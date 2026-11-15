Co dnes dělají účastníci nevydařené baráže s Belgií: maratonec, vězení, svatba i film
Před patnácti lety, 14. listopadu 2001, hrála česká fotbalová reprezentace extrémně důležité utkání. V baráži o postup na mistrovství světa doháněla na Letné ztrátu s Belgií. Na soupeřově půdě prohrála 0:1 i kvůli červené kartě Tomáše Řepky. Mužstvo, jehož základ o tři roky později zářil na mistrovství Evropy v Portugalsku, odvetu doma nezvládlo a padlo znovu 0:1. U týmu skončil trenér Jozef Chovanec a brzy začala slavná éra pod vedením Karla Brücknera. Co dnes dělají účastníci tehdejší nevydařené baráže?
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Pavel Srniček
- Brankář, zemřel v 47 letech
Při baráži byl jednička, i když se řešilo, zda nenaskočí Petr Čech, což Pavel Srniček (pozor, ne Srníček) dost složitě nesl. Po skončení kariéry v roce 2012, během níž se stal legendou Newcastlu United, se vrhnul na trénování, působil u mládežnických reprezentací a také v pražské Spartě. O Vánocích 2015 si šel doma v Bohumíně zaběhat, postihla ho však srdeční zástava a po devíti dnech v nemocnici zemřel.
Zdeněk Grygera
- Obránce, 46 let
V baráži nastoupil na třicet minut prvního zápasu v Belgii, kde ho nahradil Tomáš Ujfaluši. Po úspěšné kariéře, kterou uzavřel sezonou 2011/2012 v anglickém Fulhamu, se zabydlel ve funkcionářské pozici. V únoru 2015 se vrátil do mateřského Zlína – nejprve nastoupil v pozici manažera, v červenci 2016 se posunul do pozice generálního manažera a viceprezidenta klubu. V současné době plní také roli místopředsedy FAČR. Společně s bývalým spoluhráčem Pavlem Nedvědem jsou blízko reprezentačním výběrům, výrazně se podílí na angažování trenérů - absolvoval například legendární schůzku v restauraci na Kladně s Miroslavem Koubkem.
Jiří Novotný
- Obránce, 56 let
V baráži odehrál na stoperu oba zápasy, brzy poté v národním týmu skončil. Jako skaut pro Čechy nyní spolupracuje s agenturou ISM (dříve Pavel Paska, dnes má výrazné slovo Pavel Kuka). Zaměřuje se na vyhledávání mladých hráčů pro profesionální fotbal. Stále si rád zahraje na amatérské úrovni (nastupoval za Viktoria Vestec, SK Rakovník, Kralupy nad Vltavou nebo FC Olympia Hradec Králové), i po padesátce se drží ve skvělé fyzické kondici. Ještě v minulé sezoně trénoval pražský SK Modřany hrající šestou ligu.
Tomáš Řepka
- Obránce, 52 let
Symbol kvalifikačního průšvihu. V Bruselu dostal totálně hloupou červenou kartu, trenér Jozef Chovanec ho pak poslal pryč od týmu. Obránce se později pustil do svazové generality, kopal kolem sebe, proto byl start v baráži jeho posledním v národním týmu. Kariéru ukončil v roce 2013 v Českých Budějovicích, poté už jen sčítal problémy, byl ve vězení za útoky na bývalou manželku a finanční zpronevěru. Nyní se snaží prosadit jako trenér, pohyboval se například u mládeže Viktorie Žižkov.
Marek Jankulovski
- Obránce, 49 let
Tehdy stále ještě patřil mezi benjamínky, ale kariéru nakonec rozjel až k triumfu v Lize mistrů v dresu velkého AC Milán, kde skončil v roce 2011. Chtěl se vrátit do české ligy v dresu svého Baníku, ale při jediném startu proti Hradci si na podzim 2011 po osmi minutách přetrhl kolenní vazy, načež kariéru uzavřel. Později působil v ostravském managementu, ale po dvou letech skončil. Nyní se ve fotbale pohybuje jako televizní expert.
