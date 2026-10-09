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Skandál v Argentině! Messi se loučil, afričtí soupeři zažili chaos bez teplé vody a peněz

Fotbalisté Beninu před přátelským utkáním proti Argentině
Fotbalisté Beninu před přátelským utkáním proti ArgentiněZdroj: ČTK
Lionel Messi shlížel také z oblohy při svém posledním reprezentačním zápase
Lionel Messi byl velmi dojatý
Messiho dres na obloze při utkání proti Beinu
Ohňostroj na počest Lionela Messiho
Lionel Messi se loučil s argentinskou reprezentací
Lionel Messi se loučil s argentinskou reprezentací
Lionel Messi v posledním zápase za Argentinu byl u všech gólů
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iSport.cz
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Dvojzápas, který vyvrcholil velkolepým loučením Lionela Messiho s argentinskou reprezentací, dostal nepříjemnou dohru. Africké týmy si po přátelských zápasech v Buenos Aires stěžují na chaotickou organizaci a nedůstojné podmínky. Fotbalisté Burkiny Faso dokonce odmítli odletět k prvnímu ze dvou zápasů, v němž Messi nenastoupil, jejich náhradníci pak dorazili jen několik hodin před utkáním a utrpěli debakl 0:7.

Měla to být nezapomenutelná zkušenost. Fotbalisté Burkiny Faso a Beninu dostali na začátku října možnost poměřit síly s vicemistry světa, beninští reprezentanti byli dokonce přímo u toho, když se s národním týmem loučil legendární Lionel Messi. 

Místo fotbalového svátku ale africké reprezentace zažily organizační chaos. Podle informací agentury AFP se problémy týkaly cestování, ubytování i finančních podmínek.

Člen beninské výpravy uvedl, že cesta do Buenos Aires zabrala několik dní. V hotelu netekla teplá voda a tréninkové zázemí neodpovídalo požadované úrovni. Přesto Benin zápas odehrál a Argentině podlehl 0:3. Messi při svém posledním reprezentačním vystoupení vstřelil gól z penalty a na další dva přihrál.

Hráči odmítli odletět. Náhradníci schytali sedm gólů

Ještě větší skandál provázel o tři dny dříve utkání s Burkinou Faso. Africký celek uvízl kvůli zrušenému navazujícímu letu v Maroku a pouhý den před zápasem stále neměl zajištěnou dopravu do Argentiny.

Když organizátoři nakonec sehnali náhradní letadlo, fotbalisté seniorského týmu už měli dost a odmítli nastoupit na palubu. Federace proto musela narychlo povolat hráče z výběru do 23 let.

Mladíci dorazili do Buenos Aires přibližně pět a půl hodiny před výkopem. Bez odpovídajícího odpočinku a přípravy neměli proti favorizované Argentině šanci a utrpěli porážku 0:7. Debakl vyvolal v Burkině Faso pobouření. 

Miliony ze zápasů. Afričané prý nedostali nic

Kontroverzi vyvolaly také finanční podmínky přátelských utkání. Podle zdroje AFP africké federace nedostaly žádný podíl z příjmů ze zápasů, které mohly díky atraktivitě argentinské reprezentace a Messiho účasti vygenerovat miliony dolarů.

Menší fotbalové země z Afriky přitom podobné nabídky běžně přijímají, protože organizátoři zajišťují dopravu, ubytování i samotného soupeře. Zápasy s elitními týmy jsou navíc pro jejich hráče mimořádnou příležitostí.

Kritici však upozorňují na výraznou nerovnováhu mezi zúčastněnými stranami. Argentinská fotbalová asociace (AFA) podle nich využívá popularity národního mužstva a Messiho k maximalizaci příjmů, zatímco soupeři se musí spokojit s nízkým standardem.

V samotné Argentině navíc část médií kritizuje výběr slabších protivníků. Mistři světa letos nastoupili také před mistrovství světa proti Mauritánii a Zambii, které porazili 2:1 a 5:0.

Po kritice z Burkiny Faso se ozvala organizátorská společnost Eurodata Sport. Ve svém prohlášení uvedla, že splnila všechny smluvní závazky. Na další otázky agentury AFP už ale nereagovala.

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