionel Scaloni, jehož roční příjem je přibližně 2,6 milionu eur (63 milionů korun). Na úplném vrcholu však zůstává Carlo Ancelotti u Brazílie, jehož kontrakt je podle dostupných zpráv nastaven přibližně na 10 milionů eur ročně (243 milionů korun), tedy zhruba dvojnásobek částky, kterou má nově dostávat De la Fuente.
Na zhruba 7 milionů eur (170 milionů korun) ročně si přijde Jürgen Klopp u fotbalistů Německa, šest milionů eur (146 milionů korun) ročně pobírá u reprezentace USA Mauricio Pochettino, podobnou částku má u výběru Anglie Thomas Tuchel. Pro srovnání - nový trenér českého nároďáku Santi Denia bere ročně přibližně 20 milionů korun.
|Trenér
|Reprezentace
|Roční plat
|Carlo Ancelotti
|Brazílie
|10 milionů eur (cca 243 milionů Kč)
|Jürgen Klopp
|Německo
|7 milionů eur (cca 170 milionů Kč)
|Mauricio Pochettino
|USA
|6 milionů eur (cca 146 milionů Kč)
|Thomas Tuchel
|Anglie
|5,8 milionu eur (cca 141 milionů Kč)
|Luis De La Fuente
|Španělsko
|4–5 milionů eur (cca 97-121 milionů Kč)