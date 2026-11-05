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Svět reaguje na Ronaldův konec: trenér ho přemlouval, Portugalsko i Neymar se klaní

Cristiano Ronaldo
Cristiano RonaldoZdroj: Armando Franca / AP Photo
Cristiano Ronaldo jako kapitán mistrů Evropy 2016
Cristiano Ronaldo se gólem postaral o vyřazení Česka ve čtvrtfinále EURO 2012
Cristiano Ronaldo je portugalskou fotbalovou legendou
V roce 2019 dostáhl Criistiano Ronaldo s Portugalskem také na trofej pro vítěze Ligy národů
Criistiano Ronaldo jako mistr Evropy 2016
Cristiano Ronaldo je portugalskou fotbalovou legendou
Cristiano Ronaldo
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Petr Fantyš
Petr Fantyš
Reprezentace
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Držitel mnoha světových rekordů uzavřel reprezentační epizodu a celý svět se klaní. Cristiano Ronaldo přijímá gratulace k úžasné kariéře z celého světa, jeho příspěvek o konci v národním týmu na Instagramu sesbíral za pár hodin desítky milionů reakcí a s blahopřáním přispěchali bývalí spoluhráči i kluby. Přišla i očekávaná reakce trenéra národního týmu. „Potřeboval jsem ho po svém boku, ale jeho volbu musím respektovat,“ řekl Jorge Jesus.

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Portugalská reprezentace

„Příběh, který bude žít navždy. Díky za všechno, kapitáne.“

Jorge Jesus, trenér portugalské fotbalové reprezentace

„Je to čistě jeho rozhodnutí. Požádal jsem ho, aby pokračoval a šel se mnou dál, protože jsem ho potřeboval po svém boku, ale jeho volbu musím respektovat.

Je celosvětovým vzorem, vzorem pro Portugalsko i pro národní tým. Je to hráč, který reprezentaci za všechny ty roky odevzdal neuvěřitelně mnoho, a je symbolem pro portugalskou mládež. Většina jeho fanoušků jsou právě mladí lidé. Navždy zůstane ikonou a opěrným bodem pro náš národní tým, náš národ i celou naši historii.

V naší přednáškové aule jsem nechal umístit jeho velký obraz, aby byl stále na očích všem mladým hráčům – a nejen jim, ale i kolegům, kteří se tam denně scházejí, jako jejich stálá inspirace a vzor.

Navždy zůstane v srdcích Portugalců i v národním týmu a na tom se už nic nezmění, protože pro portugalský fotbal bude provždy tím nejvyšším měřítkem a vzorem.“

Bruno Fernandes, spoluhráč z reprezentace

„Děkuju za inspiraci. Byla čest moct v našem týmu zažít skvělé chvíle s mým dětským idolem.“

Diogo Dalot, spoluhráč z reprezentace

„Díky tobě jsme snili, díky tobě jsme věřili a díky tobě jsme VYHRÁLI! Děkujeme ti, idole.“

Manchester United

„Gratulujeme k neuvěřitelné kariéře v národním týmu, Cristiano. Užívej si důchod.“

Rio Ferdinand, bývalý spoluhráč z Manchesteru United

„Gratuluju, kamaráde. Přišel jsi, viděl jsi, zvítězil jsi. 146 gólů za tvou zemi, 3 velké trofeje a dál držíš Portugalsko na mapě světa. Nepřestávej se usmívat!“

Neymar, bývalý reprezentant Brazílie

„Legenda“

Vinicius Júnior, hráč Realu Madrid

„Navždy číslo jedna !!!!!!“

Pepe, spoluhráč z reprezentace a Realu Madrid

„Bylo to víc než fotbal. Díky za všechno, Crisi.“

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