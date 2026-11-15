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Ruští hokejisté se MS do 20 let nezúčastní. IIHF se odvolala na kanadskou vládu

Ruští junioři v Ostravě.
Ruští junioři v Ostravě.Zdroj: Sport
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ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
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Mezinárodní hokejová federace (IIHF) v nedělním prohlášení na webu oznámila, že Rusko se na přelomu roku nezúčastní mistrovství světa hráčů do 20 let. Důvodem je postoj kanadské vlády, jež oznámila, že ruským hokejistům neudělí víza a neumožní jim účast ani v případě, že už platná víza mají.

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IIHF zároveň potvrdila, že kanadská města Edmonton a Red Deer zůstanou pořadateli šampionátu, jenž se bude hrát podle plánu od 26. prosince do 5. ledna.

Podrobnosti připravujeme.

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