Schick se ozval z Německa, do nároďáku se nevrátí: Denia nezmění mentalitu celého národa
Patrik Schick v rozhovoru pro magazín Bundesligy potvrdil, že o návratu do české reprezentace stále neuvažuje.
Útočník Leverkusenu uvedl, že byl z fungování národního týmu psychicky vyčerpaný a nevěří v rychlou změnu.
Soustředí se na zlomení magické mety 100 vstřelených gólů v německé lize.
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Hvězdný fotbalový útočník Patrik Schick sahá v Německu po jubilejní stovce gólů, momentálně mu k ní schází po víkendové trefě proti Paderbornu jediný zásah (10 gólů za Lipsko a 89 za Leverkusen ve 181 zápasech).
V úvodních deseti kolech probíhajícího ročníku nasázel devět branek, čímž se zapsal do historie Bayeru. Při vážném zranění Harryho Kanea je navíc jedním z hlavních favoritů na primát nejlepšího střelce ligy.
Pravděpodobně mu svědčí, že se v aktuálním ročníku soustředí pouze na klubový dres Leverkusenu a odpadly mu cesty na srazy českého národního týmu. Podle svého čerstvého rozhovoru pro oficiální magazín Bundesligy na tom nehodlá nic měnit.
Nároďák? Stále není tématem
Zatímco česká reprezentace bojovala v Lize národů proti Španělsku či Anglii, on si kopal na místním hřišti poblíž svého domu na jihu Düsseldorfu se svým pětiletým synem a okolními dětmi ze sousedství. Tak jako skoro každé odpoledne. Zde není Patrik Schick žádným útočníkem světové třídy, ale brankářem. A tamním dětem nezáleží na tom, že stojí před elitním střelcem německé ligy, jen zkrátka chtějí tomu dospělému dát co nejvíc gólů.
On je zase dává na největších německých stadionech. Jen na mezinárodní scéně už další nepřidá, minimálně v nejbližší době. „Návrat do reprezentace pro mě momentálně není aktuálním tématem,“ řekl s tím, že se ho nový reprezentační kouč Santi Denia snažil mnohokrát přemluvit k přehodnocení jeho názoru.
„Kvůli návratu mi velmi často volal. Řekl jsem mu, že se v současné době už nevidím jako reprezentant,“ prozradil.
Španěla chválí, ve změny přesto nevěří
Přitom Deniovu práci absolutně respektuje a vidí v něm naději pro český fotbal. Slabé vystoupení českého nároďáku na mistrovství světa i tehdejší nálada okolo týmu jej však zklamala. „Byl jsem psychicky naprosto vyčerpaný z pocitu, že se věci jednoduše nikdy nezmění k lepšímu. Říkal jsem si, že jsme v české reprezentaci úplně uvízli v minulosti. Při způsobu, jakým se v národním týmu pracovalo, bylo nemožné dosáhnout úspěchu,“ byl v rozhovoru velmi kritický.
S Deniou vidí naději. Přesto si špičková střetnutí proti prvnímu a třetímu celku z letního světového šampionátu nechal ujít. Ani při průběžné obrodě ve strukturách fotbalové asociace a změně herního stylu v reprezentaci, nevidí výraznější šanci na zlepšení. Alespoň prozatím.
„Právě s Deniou začínají změny. Jenomže jeden jediný člověk nedokáže během několika měsíců změnit mentalitu celého fotbalového národa,“ uzavřel Schick.