Ronaldo a jeho 10 nezapomenutelných momentů v repre: slzy, rekordy i historické triumfy
Po více než 23 letech se uzavírá jedna z nejvýraznějších kapitol reprezentačního fotbalu. Cristiano Ronaldo ve čtvrtek ve videu na sociálních sítích oznámil konec v portugalském národním týmu, jehož dres poprvé oblékl v srpnu 2003. Během neuvěřitelné kariéry se stal rekordmanem v počtu reprezentačních startů (234) i vstřelených branek (146), ovládl mistrovství Evropy a dvakrát triumfoval v Lize národů. Zažil však i bolestivé porážky a chvíle, které ho dohnaly ke slzám. Připomeňte si deset nezapomenutelných momentů legendární sedmičky.
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1. Debut, kterým všechno začalo
- 20. srpna 2003
- Portugalsko – Kazachstán 1:0
Bylo mu teprve 18 let a čerstvě za sebou měl přestup ze Sportingu Lisabon do Manchesteru United. Cristiano Ronaldo si v srpnu 2003 poprvé oblékl dres portugalského národního týmu. Trenér Luiz Felipe Scolari ho v přátelském utkání proti Kazachstánu poslal na hřiště o poločasové přestávce místo kapitána Luíse Figa. Mladý křídelník na sebe okamžitě upozornil rychlostí a technikou. Portugalci zvítězili 1:0 a tehdy ještě nikdo netušil, jak významný okamžik právě sleduje. Pro Ronalda to byl začátek cesty, která se protáhla na více než dvě desetiletí a zařadila ho mezi největší osobnosti fotbalové historie.
2. Slzy devatenáctiletého talentu
- 4. července 2004
- Portugalsko – Řecko 0:1
První velký turnaj a hned obrovská příležitost. Portugalsko pořádalo mistrovství Evropy 2004 a devatenáctiletý Ronaldo se stal jednou z výrazných postav domácího výběru. Prosadil se proti Řecku v základní skupině a důležitým gólem pomohl i k semifinálové výhře nad Nizozemskem. Ve finále však přišel šok. Outsider z Řecka porazil domácí celek 1:0 gólem Angelose Charistease. Zatímco soupeři slavili senzační titul, mladý Ronaldo opouštěl trávník ve slzách. Na další finále evropského šampionátu pak čekal dlouhých dvanáct let.
3. Hlavička, která vyřadila Česko
- 21. června 2012
- Česko – Portugalsko 0:1
Jeden z nejbolestivějších okamžiků českého fotbalu na mistrovství Evropy má na svědomí právě Cristiano Ronaldo. Svěřenci Michala Bílka se na EURO 2012 probojovali do čtvrtfinále, kde narazili na favorizované Portugalsko. Dlouho drželi bezbrankový stav, přestože Ronaldo několikrát nebezpečně zahrozil a dvakrát trefil brankovou konstrukci. Rozhodující moment přišel v 79. minutě, kdy po centru Joãa Moutinha překonal důraznou hlavičkou Petra Čecha. Portugalsko vyhrálo 1:0 a postoupilo do semifinále. Pro Ronalda další důležitý gól na velkém turnaji, pro české fanoušky konec nadějí na medaili.
4. Hattrick, který umlčel Ibrahimoviće
- 19. listopadu 2013
- Švédsko – Portugalsko 2:3
Souboj dvou mimořádných individualit o jediné místo na mistrovství světa 2014. Na jedné straně Cristiano Ronaldo, na druhé Zlatan Ibrahimović. První barážový zápas v Lisabonu rozhodl portugalský kapitán jediným gólem, v odvetě ve Švédsku předvedl ještě větší představení. Ronaldo otevřel skóre, Ibrahimović ale dvěma trefami během několika minut otočil a domácí začali věřit v postup. Portugalec odpověděl dalšími dvěma góly, završil hattrick a definitivně rozhodl. Portugalsko vyhrálo 3:2, baráž ovládlo celkově 4:2 a Ronaldo dal všechny čtyři góly svého týmu. Na šampionát do Brazílie ho prakticky prostřílel sám.
5. Zranění, slzy a největší triumf kariéry
- 10. července 2016
- Portugalsko – Francie 1:0 po prodloužení
Dvanáct let po bolestivé porážce s Řeckem dostal Ronaldo druhou šanci na evropský titul. Finále EURO 2016 proti domácí Francii se však pro portugalského kapitána změnilo v noční můru. Po střetu s Dimitrim Payetem si poranil koleno a už ve 25. minutě musel v slzách opustit hřiště. Místo aby zápas rozhodoval na trávníku, emotivně hnal spoluhráče od postranní čáry. Portugalsko ale dokázalo favorita zaskočit i bez své největší hvězdy. V prodloužení vstřelil vítězný gól Éder a zajistil zemi historicky první titul mistrů Evropy. Ronaldo se dočkal vysněné trofeje a jako kapitán ji zvedl nad hlavu.
