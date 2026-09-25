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Deniovo hledání sestavy: role pro Chaloupka, nejistota u opor. Program hráče zabíjí, říká Rada

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Jonáš Bartoš
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V sobotu vykopne Santi Denia svou éru u národního týmu. Jako první cizinec na lavičce české reprezentace vyšle svůj tým v Edenu proti Chorvatsku. Základní sestava se na silného soupeře rodí extrémně složitě. Vzhledem ke zdravotnímu stavu klíčových hráčů i počtu omluvenek mohou být „hozeni do vody“, tedy do úvodní jedenáctky, také někteří nováčci. „Proto je tam trenér má,“ říká pro Sport Petr Rada, který národní tým vedl v letech 2008 – 2009.

Českému národnímu týmu začíná blok čtyř těžkých zápasů v jedenácti dnech. Santi Denia odstartuje jako první zahraniční kouč na české lavičce náročnou misi proti Chorvatsku. První sraz se potýká s řadou problémů, které výrazně ovlivní i složení základní sestavy. Před úvodním ostrým testem lze jen těžko odhadnout, jak ji nový trenér poskládá sestavu. Přesto se o to deník Sport a web iSport pokouší a nabízí konkrétní jména.

Z původní nominace vypadli David Jurásek, Tomáš Vlček, David Zima, Lukáš Provod, Tomáš Chorý (všichni Slavia), Matěj Ryneš (Sparta) a Denis Višinský (Plzeň). Z tradičních opor schází dlouholetý kapitán Tomáš Souček, v reprezentaci skončili po mistrovství světa Patrik Schick, Václav Černý (nebyl v nominaci na turnaj), Vladimír Darida, Jaroslav Zelený a Tomáš Holeš.

Španělští trenéři počítali před Ligou národů s omlazením a výrazným refreshem kádru, ale rozhodně ne s takovou kalamitou.

„Pro nového trenéra je to na prvním srazu určitě nepříjemné. Zarazilo mě, že se hráči začnou omlouvat až přímo na něm. Dřív se o hráčích, kteří připadali v úvahu, informovaly kluby, zjišťovalo se, jak na tom jsou a zda jsou schopni připojit se k reprezentaci. Vypadá zvláštně, když přijedou na sraz, sedm hráčů vypadne a musí se povolávat noví,“ diví se bývalý kouč reprezentace Rada.

Výběr na silné Chorvaty, se kterými Češi v předchozí kvalifikaci o mistrovství světa padli venku 1:5 a v Edenu remizovali 0:0, je značně omezený. Také ohledně základní sestavy, jakou vybere do své premiéry španělský stratég se svými kolegy.

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