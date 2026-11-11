Otcové a synové v repre: tři v současném kádru, silný rod Jarolímů, Kozlovi jako desátý pár
Za český a československý národní tým zatím nastoupilo 940 fotbalistů. Další dva nováčci figurují v aktuální nominaci a mohou na dlouhý seznam přibýt v následujících dnech. David Kozel pak může rozšířit ještě daleko užší list. Spolu s otcem Lubošem by se stali teprve desátým párem táty a syna, který oblékl reprezentační trikot. Deník Sport a web iSport seřadily všech deset rodinných klanů podle toho, jak velkou stopu v národním týmu zanechaly. Zástupci současného výběru zůstávají na spodních příčkách.
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10. Luboš Kozel a David Kozel
Luboš Kozel, obránce
- Debut 1995
- 9 zápasů, 1 gól
David Kozel, záložník
- Debut 2026?
- 0 zápasů, 0 gólů
Mistr ligy se Slavií má u svého jména devět reprezentačních startů. Luboš Kozel je nyní úspěšný trenér Jablonce a před příchodem Santiho Denii jeho jméno poletovalo ve vzduchu i s možným nástupem na reprezentační lavičku. Atmosféru „nového nároďáku“ pod španělským koučem nyní nasává jeho syn David, který si řekl o pozvánku výbornými výkony v Boleslavi a společně s tátou může rozšířit seznam otců a synů v reprezentaci.
9. Petr Gabriel a Adam Gabriel
Petr Gabriel, obránce
- Debut 1995
- 10 zápasů, 1 gól
Adam Gabriel, obránce
- Debut 2024
- 1 zápas, 0 gólů
První z trojice zástupců současné reprezentace. Otec Petr se nejvíc zapsal do paměti fanoušků obrovskou chybou na EURO 2000, kdy namazal na gól Henrymu, o poločase střídal a další zápas v národním týmu nepřidal. Syn Adam debutoval před dvěma lety a dobrými výkony v Plzni si vysloužil další pozvánku. Jeho dvojče Šimon už víc než rok léčí zraněné koleno. Pokud by v budoucnu dostal pozvánku, vytvořila by rodina Gabrielů rekord – nastoupil by otec a dva synové.
8. Antonín Kinský st. a Antonín Kinský ml.
Antonín Kinský st., brankář
- Debut 2002
- 5 zápasů, 0 gólů
Antonín Kinský ml., brankář
- Debut 2026
- 1 zápas, 0 gólů
Poslední přírůstek skočil na seznam na minulém reprezentačním srazu, když Antonín Kinský mladší naskočil do branky ve Španělsku. Pozvánku přitom dostal už o dva roky dřív, ale tehdy proseděl všechny zápasy na lavičce. Pozici reprezentačního náhradníka dobře zná i otec Antonín starší, který plnil roli trojky na památném mistrovství Evropy v roce 2004 i na mistrovství světa 2006 v Německu.
7. Alexander Vencel st. a Alexander Vencel ml.
Alexander Vencel st., brankář
- Debut 1965
- 25 zápasů, 0 gólů
Alexander Vencel ml., brankář
- Debut 1991
- 2 zápasy, 0 gólů
Další dvojice úspěšných gólmanů. Alexander Vencel starší zvládl 25 utkání a stál u největšího úspěchu v historii českého a československého fotbalu, když v roce 1976 v Bělehradě kryl záda Ivu Viktorovi na zlatém evropském šampionátu. Syn se stejným jménem tak výrazný úspěch nepřinesl, za Československo stihl před rozdělením dva zápasy, dalších 19 pak odchytal už v barvách Slovenska.
6. Karel Jarolím a David Jarolím
Karel Jarolím, záložník
- Debut 1982
- 13 zápasů, 2 góly
David Jarolím, záložník
- Debut 2005
- 29 zápasů, 1 gól
Jedna z největších fotbalových rodin u nás. Táta Karel ke 13 zápasům jako hráč přidal dalších 22 na pozici trenéra národního týmu. Syn David pak má dva německé tituly s Bayernem a stal se legendou Hamburku. V repre si zahrál na evropském i světovém šampionátu. Jeho bratr Lukáš má titul se Slavií a bratranec Marek v Edenu vyhrál ligu dokonce dvakrát. Do áčka reprezentace se však ani jeden neprobojoval.