Karel Poborský
- Záložník, 54 let
Hvězda tehdejšího výběru, jeden z nejlepších křídelních hráčů novodobé české historie. Po aktivní kariéře působil na několika pozicích na FAČR, před pěti lety neúspěšně kandidoval na předsedu asociace, prohrál s Petrem Fouskem. Nyní se intenzivně věnuje roli televizního experta a komentátora, patří k nejuznávanějším v Česku. Komentuje Premier League na stanici CANAL+, pro Českou televizi zase utkání národního týmu. Stále je ve výtečné formě, dokonce běhá maratony.
Pavel Nedvěd
- Záložník, 54 let
Od června 2025 nastoupil do pozice generálního reprezentačního manažera, po návratu do českého fotbalu je jedním z nejvlivnějších funkcionářů na asociaci. Spolupracoval s Miroslavem Koubkem a slavil postup na mistrovství světa, turnaj v Americe se ale národnímu týmu nepovedl. Aktuálně pomáhá španělskému trenérovi Santi Deniovi. Okolo nepovedené baráže s Belgií měl vyhrocené vztahy s novináři – jako tehdejší kapitán vyhlásil před listopadovými zápasy mediální bojkot a odmítl s novináři mluvit. Je o něm slyšet i kvůli vztahu s populární slovenskou zpěvačkou Darou Rolinc, se kterou se nedávno oženil.
Jiří Jarošík
- Záložník, 49 let
Během hráčské kariéry nastřádal tituly v Česku, Rusku, Anglii i Skotsku. Druhá země mu přirostla k srdci, založil v ní rodinu, vrátil se do ní jako kouč. Po kariéře se totiž vrhnul na trenérskou dráhu, jako hlavní působil v Teplicích, v Celje, jako asistent v Liberci či Ružomberoku. Už během války se však vydal do Ruska, vedl Orenburg, naposledy se mihl jako asistent ve druhé kazachstánské lize, u týmu Karagandy, kde skončil v létě minulého roku.
Martin Hašek
- Záložník, 57 let
Říká se o něm, že je fotbalovým synem trenéra Jaroslava Hřebíka, názory totiž mají velmi podobné. A také jdou často proti proudu. Kvůli tomu Martin Hašek, který vedl Spartu, Pardubice, Bohemians či Zbrojovku, na čas vypadl z místního prostředí, věnoval se rodinné školce. Před dvěma lety přijal nabídku nového majitele Dukly Matěje Turka a stal se sportovním ředitelem klubu z Julisky. Jeho tým spadl z ligy, nyní je ve druhé nejvyšší soutěži druhý.
Vladimír Šmicer
- Záložník, 53 let
Když hodnotil průšvih v baráži, přiznal, že měl více zasáhnout proti bobříkovi mlčení, který mančaft vyhlásil. I rozpor mezi týmem a médii měl vliv na náladu a konečný výsledek. Po neúspěchu dokonce přemýšlel o konci v národním mužstvu, ale pak byl součástí super celku na EURO 2004. Kariéru s triumfem v Lize mistrů, francouzské i české soutěži uzavřel ve Slavii v roce 2009. Po ní působil v Edenu jako asistent, byl kandidát na předsedu asociace, nyní působí jako televizní expert.
Milan Baroš
- Útočník, 45 let
Je přesným opakem bývalých hvězd, které se po konci kariéry tlačí do bafuňářských křesel nebo televizních studií. V zákulisí se o něm ví, že si přísně střeží soukromí, do každodenního fotbalového stresu se nehrne a sám otevřeně říká, že „nepotřebuje být vidět“. Přesto se kolem něj v posledních týdnech strhl pořádný rozruch. Když v roce 2020 končil kariéru, kvůli covidovým opatřením se loučil před prázdnými tribunami. Tenhle dluh si odmazal 26. září 2026 na beznadějně vyprodaném stadionu v Ostravě-Vítkovicích, kam na jeho benefici dorazilo 15 tisíc fanoušků. Točí se o něm film.
