Jméno, kterým Denia šokoval: Kdo je Idris Hopi? Mašina z dorostu a introvert
Santi Denia už ukázal, že umí překvapit, ne že ne. Ale povolání osmnáctiletého Idrise Hopiho z Teplic zatím veškeré jeho tahy překonává. Vždyť mladík má zatím v lize pouhých 11 odehraných zápasů a před pátečním polednem ještě figuroval v nominaci U19, přeskočil tak rovnou dvě kategorie. Kdo je chorvatsko-český křídelník ze severu a čím zaujal Deniu?
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Kdybyste Hopiho požádali, ať se představí, vezme to hodně stručně. „Jsem Idris Hopi, jsem útočník a dávám hodně gólů,“ reagoval koneckonců na tento dotaz jednoho z novinářů, když jen pár desítek minut po svém debutu v Chance Lize přišel na tiskovou konferenci. Psal se květen 2026, Hopi naskočil do druhé půle s Duklou, zařídil červenou kartu soupeře a v závěru zvýšil na 2:0.
„Je to vzácný typ fotbalisty, který není vystresovaný. Má ideální zázemí rodiny a dalších lidí. Je na začátku své cesty, věříme, že bude mít pěknou kariéru. Je to trochu introvert, vím, čím si procházel v dorostu, sledujeme jej dlouho,“ popsal Zdenko Frťala.
Mezi novináři je nervóznější než na hřišti
Hopiho mírná introverze se už po prvním utkání projevila. Působí jako veselý smíšek, ale zvídavým dotazům odpovídal většinou krátce, v židli se ošíval. Sám přiznal, že mezi novináři je nervóznější než na hřišti. Byť mluví naprosto plynně česky, je patrný balkánský přízvuk.
Kouč Santi Denia na mladíka ale ukázal právě proto, že jako klasický Čech nehraje. Byť v létě z Teplic zaznívalo, že chtějí benjamínka týmu především ochránit, velice brzy začal dostávat šance v základní sestavě i na úkor dalšího talentu Johna Auty nebo naopak veterána Ladislava Krejčího. Co se týče driblinků, najdeme v lize jen dva české křídelníky s vyšším číslem než Hopiho 3,7 – Matěje Juráska a Václava Pilaře. Navíc si v nich drží 7. nejvyšší úspěšnost v lize a 6. nejvyšší počet progresivních běhů. Zkrátka statistiky, které si spojíme s moderním fotbalovým křídlem.
V mládeži to byla mašina na góly
To koneckonců dosvědčil sám španělský reprezentační kouč: „Profilově se nám velice líbí. Je rychlý, umí souboje jeden na jednoho, kde je silný. Na začátku prvního srazu jsme říkali, že se nebudeme dívat na pas ani na datum narození. Chceme hráče, co nám mohou přispět k dobrým výsledkům a zapadají do naší hry. Pokud jsou mladí, stejně jim věříme.“
Byť o víkendu krásnou individuální akcí zařídil branku Matěje Pulkraba proti Slovácku, u Hopiho jména svítí statistika „pouhého“ jednoho gólu bez asistence. To ale neznamená, že by měl osmnáctiletý hráč pověst neproduktivního hráče, spíše naopak. V mládeži to byla mašina na góly. Je dvojnásobně nejlepším střelcem dorostenecké ligy – statistika 54 branek v 58 zápasech je obdivuhodná.
„Všichni jsme překvapeni, jak si s náročným dospělým fotbalem dokáže poradit. Naznačil obrovský potenciál,“ chválil Zdenko Frťala fakt, že z odchovance už udělal od léta právoplatného hráče áčka.
V žilách má chorvatskou krev
Jak je to tedy s Hopiho původem? Kudrnatého rychlíka spojuje s Českem jen geografie, v žilách má čistou chorvatskou krev. Jeho rodiče se do Teplic přestěhovali ještě dlouho před jeho narozením (2008), po revoluci. Teenagerův dědeček má po městě několik cukráren. I jeho starší bratr Enis (22) byl talentovaný fotbalista, prošel teplickým béčkem a naposledy byl registrovaný v Baníku Most-Souš. Kariéru mu ale zkazilo zranění.
Idris má i přes chorvatské zázemí jasno: „Narodil jsem se v Česku. Takže jsem Čech!“ Samozřejmě může jeho nominace znít i jako taktický manévr FAČR, aby do hráče „nezajela“ chorvatská reprezentace. Vzhledem k velké konkurenci v tamních výběrech by to asi bylo o dost složitější, ale o Hopim se v zahraničí mluví, podle informací Sportu na něj například koukají už i kluby ze západních zahraničních lig. „Já jsem o tom upřímně nikdy nepřemýšlel, ale je čest, že mohu hrát za Česko,“ popsal bezprostřední pocit pro teplický web.
Má před sebou ještě dlouhou cestu
Zaujme i jeho jméno, které logicky nezní česky, ale vlastně ani chorvatsky. Křestní „Idris“ má především arabský původ a příjmení Hopi rovněž není v Chorvatsku vůbec typické, výskytem je vzácné a původ má v Kosovu a severozápadní Albánii. Mělo by být odvozené od tamního kmene Hoti.
Hopi se netají ambicemi, že by chtěl výš a výš. Už před pár týdny viděl u případu Matěje Radosty, že cesta do národního týmu je možná i z Teplic. A náležitě vyzvídal. „Gratulace Matějovi, jsme za něj všichni šťastní. Zeptám se ho na hodně otázek, zajímá mě, jaké to tam bylo, v jakém tempu se hraje,“ popsal.
Nyní pozná útroby té nejvyšší mezinárodní úrovně sám. Může to být i pikantní, pokud se třeba objeví na hřišti i proti „svému“ Chorvatsku. Důležité pro talentovaného střelce také bude, aby se držel nohama na zemi, přeci jen jeho vzestup je až bezprecedentně raketový. Jak říká sám Frťala: „Má před sebou ještě dlouhou cestu.“