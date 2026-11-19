Reklamy místo fotbalu i na MS 2030? Dokumenty FIFA naznačují návrat kontroverzních pauz
- Kontroverzní hydratační přestávky, které přerušovaly každý zápas letošního mistrovství světa, by mohly zůstat součástí fotbalového šampionátu také v roce 2030.
- Podle deníku The Guardian dokumentace FIFA počítá s možností vysílání reklam během přestávek.
- Příjmy z reklamy mohou výrazně zvýšit hodnotu vysílacích práv na další světový šampionát.
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Přestávky na pití, nebo především lukrativní prostor pro televizní reklamu? Kontroverzní novinka z letošního fotbalového mistrovství světa zřejmě jen tak nezmizí. Podle zjištění britského deníku The Guardian totiž FIFA v dokumentech pro zájemce o vysílací práva na MS 2030 výslovně počítá s možností prodávat reklamu během takzvaných hydratačních přestávek. Přestože světová federace tvrdí, že konečné rozhodnutí dosud nepadlo, dokumentace naznačuje pokračování modelu, který televizním společnostem přinesl mimořádné příjmy.
Tři minuty na pití, miliony dolarů za reklamu
Hydratační pauzy se staly jedním z nejdiskutovanějších pravidel letošního šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku.
FIFA nařídila tříminutové přerušení hry v každém poločase všech 104 utkání. Nezáleželo přitom na počasí ani na tom, zda stadion disponoval klimatizací. Zhruba ve 22. a 67. minutě tak hráči zamířili k lavičkám a televizní společnosti dostaly možnost přerušit přenos reklamou.
Oficiálním důvodem byla ochrana zdraví fotbalistů a zajištění stejných podmínek pro všechny účastníky.
Právě komerční rozměr však vyvolal kritiku. Podle odhadů zveřejněných časopisem The Hollywood Reporter mohly reklamní bloky během přestávek vynášet americké televizi Fox přibližně 2,5 až 9 milionů dolarů za utkání.
Samotné hydratační pauzy jí podle tehdejších odhadů mohly přinést nejméně 250 milionů dolarů, v optimističtějších scénářích dokonce výrazně více.
FIFA může na dalším šampionátu vydělat miliardy
Podle Guardianu jsou možné reklamní přestávky výslovně zmíněny v podmínkách výběrového řízení na televizní práva pro mistrovství světa 2030.
Jejich zachování by mohlo zvýšit atraktivitu vysílacích práv, především na americkém trhu. Odhadovaná hodnota tamního balíku se pohybuje mezi 1,5 a dvěma miliardami dolarů.
Zatímco letos finanční výhody plynuly především televizním stanicím, při příštím turnaji by se mohly projevit i ve vyšší částce, kterou FIFA za vysílací práva získá.
Federace však odmítá, že by už o pokračování hydratačních pauz rozhodla. Podle zdrojů Guardianu dokumenty pouze zohledňují různé možnosti budoucího uspořádání turnaje.
Infantino hájil přestávky. Prý nejde o peníze
Prezident FIFA Gianni Infantino během letošního šampionátu opakovaně odmítal tvrzení, že skutečným smyslem přerušování zápasů je televizní reklama.
Zdůrazňoval především vysoké teploty, náročný program a nutnost zajistit srovnatelné podmínky všem týmům.
„Pro FIFA z toho neplynou absolutně žádné dodatečné příjmy, protože všechny komerční smlouvy byly uzavřeny dlouho dopředu. Nejde nám tedy o finanční záležitost,“ prohlásil tehdy.
Přesto přestávky kritizovali fanoušci i někteří představitelé fotbalového prostředí. Vadilo jim zejména narušování plynulosti hry a skutečnost, že se zápasy přerušovaly také na stadionech s regulovanou teplotou.
Šampionát na třech kontinentech. Co bude dál?
Mistrovství světa 2030 se uskuteční především ve Španělsku, Portugalsku a Maroku. Tři symbolická utkání ke stému výročí turnaje se odehrají také v Argentině, Paraguayi a Uruguayi.
Očekávané letní teploty mohou být dalším argumentem pro zachování hydratačních přestávek.
Na rozdíl od mužského šampionátu ale FIFA neplánuje zavedení povinných přestávek na ženském mistrovství světa 2027 v Brazílii.
Zda bude možné pravidlo využívat i jako pravidelný reklamní prostor, tak zůstává otevřenou otázkou. Nově zveřejněné informace však ukazují, že při rozhodování o podobě dalšího světového šampionátu bude důležitým faktorem také ekonomický potenciál televizního vysílání.