Lvíčata pro Deniu, po kom se kouč může koukat? Švýcarský nůž, velký objev i NEJ talent
Budoucnost českého fotbalu vypadá nadějně. Lvíčata se počtvrté v řadě kvalifikovala na EURO jednadvacítek, když v baráži přelstila Turecko (1:0, 1:1). Hned několik hvězd výběru Michala Bílka muselo zaujmout i trenéra áčka Santiho Deniu. Španělský kouč zatím povolal do prvního týmu tři hráče ročníku 2004 a mladší – Ondřeje Kričfalušiho, Lukáše Ambrose a naposledy také překvapivě osmnáctiletého Idrise Hopiho. Koho dalšího sledovat? Deník Sport a web iSport.cz vybraly šest jmen.
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Albert Labík
22 let, Artis
levý obránce/střední záložník
V kvalifikaci o EURO U21: 11 zápasů, 981 minut, 0 gólů, 2 asistence
Švýcarský nůž Martina Hyského z minulé sezony se po přestupu do Artisu usadil ve středu zálohy, ovšem v jednadvacítce plní roli energického levého wingbeka a ze všech Lvíčat strávil na hřišti v kvalifikaci největší porci minut. Pokryje celou stranu od obrany do útoku, ačkoli v soubojích jeden na jednoho není stoprocentní a šikovná turecká křídla ho několikrát obešla. Rychlostí, dynamikou a kvalitou na balonu může být zajímavým profilem na více postů. Ostatně kromě stopera a hrotového útočníka už v kariéře nastoupil všude.
Matěj Šín
22 let, Den Haag (Nizozemsko)
ofenzivní záložník
V kvalifikaci o EURO U21: 11 zápasů, 699 minut, 1 gól, 1 asistence
Poslední EURO jednadvacítek mu zhatilo zranění, ale nyní si vše vynahrazuje. Michal Bílek mu přiřkl roli kapitána a mladík působící v Nizozemsku dovedl mužstvo za postupem. Bodový přínos by se od odchovance Baníku čekal vyšší, 1+1 v jedenácti utkáních není od ofenzivního záložníka příliš, ale kvalita na míči je pořád viditelná. Do áčka už ho dvakrát povolal Ivan Hašek, ale od debutu v březnu 2025 na další minuty čeká. Jeho nápaditost spojená s bojovností by však mohla Deniu zaujmout, navíc když zahraje osmičku, desítku i na křídle.
Mikuláš Konečný
20 let, Slavia
stoper
V kvalifikaci o EURO U21: 7 zápasů, 630 minut, 0 gólů, 1 asistence
Jedna z hlavních postav baráže. Proti Turecku působil až nedotknutelně, při závěrečném tlaku dokonce převzal kapitánskou pásku a vedl českou hradbu za postupem. Mladý stoper Slavie narozený v roce 2006 nastoupil ve středu obranné trojice, ale zvládne hrát i ve čtyřce, případně obhospodaří i kraje obrany. S míčem působí dokonale klidně a chytře ho posouvá výš postaveným spoluhráčům. Přesně jeho profil by mohl perfektně pasovat do španělského stylu prvního týmu. Nebojí se hrát ani slabší levou nohou.
Filip Lissah
21 let, Swansea
pravý obránce/stoper
V kvalifikaci o EURO U21: 7 zápasů, 573 minut, 1 gól, 1 asistence
Velký objev tohoto roku. V březnu při první nominaci prakticky nikdo v tuzemsku nevěděl, že na Britských ostrovech pobíhá talentovaný obránce s českým pasem. Okamžitě se však zařadil mezi základní pilíře obrany jednadvacítky a v základní sestavě naskočil do všech sedmi utkání od první pozvánky. Zapadl skvěle. Fyzické parametry má pro stopera či krajního obránce výborné, rychlostí a silou přes sebe pustí málokoho, v závěru proti Turecku odtrkal z vápna spoustu centrů. Věří si v rozehrávce, někdy možná až moc a chvílemi působil lehkovážně.
Pavel Kačor
20 let, Slavia
střední záložník
V kvalifikaci o EURO U21: 6 zápasů, 289 minut, 1 gól, 1 asistence
Dřív nastupoval častěji na křídle, v poslední době se profiluje jako moderní, energický střední záložník – typická osmička, co obsáhne velký prostor, splní si defenzivní povinnosti, přejde soupeře jeden na jednoho a dokáže vytvořit šanci kreativní přihrávkou i rychlou kličkou. Za U21 toho letní posila Slavie z Karviné za 72 milionů korun stále mnoho neodkopala. Kačor ale klíčovou asistencí zajistil výhru proti Bulharsku (1:0), v Turecku (1:0) rozhodl jedinou brankou a v domácí odvetě (1:1) nastartoval gólovou akci krásným křížným pasem přes celé hřiště.
Hugo Sochůrek
18 let, Sparta
střední záložník
V kvalifikaci o EURO U21: 3 zápasy, 126 minut, 0 gólů, 0 asistencí
Nad asi největším talentem českého fotbalu visí po reprezentačním podzimu otazníky. Miroslav Koubek vzal poklad Sparty na mistrovství světa, ovšem Santi Denia zatím sází na jiné. A jistou pozici nemá opěvovaný teenager ani v U21. V kvalifikaci nejprve odehrál 90 minut, poté poločas, následně jen 12 minut. V baráži pak v Turecku sledoval celé utkání z lavičky a do odvety pro nemoc nezasáhl. Pro jeho profil ho však nelze opomenout: dravost, technika, odvaha. Pokud bude ve Spartě dál růst, realizační tým na něj časem ukáže.