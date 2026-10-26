V tuhle chvíli není otázka, jestli bude v nároďáku. Nedvěd vynesl nad Chorým jasný verdikt
Fotbalista Tomáš Chorý, jehož v minulém týdnu vyřadila z kádru Slavia, se neobjeví ani v národním týmu. V další nominaci určitě nebude, řekl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd v rozhovoru s iDnes.cz. Útočník, který byl za posledních 14 měsíců čtyřikrát vyloučen, se podle něj musí uklidnit a najít si svou cestu.
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Reprezentaci čeká v listopadu závěr Ligy národů. Utká se doma se Španělskem a venku s Chorvatskem. „V tuhle chvíli není otázka, jestli Tomáš bude v národním týmu, protože určitě nebude. To je jisté,“ uvedl Nedvěd.
Chorý dostal červenou kartu poté, co ukázal rozhodčímu Janu Všetečkovi prostředníček v utkání s Hradcem Králové. Disciplinární komise potrestala útočníka po čtvrtém excesu během dvou posledních sezon zákazem startu na šest zápasů. Slavia ještě předtím Chorého vyřadila z kádru a v zimě mu umožní přestup.
Momentálně mu pozvánka do reprezentace nepřiletí
„S Tomášem jsem hovořil nesčetněkrát a nejenom já po všech jeho průšvizích. Se Zdeňkem Grygerou (prvním místopředsedou asociace) jsme to projednávali, bránili jsme ho, protože si myslíme, že kolikrát do toho spadne moc v emocích. Ale teď už je to těžké,“ řekl Nedvěd.
V dresu reprezentace byl Chorý na EURO 2024 proti Turecku poprvé v kariéře vyloučen, další červené karty dostal v domácí soutěži. „Bude se muset uklidnit a najít si svou cestu. Nevím, jestli ta cesta bude v Čechách nebo někde jinde, ale nebude to mít určitě jednoduché. Musí se opravdu uklidnit a zapřemýšlet, kam dál, protože to není starý hráč a může někomu přinést dobré výsledky,“ uvedl manažer. „Ale momentálně mu pozvánka do reprezentace nepřiletí,“ ujistil Nedvěd.
Navzdory třem vyloučením v minulé sezoně nechyběl Chorý v kádru Miroslava Koubka na letním mistrovství světa. Král střelců minulého ligového ročníku se objevil také v první nominaci nového trenéra reprezentace Santiho Denii, ale kvůli zranění z národního týmu vypadl.