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Otcové a synové v repre: tři v současném kádru, silný rod Jarolímů, Kozlovi jako desátý pár

Otcové a synové v reprezentaci
Otcové a synové v reprezentaciZdroj: koláž iSport.cz
Verner Lička
Bývalý český fotbalista Michal Kadlec
Bývalý fotbalista Miroslav Kadlec
Antonín Kinský na pondělním tréninku české fotbalové reprezentace
Antonín Kinský slaví těsnou výhru Tottenhamu nad Wolverhamptonem
Martin Frýdek ještě v dresu Sparty
Martin Frýdek ještě v dresu Sparty
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Petr Fantyš
Petr Fantyš
Reprezentace
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Za český a československý národní tým zatím nastoupilo 940 fotbalistů. Další dva nováčci figurují v aktuální nominaci a mohou na dlouhý seznam přibýt v následujících dnech. David Kozel pak může rozšířit ještě daleko užší list. Spolu s otcem Lubošem by se stali teprve desátým párem táty a syna, který oblékl reprezentační trikot. Deník Sport a web iSport seřadily všech deset rodinných klanů podle toho, jak velkou stopu v národním týmu zanechaly. Zástupci současného výběru zůstávají na spodních příčkách.

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10. Luboš Kozel a David Kozel

Luboš Kozel, obránce

  • Debut 1995
  • 9 zápasů, 1 gól

David Kozel, záložník

  • Debut 2026?
  • 0 zápasů, 0 gólů

Mistr ligy se Slavií má u svého jména devět reprezentačních startů. Luboš Kozel je nyní úspěšný trenér Jablonce a před příchodem Santiho Denii jeho jméno poletovalo ve vzduchu i s možným nástupem na reprezentační lavičku. Atmosféru „nového nároďáku“ pod španělským koučem nyní nasává jeho syn David, který si řekl o pozvánku výbornými výkony v Boleslavi a společně s tátou může rozšířit seznam otců a synů v reprezentaci.

9. Petr Gabriel a Adam Gabriel

Petr Gabriel, obránce

  • Debut 1995
  • 10 zápasů, 1 gól

Adam Gabriel, obránce

  • Debut 2024
  • 1 zápas, 0 gólů

První z trojice zástupců současné reprezentace. Otec Petr se nejvíc zapsal do paměti fanoušků obrovskou chybou na EURO 2000, kdy namazal na gól Henrymu, o poločase střídal a další zápas v národním týmu nepřidal. Syn Adam debutoval před dvěma lety a dobrými výkony v Plzni si vysloužil další pozvánku. Jeho dvojče Šimon už víc než rok léčí zraněné koleno. Pokud by v budoucnu dostal pozvánku, vytvořila by rodina Gabrielů rekord – nastoupil by otec a dva synové.

8. Antonín Kinský st. a Antonín Kinský ml.

Antonín Kinský st., brankář

  • Debut 2002
  • 5 zápasů, 0 gólů

Antonín Kinský ml., brankář

  • Debut 2026
  • 1 zápas, 0 gólů

Poslední přírůstek skočil na seznam na minulém reprezentačním srazu, když Antonín Kinský mladší naskočil do branky ve Španělsku. Pozvánku přitom dostal už o dva roky dřív, ale tehdy proseděl všechny zápasy na lavičce. Pozici reprezentačního náhradníka dobře zná i otec Antonín starší, který plnil roli trojky na památném mistrovství Evropy v roce 2004 i na mistrovství světa 2006 v Německu.

7. Alexander Vencel st. a Alexander Vencel ml.

Alexander Vencel st., brankář

  • Debut 1965
  • 25 zápasů, 0 gólů

Alexander Vencel ml., brankář

  • Debut 1991
  • 2 zápasy, 0 gólů

Další dvojice úspěšných gólmanů. Alexander Vencel starší zvládl 25 utkání a stál u největšího úspěchu v historii českého a československého fotbalu, když v roce 1976 v Bělehradě kryl záda Ivu Viktorovi na zlatém evropském šampionátu. Syn se stejným jménem tak výrazný úspěch nepřinesl, za Československo stihl před rozdělením dva zápasy, dalších 19 pak odchytal už v barvách Slovenska.

