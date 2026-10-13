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Nedvěd má v hledáčku dalšího cizince. Allan Wlk (23) hraje argentinskou ligu

Allan Wlk v dresu argentinského týmu Lanus
Allan Wlk v dresu argentinského týmu LanusZdroj: Jose Angulo / AFP / AFP / Profimedia
Allan Wlk v dresu Paraguaye
Allan Wlk dříve nastupoval za klub Recoleta
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Pavel Šťastný
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Narodil se v Paraguayi a od letošního července hraje nejvyšší argentinskou soutěž. Přesto není vyloučeno, že Allan Wlk, třiadvacetiletý útočník, oblékne jednoho dne český dres. Národní mužstvo v čele s Pavlem Nedvědem, generálním manažerem reprezentací, se po zkušenosti s Ryanem Naderim dívá po dalších cizincích s kořeny v tuzemsku.

Bylo docela překvapení, když česká reprezentace poprvé zmínila jméno rodilého Němce. Naderi, který má českou matku, se připojil k výběru Santiho Denii, španělského kouče, před dvěma týdny. Během posledního srazu absolvoval dvě utkání Ligy národů.

Poprvé naskočil ve Španělsku (1:3), podruhé v Anglii (0:3). V součtu odehrál 132 minut. „V poslední době jsem udělal velké kroky, užívám si to,“ líčil útočník skotských Rangers po premiéře na stadionu v Oviedu.

Příchod zahraničních trenérů zapnul lampičku v hlavě

Národní tým na něj přišel i díky asistentovi Radku Bejblovi. „Jednou jsme spolu seděli a přišla řeč na Naderiho. Radek už ho měl v hledáčku kdysi. Viděli jsme, že se mu dařilo. Kontaktovali jsme maminku, která byla velice aktivní. Stála o to, aby Ryan hrál za nároďák,“ vysvětlil Nedvěd v podcastu Přímák na serveru sport.cz.

Zatím jde určitě o pozitivní zkušenost. Proto se národní mužstvo nevzdává dalších možností, jak posílit Deniův výběr o cizince s českými kořeny. „Tohle je věc, kterou jsem i já možná trošku podcenil. Příchod zahraničních trenérů nám zapnul lampičku v hlavě, že této problematice se chceme věnovat. Těch hráčů je k mému překvapení víc než dost,“ řekl Nedvěd.

Následně zmínil konkrétního hráče. „Teď už máme v hledáčku dalšího, který má pradědečka Čecha. Jméno vám neprozradím, řeknu ale, že je z Jižní Ameriky,“ pokračoval generální manažer reprezentací.

Wlk má českého pradědečka

Nejspíš jde o Allana Wlka z Paraguaye, což naznačují také zdroje deníku Sport a webu iSport. Jako první jeho jméno zveřejnil server Livesport Zprávy. Třiadvacetiletý rodák z hlavního města Asunción má českého pradědečka, který emigroval do Jižní Ameriky po druhé světové válce.

Stejně jako Naderi nastupuje na pozici hrotového útočníka a měří 188 centimetrů. Fotbalově vyrůstal v Club Olimpia, v jehož dresu debutoval také v nejvyšší paraguayské soutěži. Letos přestoupil do argentinského celku CA Lanús, který ho koupil údajně za 1,75 milionu eur (v přepočtu přes 40 milionů korun).

V aktuálním ročníku vstřelil tři branky

V tomto ligovém ročníku nastoupil do dvanácti zápasů, v nichž vstřelil tři branky. „Je to mladý útočník, má toho hodně co nabídnout a samozřejmě pro jeho sebevědomí je klíčové, aby dával góly,“ komentoval Mauricio Pellegrino, trenér mužstva, jeden z jeho posledních výkonů.

Jak se zdá, Wlka se vyplatí sledovat.

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