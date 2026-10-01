Únik zadními dveřmi, jako puberťák. Jak to bylo s Ronaldovým útěkem? Vyjádření sestry
Cristiano Ronaldo po neshodách s trenérem Jorgem Jesusem kvůli malému hernímu vytížení opustil sraz portugalské reprezentace v Kodani a odletěl soukromým tryskáčem do Madridu.
Trenér ani prezident svazu ho na ještě letišti nedokázali přesvědčit k návratu, přičemž kapitánovi nyní podle disciplinárního řádu hrozí zákaz činnosti až na šest měsíců a finanční postih.
Hvězdný fotbalista na sociálních sítích uvedl, že se k důvodům svého nečekaného odchodu vyjádří, až nastane správný čas. Skončí v reprezentaci nadobro?
Definitivní konec v reprezentaci, nebo protest proti současnému vedení portugalského fotbalu? Spontánní odjezd Cristiana Ronalda ze srazu Portugalska kvůli kvůli nízkému hernímu vytížení v úvodních dvou zápasech Ligy národů zamotal hlavu snad i jeho fanouškům. Rychlý únik zadními dveřmi se ještě na letišti pokoušeli zastavit trenér a prezident svazu. Jak vlastně celá akce proběhla, co má s příběhem společného Ronaldova sestra a jaké jsou na jeho chování ohlasy?
Jen den před zápasem s Dánskem řeší Portugalsko spíše chování mimo hřiště než taktickou přípravu na kvalitního soupeře. A to nikdy nevěští nic dobrého. Jak se asi může hlavní trenér reprezentace Jorge Jesus soustředit na zápas, když večer před duelem nahání největší hvězdu po letišti?
Středa odpoledne, Jesus usedá k mikrofonům na tiskové konferenci. A hned čelí otázkám, jak to je aktuálně s nasazením Ronalda. Proti Norsku totiž z lavičky vůbec nenastoupil, přestože se šel rozcvičit. Tedy asi hlavní důvod pnutí mezi trenérem a hvězdou týmu.
„Vypadá to, jako by mezi námi byl problém, ale žádný není. Já jsem trenér, já rozhoduji a každý to ví,“ řekl Jesus. Uznal však, že proti Norsku byla chyba poslat Ronalda se rozcvičit a pak ho nenasadit. „To by naštvalo každého hráče. Nevím, jak bude zápas (s Dánskem) probíhat. Když ho budeme potřebovat, tak nastoupí. Když ne, tak hrát nebude,“ řekl kouč.
Soukromý tryskáč směr Madrid
Ronaldo ale nenastoupí. Podle španělského serveru Marca během tréninku odjel na hotel, kde si sbalil osobní věci a zavolal svůj osobní tryskáč. Soukromé letadlo v Kodani přistálo ve 22.15 a zhruba za hodinu letělo zpět směr Madrid.
„Je to únik zadními dveřmi, jako v pubertě. Odchází po hádce s trenérem, uprostřed krize, s pocitem toho, že opustí své spoluhráče, spěchá na letiště. On i Portugalsko si zaslouží jiný konec. Ale hrdost je obtížným společníkem, pokud jde o dosažení harmonie,“ komentuje Ronaldovo chování novinář Marcy Jamie Rincón.
Právě na letiště ještě spěchali Jorge Jesus i prezident svazu Pedro Proença (který do Kodaně přiletěl v úterý), aby se Ronalda pokusili udržet se zbytkem týmu. Podle portugalského serveru A Bola se Proença do řešení zapojil kvůli možné pokutě a trestu pro kapitána - Ronaldovi podle disciplinárního řádu hrozí reprezentační zákaz činnosti od jednoho do šesti měsíců a zároveň i finanční postih.
Navzdory jejich snaze však portugalský kapitán odmítl a odletěl do Madridu, kde na něj již čekali fanoušci.
Dost bylo řečeno, napsala Ronaldova sestra
Portugalská média ale na legendě nenechala nit suchou. Jako „kardinální hřích“ označil Ronaldův úprk novinář Luis Pedro Ferreira.
„Mohl být nešťastný, ale pokud cítil, že si zaslouží vysvětlení, mohl si promluvit s Jesusem v soukromí. Jeho osobnost mu ale brání v diskrétnosti - potřebuje, aby na něm byla pozornost, ať už při úspěchu nebo negativních tónech. Nikoho by to nemělo překvapovat. Bohužel, ani jeho spoluhráče, kteří jsou už zvyklí na to, že mediální pozornost kolem vítězství je zastíněna každým gestem kapitána,“ popsal novinář.
Právě server A Bola zveřejnil koláže, kde Ronalda zesměšňuje a spíše notuje rozhodnutí trenéra Jorgeho Jesuse. V jedné koláži si autor vypůjčil jednu z nejznámějších fotografií portugalské moderní historie - voják v roce 1974 ze zdi sundavá portrét končícího diktátora Antónia de Oliviera Salazara. Střih do roku 2026, voják Jesus sundává ze zdi obraz legendárního fotbalisty.
Jedna z koláží mezi Jesusem a Ronaldem • Web A Bola
Na celou kauzu zareagovala i Ronaldova sestra - Elma Aveiro. Ta na svém Instagramu sdílela příspěvek, ve kterém je naznačeno, že si CR7 zaslouží větší respekt. Také kritizovala Portugalce a označila je za „závistivé, pohrdavé a ignorantské“. Aveiro k příspěvku dodala svůj krátký, ale jízlivý komentář „dost bylo řečeno.“
Co Ronaldo slyšel nebo neslyšel a co přesně se mu nelíbilo, nevíme. Na svém Instagramu napsal pouze, že se vyjádří později. „Až přijde správný čas, sdělím všem Portugalcům pravdu o důvodech, které vedly k mému odchodu z národního týmu, jemuž jsem byl vždy plně oddaný,“ uvedl. Proto bude dnešní duel své země v Dánsku sledovat pouze na dálku. Pokud vůbec.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Portugalsko
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|2
Dánsko
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|3
Norsko
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|4
Wales
|2
|0
|0
|2
|0:3
|0
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