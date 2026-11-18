Má Alcócer na více než na Spartu? Kostarický kouč má jasno: Chci ho vidět v Lize mistrů
Nemá za sebou nijak zvlášť povedený reprezentační sraz. Výlet do domovské Jižní Ameriky křídelníkovi Josimaru Alcócerovi zhořkl, s Kostarikou zažil prohru 0:2 s Ekvádorem a 0:7 s Argentinou. Kouč reprezentačního celku Bryan Ruíz hledá východisko pro kostarický fotbal a říká: „Chci vidět více hráčů v Evropě.“ A měl na mysli i letní posilu Sparty, u které vidí vyšší strop.
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Nedávno oficiální stránky Evropské ligy oblétlo video plné Alcócerových kousků z dosavadních zápasů Sparty. Rychlé kličky, sprinty, tanečky s obránci. Kostaričan si postupně plní jeden z cílů, se kterým jistě do Sparty přišel. Udělat si jméno v Evropě. „Věříme, že v našem herním stylu bude nadále růst a ve Spartě udělá další výrazný krok,“ řekl o jeho příchodu sportovní ředitel Tomáš Rosický.
Tápe i v národním týmu
A byť v driblinkových číslech i různých dalších statistikách září a obránci české ligy popisují hru na něj jako noční můru, stále nesahá na svůj strop. Už sedm zápasů v řadě ve Spartě si nesáhl na gól ani asistenci, přestože prakticky ihned v sestavě zastal místo Lukáše Haraslína. Tudíž body se od něj čekají. Chuť si však nespravil ani v kostarické reprezentaci, kde patří cenovkou, ale i prestiží angažmá mezi ty úplně největší hvězdy a má odkrouceno už 42 zápasů.
Právě nedostatečná úroveň klubů kostarických fotbalistů je něco, na co narážel trenér národního týmu Bryan Ruíz. „Už jsem to říkal na konferencích, u kostarických hráčů se často stává, že se s něčím spokojí, a ne, neuspokojte se, vždycky je prostor pro růst, a to je to, co potřebují začít chápat. Doufejme, že za rok nebudeme mít z Evropy povolaných sedm hráčů, ale patnáct, šestnáct nebo třiadvacet, jako má teď ekvádorský národní tým,“ řekl kouč, který má za sebou i štaci v Premier League.
Kouč: Má kvality na nejlepší ligy
Pak naznačil, že od sparťanského hráče chce posun na ještě vyšší úroveň. „Mluvil jsem s Josimarem Alcócerem a jsem s jeho prací velmi spokojený, ale doufám, že se nespokojí jen s tím, že se udrží ve své lize a bude se mu dařit v týmu, ve kterém hraje,“ řekl o křídelníkovi, který předtím působil v Belgii.
„Chci ho vidět hrát v Lize mistrů, chci ho vidět i v nejlepších ligách v Evropě, protože na to má kvality,“ deklaroval jasně.
Od té je momentálně Sparta vzdálená deset bodů a tři příčky. Pokud tak reprezentační trenér a kostarická legenda zažehnou v Alcócerovi další závan ambic, může se klidně stát, že letenský klub bude v létě řešit otázku, jak nahradit náhradu za Haraslína.
Alcócerova letní cenovka se ale blížila 4 milionům eur, díky čemuž patří mezi historicky nejdražší posily Sparty. Dle nastavení klubu nebude existovat nic jako prodávání pod cenou, nehledě na ambice hráče, který podepsal dlouholetý kontrakt. A především: aby hrál v Lize mistrů, musí nejdřív zářit i jinak než v sestřizích. Sparta bude především potřebovat jeho body.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|10
|4
|0
|36:8
|34
|2
Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|3
Ml. Boleslav
|14
|7
|4
|3
|22:15
|25
|4
Sparta
|14
|7
|3
|4
|26:14
|24
|5
Olomouc
|14
|7
|3
|4
|22:20
|24
|6
Teplice
|14
|6
|3
|5
|22:22
|21
|7
Jablonec
|14
|6
|3
|5
|16:18
|21
|8
Plzeň
|14
|5
|5
|4
|29:22
|20
|9
Bohemians
|14
|5
|5
|4
|15:15
|20
|10
Zbrojovka
|14
|6
|2
|6
|17:22
|20
|11
Hr. Králové
|14
|5
|3
|6
|17:18
|18
|12
Pardubice
|14
|5
|2
|7
|19:20
|17
|13
Baník
|13
|4
|2
|7
|10:23
|14
|14
Artis
|14
|2
|4
|8
|15:28
|10
|15
Slovácko
|14
|2
|4
|8
|13:26
|10
|16
Zlín
|14
|0
|3
|11
|11:27
|3
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