Liverpool dál kraluje! Stoprocentní je i Chelsea, West Ham se propadá

Liverpoolu přinesl úvodní nápor vedoucí branku v desáté minutě. Po Robertsonově akci se probil s míčem až před bránu Mané a špičkou kopačky zakončil podél bezmocného Schmeichela. V poslední minutě prvního dějství zvýšil po Milnerově centru z rohového kopu Firmino. Anglický reprezentant si připsal 80. asistenci v Premier League a na sedmém místě historických statistik soutěže vyrovnal Davida Beckhama.

Po změně stran nevyužili velké šance ke snížení aktivní Maddison a kapitán Morgan, přesto se "Lišky" gólu dočkaly. V 63. minutě se pokusil ve vlastním pokutovém území o kličku brankář Alisson, o míč ho ale obral Iheanacho a jeho přihrávku před prázdnou branku zužitkoval Ghezzal. Hosté ale těsné vítězství udrželi a zůstali v čele tabulky.

Hráči Chelsea se i přes velkou převahu v držení míče dlouho nemohli v zápase s Bournemouthem střelecky prosadit. V největší šanci prvního poločasu trefil Alonso střelou z hranice vápna pouze pravou tyč Begovičovy brány. Favorit se dočkal až v 72. minutě, kdy po spolupráci střídajících hráčů zamířil po Giroudově přiťuknutí přesně k tyči Pedro. Španělský křídelník dal třetí ligovou branku v sezoně. Pět minut před koncem základní hrací doby přidal pojistku křížnou střelou Hazard.

Dlouho to vypadalo, že Fulham naváže na své první vítězství po návratu do Premier League z minulého kola. Po necelé hodině hry neproměnil domácí Gross penaltu a naopak londýnský celek poslal do vedení v 43. minutě Schürrle. A v 62. minutě zvýšil čtvrtým gólem v sezoně důrazný Mitrovič.

O pět minut později ale srovnal Murray a stejný hráč zařídil remízu v 84. minutě, kdy proměnil další pokutový kop. Zkušený anglický útočník dal v roce 2018 v domácích zápasech už osmý gól. Pouze Muhammad Salah (13) a Sergio Agüero (12) jich dali v anglické nejvyšší soutěži víc.

Anglická fotbalová liga - 4. kolo:

Leicester - Liverpool 1:2

Branky: 63. Ghezzal - 10. Mané, 45. Firmino

Brighton - Fulham 2:2

Branky: 67. a 84. z pen. Murray - 43. Schürrle, 62. Mitrovič

Chelsea - Bournemouth 2:0

Branky: 72. Pedro, 85. Hazard

Crystal Palace - Southampton 0:2

Branky: 47. Ings, 90.+2 Hojbjerg)

Everton - Huddersfield 1:1

Branky: 36. Calvert-Lewin - 34. Billing

West Ham United - Wolverhampton 0:1

Branky: 90.+3 Traoré