6. Hattrick, na který Španělé nezapomenou
- 15. června 2018
- Portugalsko – Španělsko 3:3
Jeden z nejslavnějších individuálních výkonů v historii mistrovství světa. Portugalsko vstoupilo do šampionátu v Rusku prestižním soubojem se Španělskem a Cristiano Ronaldo se postaral o nezapomenutelné představení. Už ve čtvrté minutě proměnil penaltu, těsně před přestávkou přidal druhý gól po chybě brankáře Davida de Gey. Španělé ale utkání otočili a ještě dvě minuty před koncem vedli 3:2. Pak přišel okamžik, který obletěl svět. Ronaldo se postavil k přímému kopu, zhluboka se nadechl a přesnou střelou přes zeď završil hattrick. Remízu 3:3 zachránil sám a znovu ukázal, že největší zápasy jsou jeho parketou.
7. Další trofej, tentokrát před domácími fanoušky
- 5.–9. června 2019
- Triumf v Lize národů
Po historickém zlatu z EURO 2016 přidal Ronaldo do reprezentační sbírky další cennou trofej. Portugalsko hostilo závěrečný turnaj premiérového ročníku Ligy národů a jeho kapitán sehrál klíčovou roli už v semifinále. Proti Švýcarsku otevřel skóre povedeným přímým kopem a dvěma góly v závěru završil hattrick při výhře 3:1. Ve finále čekalo Nizozemsko vedené Virgilem van Dijkem. Tentokrát se Ronaldo střelecky neprosadil, jediný gól zápasu dal Gonçalo Guedes. Portugalci vyhráli 1:0 a stali se vůbec prvními vítězi nové soutěže. Pro Ronalda druhý velký reprezentační triumf během pouhých tří let.
8. Dvě hlavičky a historický střelecký rekord
- 1. září 2021
- Portugalsko – Irsko 2:1
Další večer, kdy Cristiano Ronaldo přepsal fotbalovou historii. Portugalci v kvalifikaci mistrovství světa dlouho prohrávali s Irskem 0:1 a jejich kapitán navíc v úvodu neproměnil penaltu. V závěru ale znovu převzal hlavní roli. V 89. minutě vyrovnal hlavičkou a v šesté minutě nastavení stejným způsobem rozhodl o výhře 2:1. Dostal se tak na 111 reprezentačních gólů a překonal dosavadní světový rekord Íránce Alího Daeího, který jich nasbíral 109. Stal se nejlepším střelcem v historii mužského reprezentačního fotbalu, a to způsobem, který dokonale vystihuje jeho kariéru: rozhodujícími góly v nejdůležitější chvíli.
9. Šest mistrovství světa, šest turnajů s gólem
- 2022–2026
- Od Kataru po poslední slzy v Arlingtonu
Na mistrovství světa v Kataru se Ronaldo proměněnou penaltou proti Ghaně stal prvním mužem, který skóroval na pěti šampionátech. O čtyři roky později svůj rekord ještě posunul. Na turnaji v Severní Americe dal ve 41 letech dva góly Uzbekistánu a jako první hráč historie se trefil na šesti mistrovstvích světa. V šestnáctifinále s Chorvatskem proměnil penaltu, dal první gól ve vyřazovací fázi MS v kariéře a připsal si 146. reprezentační branku. V osmifinále ale Portugalsko padlo 0:1 se Španělskem po gólu Mikela Merina v nastavení. Ronaldo odcházel z trávníku v slzách a po zápase potvrdil, že na mistrovství světa hrál naposledy.
10. Poslední velká trofej. Ve čtyřiceti znovu hrdinou
- 8. června 2025
- Portugalsko – Španělsko 2:2, na penalty 5:3
Ani po čtyřicítce nepatřil Cristiano Ronaldo do starého železa. Na závěrečném turnaji Ligy národů 2025 nejprve rozhodl semifinále proti Německu a výrazně se podepsal i pod finálový triumf nad Španělskem. Portugalci v Mnichově dvakrát prohrávali, jejich kapitán ale v 61. minutě vyrovnal na 2:2 a svým 138. reprezentačním gólem udržel tým ve hře o titul. Krátce před koncem základní hrací doby musel kvůli zdravotním potížím střídat a penaltový rozstřel sledoval z lavičky. Po zákroku Dioga Costy a proměněné penaltě Rúbena Nevese propukl v slzy štěstí. Portugalsko se stalo prvním dvojnásobným vítězem Ligy národů a Ronaldo získal třetí velkou reprezentační trofej.