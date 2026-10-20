Portugalsko řeší mírný trest pro Ronalda: Svět se nám směje. Na pokutu vydělá za 38 sekund
Pouze symbolický trest pro Cristiana Ronalda za opuštění portugalské reprezentace kvůli sporu s trenérem Jorgem Jesusem vyvolal v zahraničních médiích a na sociálních sítích pobavené reakce, čehož si všiml i portugalský tisk. Sportovní deník A Bola se domnívá, že po distanci na 30 dnů a pokutě 255 eur od svazu pro kapitána týmu jsou portugalský fotbal a jeho pravidla světu k smíchu.
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„Je čas na trochu matematiky,“ napsal list A Bola a začal vypočítávat, co částka 255 eur (6000 korun) v Ronaldově světě znamená. Jeho základní plat v saúdskoarabském an-Nasru údajně činí 208 milionů eur a s bonusy se může vyšplhat na 250 milionů eur (přes šest miliard korun). Znamená to, že pokuta od národního svazu představuje 0,00012 procenta jeho ročního platu a vydělá si na ni za 38,6 sekundy.
Suspendace v období, kdy není ani jeden zápas
Podobně zanedbatelný je i zákaz činnosti na 30 dnů. Vzhledem k tomu, že se počítá zpětně od začátku Ronaldovy automatické suspendace den po odjezdu od týmu 30. září, vyprší mu ještě před koncem října. Další zápasy hraje Portugalsko až následující měsíc, 14. listopadu proti Dánsku a tři dny nato ve Walesu.
„Svět se dozvěděl, jaká je cena za opuštění národního mužstva,“ napsal A Bola. „Ale také jsme se my dozvěděli, co si svět myslí o portugalském fotbalu a jeho pravidlech. 'Směšné,' zněl verdikt,“ dodal list.
Jednačtyřicetiletý Ronaldo se odpojil od národního mužstva den před zápasem Ligy národů v Dánsku. Následně uvedl, že odcestoval na protest proti tomu, že Jesus dvakrát porušil dané slovo. Nejprve ho navzdory předchozímu slibu nechal na lavičce celé utkání proti Norsku a poté tuto skutečnost dostatečně nevysvětlil na tiskové konferenci, ačkoli se na tom údajně dohodli.
Polehčující okolnosti
Národní svaz po disciplinárním řízení vynesl trest nad Ronaldem v pondělí. Uvedl, že dlouholetý kapitán porušil článek 160 disciplinárního řádu, za což má následovat zastavení činnosti na jeden až šest měsíců a pokuta 510 až 1020 eur. Ronaldovým zástupcům se navíc podařilo uplatnit polehčující okolnosti zahrnující přiznání viny a fotbalistova významu a přínosu pro národní tým.
Ronaldo se už dříve v prohlášení omluvil za to, že po zápase v Norsku nešel pozdravit fanoušky, a také za to, že opustil spoluhráče. Uvedl, že přijme jakýkoli trest a po jeho vypršení bude reprezentačnímu kouči k dispozici. Podle portugalských médií Jesus plánuje hvězdného fotbalistu, jenž je s 234 zápasy a 146 brankami v reprezentaci světovým rekordmanem, na listopadové zápasy povolat.
Portugalsko navzdory rozruchu kolem Ronalda všechny čtyři zápasy během rekordně dlouhého reprezentačního období vyhrálo a zajistilo si s předstihem postup do čtvrtfinále Ligy národů.