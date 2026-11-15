Ruští hokejisté se MS do 20 let nezúčastní. IIHF se odvolala na kanadskou vládu
Mezinárodní hokejová federace (IIHF) v nedělním prohlášení na webu oznámila, že Rusko se na přelomu roku nezúčastní mistrovství světa hráčů do 20 let. Důvodem je postoj kanadské vlády, jež oznámila, že ruským hokejistům neudělí víza a neumožní jim účast ani v případě, že už platná víza mají.
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IIHF zároveň potvrdila, že kanadská města Edmonton a Red Deer zůstanou pořadateli šampionátu, jenž se bude hrát podle plánu od 26. prosince do 5. ledna.
Podrobnosti připravujeme.