Tomáš Ujfaluši
- Obránce, 48 let
Patřil k nastupující reprezentační generaci, v baráži s Belgií naskočil do prvního zápasu místo Zdeňka Grygery. Po úspěšné kariéře se věnuje především skautingu – spolupracuje s agenturou IFM-M, kterou vede Daniel Smejkal. Je aktivní v roli ambasadora různých projektů, objevuje se v podcastech či na různých akcích spojených s fotbalem. Patří k uznávaným personám v zahraničí. Výborné jméno si během kariéry udělal v Itálii, Španělsku, Německu i Turecku, je výborně jazykově vybavený.
Tomáš Hübschman
- Záložník, 45 let
Proti Belgii zasáhl do obou zápasů, v profesionálním fotbale vydržel ze všech členů tehdejšího kádru nejdéle. V Jablonci nastupoval v lize až do léta 2024, kariéru uzavřel v necelých 43 letech. Plynule přešel do manažerské pozice – roli manažera národního týmu zastával před Pavlem Nedvědem, poté zamířil společně s trenérem Jaroslavem Köstlem do slovenského Ružomberku. Česká dvojice zde ale na začátku listopadu, ani ne po roce v klubu, byla ze svých pozic odvolána.
Vratislav Lokvenc
- Útočník, 53 let
Pravidelně nastupuje v dresu týmu Real TOP Praha na charitativních akcích, nechybí na tradičních Silvestrovských derby za starou gardu Sparty a objíždí exhibiční utkání legend po republice. Občas se také zapojí jako patron do regionálních mládežnických kempů. Dlouhých jedenáct let pracoval jako skaut pro švýcarský klub FC Basilej, kde měl na starosti sledování talentů ve střední a východní Evropě. V roce 2023 na této pozici skončil a od té doby je na volné noze.
Petr Johana
- Obránce, 50 let
Bohatou ligovou kariéru ozdobenou třinácti reprezentačními starty končil křemičitý stoper v Mostě. Zde i zůstal, pracoval u mládeže. Loni v létě dostal nabídku stát se novým trenérem kategorie U18 v Teplicích. „S některými asistenty z áčka jsem se v minulosti potkal na hřišti. Je tu příjemná atmosféra, scházíme se od áčka až po šestnáctku, všechno funguje,“ pochvaluje si.
Tomáš Rosický
- Záložník, 46 let
V květnu 2025 vyděsil celý český fotbal, když náhle skončil na jednotce intenzivní péče kvůli problémům se srdcem. Naštěstí se to obešlo bez operace, na několik měsíců ho v roli dočasného sportovního ředitele zastoupil Tomáš Sivok a sám Rosický přiznal, že musí ubrat a víc se starat o zdraví. Od ledna 2026 je ale zpátky v plném režimu. Spartě se ale nedaří. Vypadá to, že třetí rok spočine bez trofeje. Rosického kritizují vlastí fanoušci. Před pár dny jim v Žatci vysvětloval, proč neodvolá Briana Priskeho z funkce hlavního trenéra.
Libor Sionko
- Záložník, 49 let
V éře trenéra Jaroslava Šilhavého byl manažerem reprezentačního áčka. V dubnu 2022 však na vlastní žádost u týmu skončil. Vyčerpaly ho pandemické roky. „Nebylo to o už fotbale,“ vyprávěl. Rozhodl se věnovat rodině a především děti podporovat ve sportovní kariéře. Dcera je reprezentantkou v golfu, na slušné úrovni hrál i syn. Jak by ne, Sionkovi mají dům přímo u vyhlášeného hřiště Albatros majitele Jiřího Šimáněho.
Jozef Chovanec
- Trenér, 66 let
Po baráži skončil, na začátku následujícího roku ho nahradil Karel Brückner, jenž už mu předtím dělal asistenta. Poté působil jako trenér v Rusku, na Slovensku i v arabském světě - a samozřejmě ve Spartě, kde měl také funkci prezidenta či generálního sportovního manažera. Za doby Romana Berbra (2018) byl dosazen do čela disciplinární komise, po dvou letech se z dění stáhl. Nyní se občas objeví v podkastech, vystoupil také na konferenci iSportu.