6. Karel Jarolím a David Jarolím

Karel Jarolím, záložník

  • Debut 1982
  • 13 zápasů, 2 góly

David Jarolím, záložník

  • Debut 2005
  • 29 zápasů, 1 gól

Jedna z největších fotbalových rodin u nás. Táta Karel ke 13 zápasům jako hráč přidal dalších 22 na pozici trenéra národního týmu. Syn David pak má dva německé tituly s Bayernem a stal se legendou Hamburku. V repre si zahrál na evropském i světovém šampionátu. Jeho bratr Lukáš má titul se Slavií a bratranec Marek v Edenu vyhrál ligu dokonce dvakrát. Do áčka reprezentace se však ani jeden neprobojoval.

5. Vladimír Weiss st. a Vladimír Weiss ml.

Vladimír Weiss st., obránce

  • Debut 1964
  • 3 zápasy, 0 gólů

Vladimír Weiss ml., záložník

  • Debut 1988
  • 19 zápasů, 1 gól

Jako vůbec první mohl hrdě pozorovat juniora v národních barvách Vladimír Weiss. Reprezentační obránce odehrál každou minutu stříbrného olympijského turnaje v Japonsku, jeho syn Vladimír pak zažil mistrovství světa 1990. Po rozdělení přidal ještě 12 utkání za Slovensko, které nyní trénuje. Klan se navíc rozrostl ještě dál a syn současného kouče reprezentace, Vladimír nejmladší, odkopal ve slovenských barvách 77 utkání.

4. Martin Frýdek st. a Martin Frýdek ml.

Martin Frýdek st., záložník

  • Debut 1991
  • 37 zápasů, 4 góly

Martin Frýdek ml., obránce

  • Debut 2016
  • 7 zápasů, 0 gólů

Další slavné jméno je spojené s pražskou Spartou. Otec Martin Frýdek slavil na Letné pět českých titulů a zahrál si i na EURO 1996 v Anglii, kam Česku výrazně pomohl gólem v kvalifikaci proti Bělorusku. Do velkého fotbalu se dostali i oba jeho synové a Martin mladší i Christian zvládli přes 100 ligových startů a okusili i zahraniční angažmá. Prvorozený Martin přidal i sedm reprezentačních startů.

3. Verner Lička a Mario Lička

Verner Lička, útočník

  • Debut 1980
  • 15 zápasů, 2 góly

Mario Lička, záložník

  • Debut 2009
  • 3 zápasy, 0 gólů

Ostravská rodina zanechala svou stopu i v reprezentaci. Trojnásobný mistr ligy s Baníkem Verner má zlato z olympiády 1980, kde nastoupil v základní sestavě do každého zápasu a vítězným gólem rozhodl semifinále proti Jugoslávii. Ve stejném roce si zahrál i na bronzovém EURO v Itálii. Starší syn Marcel pokračoval v rodinné tradici a odehrál 89 zápasů za Baník, mladší Mario jich zvládl hned 135, v roce 2004 slavil titul a třikrát okusil i reprezentační dres.

2. Pavel Kouba a Petr Kouba

Pavel Kouba, brankář

  • Debut 1963
  • 3 zápasy, 0 gólů

Petr Kouba, brankář

  • Debut 1991
  • 40 zápasů, 0 gólů

První z mnoha českých brankářských rodin. Pavel Kouba se mezi tyče postavil za Československo třikrát. V roce 1962 byl součástí stříbrného týmu z mistrovství světa, i když do branky se nedostal ani na minutu. Stejnou medaili z velkého turnaje má doma rovněž syn Petr, který výrazně pomohl k druhému místu na EURO 1996, kde odchytal každou minutu, ve čtvrtfinále vynuloval Portugalsko a v semifinále proti Francii uspěl v penaltách.

1. Miroslav Kadlec a Michal Kadlec

Miroslav Kadlec, obránce

  • Debut 1987
  • 64 zápasů, 2 góly

Michal Kadlec, obránce

  • Debut 2007
  • 67 zápasů, 8 gólů

Na rodinném seznamu jasně největší dvojice. Miroslav Kadlec se v počtu startů dělí o 25. místo v historii národního týmu, vítěznou penaltou rozhodl semifinále EURO 1996 a jako kapitán vedl mužstvo do finále. Syn Michal ho v počtu startů ještě překonal a patří mu 21. příčka. Zúčastnil se hned tří evropských šampionátů, nejdál se dostal v roce 2012 do čtvrtfinále a z pozice obránce má úctyhodnou bilanci osmi gólů.

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