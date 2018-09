Čech pomohl Arsenalu čistým kontem, Chelsea ztratila. Vydra zazářil

Everton byl v prvním poločase duelu s Arsenalem nebezpečnější, už ve druhé minutě musel Čech zasahovat při sólu Calverta-Lewina. Pickforda zaměstnal na druhé straně po závaru Monreal, střela mu ale nesedla. Do pauzy musel Čech zasáhnout ještě při pokusu aktivního Richarlisona a také při dalším samostatném nájezdu bývalého dlouholetého hráče "kanonýrů" Walcotta.

Svěřenci Unaie Emeryho rozhodli utkání v rozmezí tří minut krátce po přestávce. V 56. minutě převzal Lacazette míč v pokutovém území a nádherným obstřelem trefil o tyč přesně horní růžek Pickfordovy branky. Vzápětí zvýšil na konečných 2:0 po Ramseyho přiťuknutí patičkou Aubameyang. Podle opakovaných záběrů ale stál gabonský útočník viditelně v ofsajdu.

Everton už se na gólovou odpověď nezmohl. V 71. minutě hlavičkoval nebezpečně Keane, ale Čech byl u levé tyče včas. Bývalý český reprezentant uhájil 202. čisté konto v Premier League i po akci Digneho, jenž trefil z velkého úhlu spojnici branky.

Při zranění nejlepšího střelce West Hamu Arnautovice nastoupil v zápase s Chelsea na hrotu útoku Antonio a právě on měl dvě největší šance prvního poločasu. Nejprve po Andersonově kolmici za obranu netrefil z nadějné pozice branku a poté ho ve vyložené šanci zblízka skvěle vychytal nejdražší brankář světa Arrizabalaga.

Chelsea začala být nebezpečnější až po změně stran. V 66. minutě se po zaváhání Jarmolenka v pokutovém území dostal k míči střídající Morata, ale Fabiaňski jeho pokus včasným vyběhnutím zneškodnil. Ukrajinský křídelník "Kladivářů" mohl na druhé straně odčinit své obranné zaváhání, ale ve stoprocentní šanci netrefil z malého vápna hlavou odkrytou branku.

Vydra zapsal první ligovou trefu

Vydra, který se za Burnley prosadil už v Evropské lize, si ve 39. minutě duelu s Bournemouthem počkal na dorážku po velkém tlaku ve vápně hostí. Trefil se tak v nejvyšší anglické soutěži poprvé od angažmá ve West Bromwichi, od té doby působil převážně ve druhé lize.

"Už je to docela dlouho. Je to pro mě skvělý pocit, protože jsem dlouho bojoval o návrat do Premier League. A je hezké, když se hned při prvním startu v základu povede dát branka," řekl Vydra pro klubový web. "Teď se nám může dýchat trochu lépe, ale pořád máme jen jednu výhru," dodal.

Krátce na to pak Lennon ve skluzu v těžké pozici trefil ideálně centr a zvýšil náskok. V 61. minutě Vydra hřiště opustil a Burnley už výhru nejen udrželo, ale ještě vylepšilo dvěma góly Burnese.

Vedoucí Liverpool pokračuje v jednom z nejlepších startů do sezony ve své historii, když vyhrál už pošesté. Tentokrát jeho formu odnesl porážkou 0:3 Southampton. Domácím nejprve pomohl vlastním gólem Hoedt, následně zvyšoval po rohu stoper Matip a skóre uzavřel hvězdný útočník Salah snadnou dorážkou po parádní střele Shaqiriho z přímého kopu do břevna.

Vydařený zápas odehrál i Manchester City, který vyhrál v Cardiffu 5:0 a blýskl se pěknými góly. Bernardo Silva dokázal zády k brance hlavou přelobovat brankáře a Gündogan po hezké kombinaci trefil z dálky dokonale šibenici. Dvakrát se prosadil Mahríz.

Wolverhampton jako jediný v této sezoně obral o dva body Manchester City a dnes to zopakoval v duelu s druhým z manchesterských gigantů United. Domácí sice vedli brankou Freda, ale po změně stran srovnal další parádní šibenicí Moutinho.

Anglická fotbalová liga - 6. kolo:

Fulham - Watford 1:1

Branky: 78. Mitrovič - 2. Gray

Burnley - Bournemouth 4:0

Branky: 84. a 89. Barnes, 39. Vydra, 41. Lennon

Cardiff - Manchester City 0:5

Branky: 67. a 89. Mahríz, 32. Agüero, 35. B. Silva, 44. Gündogan

Crystal Palace - Newcastle 0:0

Leicester - Huddersfield 3:1

Branky: 19. Iheanacho, 66. Maddison, 75. Vardy - 5. Jörgensen

Liverpool - Southampton 3:0

Branky: 10. vlastní Hoedt, 21. Matip, 45.+3 Salah

Manchester United - Wolverhampton 1:1

Branky: 18. Fred - 53. Moutinho

Brighton - Tottenham 1:2

Branky: 90.+3 Knockaert - 42. Kane z pen., 76. Lamela

West Ham United - Chelsea 0:0

Arsenal - Everton 2:0

Branky: 56. Lacazette, 59. Aubameyang