Skandál v Argentině! Messi se loučil, afričtí soupeři zažili chaos bez teplé vody a peněz
Dvojzápas, který vyvrcholil velkolepým loučením Lionela Messiho s argentinskou reprezentací, dostal nepříjemnou dohru. Africké týmy si po přátelských zápasech v Buenos Aires stěžují na chaotickou organizaci a nedůstojné podmínky. Fotbalisté Burkiny Faso dokonce odmítli odletět k prvnímu ze dvou zápasů, v němž Messi nenastoupil, jejich náhradníci pak dorazili jen několik hodin před utkáním a utrpěli debakl 0:7.
Měla to být nezapomenutelná zkušenost. Fotbalisté Burkiny Faso a Beninu dostali na začátku října možnost poměřit síly s vicemistry světa, beninští reprezentanti byli dokonce přímo u toho, když se s národním týmem loučil legendární Lionel Messi.
Místo fotbalového svátku ale africké reprezentace zažily organizační chaos. Podle informací agentury AFP se problémy týkaly cestování, ubytování i finančních podmínek.
Člen beninské výpravy uvedl, že cesta do Buenos Aires zabrala několik dní. V hotelu netekla teplá voda a tréninkové zázemí neodpovídalo požadované úrovni. Přesto Benin zápas odehrál a Argentině podlehl 0:3. Messi při svém posledním reprezentačním vystoupení vstřelil gól z penalty a na další dva přihrál.
Hráči odmítli odletět. Náhradníci schytali sedm gólů
Ještě větší skandál provázel o tři dny dříve utkání s Burkinou Faso. Africký celek uvízl kvůli zrušenému navazujícímu letu v Maroku a pouhý den před zápasem stále neměl zajištěnou dopravu do Argentiny.
Když organizátoři nakonec sehnali náhradní letadlo, fotbalisté seniorského týmu už měli dost a odmítli nastoupit na palubu. Federace proto musela narychlo povolat hráče z výběru do 23 let.
Mladíci dorazili do Buenos Aires přibližně pět a půl hodiny před výkopem. Bez odpovídajícího odpočinku a přípravy neměli proti favorizované Argentině šanci a utrpěli porážku 0:7. Debakl vyvolal v Burkině Faso pobouření.
Miliony ze zápasů. Afričané prý nedostali nic
Kontroverzi vyvolaly také finanční podmínky přátelských utkání. Podle zdroje AFP africké federace nedostaly žádný podíl z příjmů ze zápasů, které mohly díky atraktivitě argentinské reprezentace a Messiho účasti vygenerovat miliony dolarů.
Menší fotbalové země z Afriky přitom podobné nabídky běžně přijímají, protože organizátoři zajišťují dopravu, ubytování i samotného soupeře. Zápasy s elitními týmy jsou navíc pro jejich hráče mimořádnou příležitostí.
Kritici však upozorňují na výraznou nerovnováhu mezi zúčastněnými stranami. Argentinská fotbalová asociace (AFA) podle nich využívá popularity národního mužstva a Messiho k maximalizaci příjmů, zatímco soupeři se musí spokojit s nízkým standardem.
V samotné Argentině navíc část médií kritizuje výběr slabších protivníků. Mistři světa letos nastoupili také před mistrovství světa proti Mauritánii a Zambii, které porazili 2:1 a 5:0.
Po kritice z Burkiny Faso se ozvala organizátorská společnost Eurodata Sport. Ve svém prohlášení uvedla, že splnila všechny smluvní závazky. Na další otázky agentury AFP už ale nereagovala.