Los kvalifikace EURO 2028: Česko bude ve druhém koši, hrozí střet s gigantem
Šest zápasů, šest porážek, nula bodů a sestup o patro níž. S takovou bilancí zakončila česká fotbalová reprezentace svou pouť v elitní skupině Ligy národů. Závěrečná prohra 1:2 v Chorvatsku definitivně rozsekla tajenku před blížícím se losem kvalifikace na EURO 2028. Česko přišlo o naději na nasazení v prvním koši a propadlo se do druhého. Cesta na mistrovství Evropy do Velké Británie a Irska tak bude mnohem trnitější. Proč byl duel v Osijeku tak klíčový a jaké vyhlídky má teď národní tým?
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O nasazení rozhodla Liga národů
Nedělní klání na chorvatské půdě mělo jasný podtext. Nešlo jen o záchranu v elitní skupině Ligy národů, ale také o nasazení v prvním, či druhém koši pro los kvalifikace EURO. Pokud by Česko vyhrálo, bylo by nasazeno v elitním koši. Remíza a porážka znamenala druhý koš.
UEFA totiž nasazuje týmy do kvalifikačních košů čistě na základě celkového pořadí v aktuálním ročníku Ligy národů. Po prohře v Chorvatsku je tak už definitivně jasné, že Česko při losu, který proběhne v neděli 6. prosince v Belfastu, bude ve druhém koši.
V prvním koši hrozí giganti
Pád o patro níž představuje pro samotný boj o EURO 2028 velmi nepříjemnou komplikaci. Znamená to totiž téměř jistotu, že se český tým ve své kvalifikační skupině utká s jedním z absolutních fotbalových gigantů jako Španělsko, Francie, Anglie, Portugalsko či Německo.
Z prvního koše tak hrozí střet s těžkými vahami, které kvalifikačními cykly obvykle procházejí bez sebemenšího zaváhání. Najdeme zde ale i o něco schůdnější, ale i tak stále těžké varianty - Řecko, Itálii, Chorvatsko či Dánsko.
✅ 4 more teams locked their 🇪🇺 EURO 2028 qualifying pot today: Pot 1: 🇭🇷 Pot 2: 🇨🇿 Pot 3: 🇦🇱 Pot 4: 🇧🇾 That's 48 of 54. The last 6 find out by Tuesday, the draw is on 6 December. 🎲 Make the draw yourself: https://t.co/HfpRxgBvcI https://t.co/jona7njegp— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 15, 2026
Na šampionát přímo postoupí vítězové 12 kvalifikačních skupin a osm nejlepších týmů na druhých místech. Zbylé čtyři týmy na druhých místech bude čekat baráž. Přítomnost top favorita v kvalifikační skupině tak může výrazně zamíchat kartami v boji o klíčovou druhou pozici. Každý bod ze vzájemných zápasů s elitním soupeřem, a hlavně stoprocentní bodový zisk proti papírově slabším sokům, budou rozhodovat.
Jistotu účastí nemají ani hostitelé
EURO v roce 2028, které společně hostí Anglie, Skotsko, Wales a Irsko, přináší na fotbalovou mapu zajímavé specifikum. Všechny čtyři hostitelské země se totiž musí zapojit do standardního kvalifikačního procesu. Celkem 54 evropských reprezentací se rozdělí do dvanácti skupin po čtyřech nebo pěti účastnících, z nichž pak vzejde finální složení pro ostrovní turnaj.
Co se stane, když ostrovní celky v kvalifikaci selžou? UEFA rezervovala maximálně dvě záchranná místa, která případně připadnou dvěma nejlépe postaveným pořadatelským zemím, jež si nevybojují přímý postup. Zbytek startovního pole vzejde z baráže, jejíž složitý formát se bude měnit přesně podle toho, kolik „divokých karet“ se nakonec využije.
Hrát se tak v play off může o čtyři, tři, ale v krajním případě i o pouhé dvě letenky na šampionát. Pro český tým z toho plyne jasné varování: spoléhat na zadní vrátka přes baráž, kam proklouznou zbylé týmy z druhých míst a úspěšné celky z Ligy národů, bude kvůli nejistému počtu volných míst obrovský hazard. Cíl tak musí být jasný: přímý postup.