Talent z Barcelony v české reprezentaci? Nedvěd: Nabídli jsme něco, co ho zaujalo
- Manažer reprezentace Pavel Nedvěd oslovil sedmnáctiletého záložníka Barcelony Oriana Gorena s nabídkou startu za české seniorské áčko.
Izraelský mládežnický reprezentant má českou matku a Nedvěd ho stylem hry přirovnal ke španělské hvězdě Pedrimu.
Hráčův otec potvrdil otevřené možnosti pro budoucí rozhodnutí a vedení národního týmu mezitím sleduje i další krajánky v zahraničí.
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Vedení fotbalové reprezentace se poohlíží po dalším zahraničním hráči s českými kořeny. Manažer národních týmů Pavel Nedvěd několikrát hovořil s mladým izraelským záložníkem Orianem Gorenem, který byl o minulém víkendu poprvé nominován k soutěžnímu utkání A-týmu slavné Barcelony. Uvedl to server iDNES.cz. Kontakt potvrdil i hráčův otec.
Reprezentační výběr již v průběhu posledního srazu získal do svých řad útočníka Glasgow Rangers Ryana Naderiho, německý rodák má českou matku. Podobně je na tom teprve sedmnáctiletý záložník Goren. Talent z proslulé mládežnické akademie Barcelony La Masia aktuálně patří do výběru izraelské jednadvacítky, vzhledem k původu matky by ale mohl v „dospělé“ kategorii reprezentovat Česko.
Pro Česko hráč jako Pedri
„Šance je vždy. Záleží, jestli hráč má zájem si vás poslechnout. Byli jsme s ním v kontaktu dvakrát, třikrát, možná víckrát. Myslím, že jsme mu nabídli něco, co zajímalo jeho i jeho rodinu. Uvidíme, jak to dopadne,“ prohlásil Nedvěd v podcastu na iDNES.cz.
S Gorenem by navzdory jeho nízkému věku počítal rovnou do reprezentačního „áčka“, které nově vede španělský trenér Santi Denia. „Myslíme si, že už by na to měl. Orian by pro nás byl hráč typu Pedriho. Technicky vyspělý, typická barcelonská škola,“ přirovnal Nedvěd mladíka k jedné z hvězd úřadujících mistrů světa i Evropy ze Španělska.
Vazbu cítí jak k Izraeli, tak k Česku
Goren se při víkendové porážce 1:2 v El Clásicu proti Realu Madrid poprvé dostal při soutěžním zápase na lavičku barcelonského A-týmu. „V tuhle chvíli jsou pro nás všechny možnosti otevřené, protože Orian není vázán k žádné reprezentaci. Vazbu cítí jak k Izraeli, tak ke svým kořenům v České republice. Je to zásadní osobní i profesní rozhodnutí, které nás v blízké budoucnosti čeká,“ uvedl hráčův otec Jarom Goren.
Vedle izraelského záložníka se vedení reprezentace po pozitivních zkušenostech s angažováním Naderiho poohlíží i po dalších zahraničních hráčích s českými kořeny. Podle spekulací médií je v Nedvědově hledáčku také třiadvacetiletý paraguayský útočník Allan Wlk.