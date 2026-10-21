Ronaldo chtěl trest bez úlev, požadoval ale polehčující okolnosti. Opřel se do něj další kouč
Portugalská fotbalová federace udělila Cristianu Ronaldovi za předčasný odchod z reprezentačního srazu distanc na 30 dnů a pokutu 255 eur.
Oficiální dokumenty odhalily, že Ronaldo přes veřejná prohlášení v disciplinárním řízení sám požadoval zohlednění svých sportovních zásluh a trest bez úlev.
Bývalý kouč Manchesteru United Erik ten Hag se v médiích přidal ke kritice a slavného útočníka zkritizoval za nedostatečnou fyzickou připravenost i nasazení na hřišti.
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Před více než dvěma týdny vydal Ronaldo obsáhlé prohlášení, v němž se dožadoval přísného potrestání za své chování poté, co v září předčasně opustil reprezentační sraz.
Oficiální dokument Portugalské fotbalové federace však odhalil detail, který předchozí vyjádření jednačtyřicetileté legendy staví do zcela jiného světla. Mezitím se do svého bývalého svěřence opřel prostřednictvím médií kouč Erik ten Hag.
Ronaldovo předčasné opuštění reprezentačního srazu kvůli neshodám s portugalským trenérem Jorgem Jesusem vyvolalo údiv po celém světě. Po uplynutí několika dnů se jeden z nejlepších hráčů fotbalové historie za své chování omluvil.
Symbolická pokuta
„Důsledky mého činu musí posoudit a potrestat fotbalový svaz. Při uložení trestu by neměly být zohledněny žádné polehčující okolnosti. Nejsem jen tak nějaký hráč; jsem kapitán týmu, a to představuje přitěžující okolnost. Už jsem se omluvil, ale vím, že za určité postoje musí následovat důsledky,“ stálo v prohlášení Cristiana Ronalda.
V pondělí mu udělila Portugalská fotbalová federace trest. Útočník Al-Nassru obdržel zákaz činnosti na 30 dnů a pokutu ve výši 255 eur (6000 korun).
Odůvodnění rozhodnutí komise však přineslo jeden překvapivý detail. Jak z dokumentu vyplývá, fotbalista se 16. října sice přiznal k vytýkanému jednání, zároveň však požadoval zohlednit tři polehčující okolnosti. Patřily k nim jeho zásluhy o fotbal, mimořádné sportovní úspěchy a přínos k objasnění pravdy v rámci disciplinárního řízení.
Ačkoliv zpočátku sám tvrdil, že v trestu by žádné polehčující okolnosti být zohledněny neměly, opak byl nakonec pravdou. V odůvodnění zákazu činnosti a nízké pokuty se na Ronaldovy sportovní úspěchy skutečně hledělo.
Sepsul ho i bývalý trenér
Kolem portugalské superstar je v posledních týdnech pořádně rušno. Zapříčinil se o to i Erik ten Hag, jenž před pár lety vedl Ronalda v Manchesteru United. V rozhovoru pro deník The Athletic obvinil pětinásobného vítěze Ligy mistrů z nedostatečné fyzické připravenosti.
„Zklamal tým a zklamal i mě, protože jsme s ním počítali,“ uvedl nizozemský trenér. „Mnohokrát jsem mu říkal: ‚Ronnie, všichni chtějí pracovat pro tebe a dostat tě do správné pozice, ale pokud se nedokážeš dostat do pokutového území, nemůžeš dávat góly.‘ Tohle on nedokázal,“ pokračoval ten Hag.
Při návratu na Old Trafford vydržel Cristiano Ronaldo v klubu jen rok a půl. Poté se dohodl v Saúdské Arábii, kde pokračuje dodnes.
Neběhal a nenapadal
„Je mylné tvrdit, že jsem od něj očekával, že bude napadat soupeře. On toho ale nebyl schopen. Neběhal ani s míčem, ani bez něj. Důvodem bylo, že se na to dostatečně nepřipravoval,“ doplnil šestapadesátiletý kouč.
Ronaldovi, jenž je se 146 góly nejlepším střelcem v historii portugalské reprezentace, chybí k dosažení hranice tisíce nastřílených gólů v kariéře už pouze devatenáct zásahů. V této sezoně nastřílel v osmi soutěžních zápasech čtyři branky.