5. Vladimír Weiss st. a Vladimír Weiss ml.
Vladimír Weiss st., obránce
- Debut 1964
- 3 zápasy, 0 gólů
Vladimír Weiss ml., záložník
- Debut 1988
- 19 zápasů, 1 gól
Jako vůbec první mohl hrdě pozorovat juniora v národních barvách Vladimír Weiss. Reprezentační obránce odehrál každou minutu stříbrného olympijského turnaje v Japonsku, jeho syn Vladimír pak zažil mistrovství světa 1990. Po rozdělení přidal ještě 12 utkání za Slovensko, které nyní trénuje. Klan se navíc rozrostl ještě dál a syn současného kouče reprezentace, Vladimír nejmladší, odkopal ve slovenských barvách 77 utkání.
4. Martin Frýdek st. a Martin Frýdek ml.
Martin Frýdek st., záložník
- Debut 1991
- 37 zápasů, 4 góly
Martin Frýdek ml., obránce
- Debut 2016
- 7 zápasů, 0 gólů
Další slavné jméno je spojené s pražskou Spartou. Otec Martin Frýdek slavil na Letné pět českých titulů a zahrál si i na EURO 1996 v Anglii, kam Česku výrazně pomohl gólem v kvalifikaci proti Bělorusku. Do velkého fotbalu se dostali i oba jeho synové a Martin mladší i Christian zvládli přes 100 ligových startů a okusili i zahraniční angažmá. Prvorozený Martin přidal i sedm reprezentačních startů.
3. Verner Lička a Mario Lička
Verner Lička, útočník
- Debut 1980
- 15 zápasů, 2 góly
Mario Lička, záložník
- Debut 2009
- 3 zápasy, 0 gólů
Ostravská rodina zanechala svou stopu i v reprezentaci. Trojnásobný mistr ligy s Baníkem Verner má zlato z olympiády 1980, kde nastoupil v základní sestavě do každého zápasu a vítězným gólem rozhodl semifinále proti Jugoslávii. Ve stejném roce si zahrál i na bronzovém EURO v Itálii. Starší syn Marcel pokračoval v rodinné tradici a odehrál 89 zápasů za Baník, mladší Mario jich zvládl hned 135, v roce 2004 slavil titul a třikrát okusil i reprezentační dres.
2. Pavel Kouba a Petr Kouba
Pavel Kouba, brankář
- Debut 1963
- 3 zápasy, 0 gólů
Petr Kouba, brankář
- Debut 1991
- 40 zápasů, 0 gólů
První z mnoha českých brankářských rodin. Pavel Kouba se mezi tyče postavil za Československo třikrát. V roce 1962 byl součástí stříbrného týmu z mistrovství světa, i když do branky se nedostal ani na minutu. Stejnou medaili z velkého turnaje má doma rovněž syn Petr, který výrazně pomohl k druhému místu na EURO 1996, kde odchytal každou minutu, ve čtvrtfinále vynuloval Portugalsko a v semifinále proti Francii uspěl v penaltách.
1. Miroslav Kadlec a Michal Kadlec
Miroslav Kadlec, obránce
- Debut 1987
- 64 zápasů, 2 góly
Michal Kadlec, obránce
- Debut 2007
- 67 zápasů, 8 gólů
Na rodinném seznamu jasně největší dvojice. Miroslav Kadlec se v počtu startů dělí o 25. místo v historii národního týmu, vítěznou penaltou rozhodl semifinále EURO 1996 a jako kapitán vedl mužstvo do finále. Syn Michal ho v počtu startů ještě překonal a patří mu 21. příčka. Zúčastnil se hned tří evropských šampionátů, nejdál se dostal v roce 2012 do čtvrtfinále a z pozice obránce má úctyhodnou bilanci osmi gólů.