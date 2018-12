City, Chelsea i Tottenham slaví výhry. Arsenal padl po 13 zápasech

Southampton prolomil sérii domácích neúspěchů a poprvé v tomto ročníku vyhrál před svými fanoušky. Dopřál první vítězství novému kouči Ralphu Hasenhüttlovi a zároveň ukončil sérii Arsenalu, který prohrál naposledy v lize v srpnu s Chelsea 3:2. Ve všech soutěžích měl šňůru 22 zápasů bez porážky.

Za domácí se dvakrát do poločasu trefil Ings, který využil v obou případech zaváhání obránce Koscielného, jenž se vrátil tento týden do hry po dlouhém zranění. Oba góly Arsenalu dal Mchitarjan. Rozhodující branku vstřelil v 85. minutě hlavou Austin poté, co Čechův konkurent Leno nedosáhl na Longův centr.

Domácí se po výhře nad londýnským klubem ocitli mimo sestupové příčky. Arsenal zůstává na páté pozici za čtveřicí Liverpool, Manchester City, Tottenham a Chelsea.

Chelsea zabrala a slaví tři body

Chelsea porazila Brighton v lize i posedmé. Hlavní zásluhu na výhře měl belgický reprezentant Hazard, který připravil první gól hostů a druhý přidal. S osmi góly a devíti přihrávkami je nejproduktivnějším hráčem Premier League. Za domácí snížil ve druhé půli March.

Chelsea odskočila pátému Arsenalu o tři body, dál ale ztrácí na vedoucí Manchester City sedm bodů.

Manchester City porazil Everton

"Citizens" udeřili hned z první vážnější šance. Mina odkopl míč od své brány přímo k soupeři, Sané následně našel za obranou Gabriela Jesuse a ten obstřelil padajícího Pickforda. Mladý Brazilec se v lize prosadil poprvé od října a po 487 minutách hry.

Domácí mohli zvýšit těsně před pauzou, Pickford ale Mahrizovu dělovku zblízka vyrazil. Manchester tak přidal další branku až chvíli po změně stran, po další asistenci Saného se hlavou trefil znovu Jesus.

V 65. minutě zápas zdramatizoval přesnou hlavičkou Calvert-Lewin, na víc už se ale "Karamelky" nevzmohly. Naopak o čtyři minuty později pojistil vítězství domácích dalším gólem hlavou střídající Sterling.

Svěřenci trenéra Pepa Guardioly si devátou domácí výhrou udrželi stoprocentní bilanci na stadionu Etihad. Everton nevyhrál počtvrté v řadě.

Eriksen zachránil "Spurs" v nastavení

Favorizovaný Tottenham se dlouho nemohl přes urputnou obranu Burnley prosadit. I přesto, že držel míč na kopačkách 70 procent hracího času a soupeře přestřílel 15:4.

"Kohouti" se nakonec dočkali až v nastaveném čase druhé půle a mají jistotu, že i po 17. kole zůstanou třetí. Kane zpracoval v pokutovém území míč a předložil ho do běhu Eriksenovi, který prostřelil Harta.

První gólový okamžik utkání Wolverhamptonu s Bournemouthem přišel ve 12. minutě po velké chybě hostů v rozehrávce. K míči se dostal Jota, který našel před prázdnou bránou zakončujícího Jimenéze.

Hosté mohli vyrovnat po hodině hry, ale Stanislas trefil pouze břevno. V nastaveném čase pak pojistil výhru domácích z brejku střídající Cavaleiro. Wolverhampton se po třetím vítězství za sebou posunul na sedmé místo.

O druhé domácí výhře Crystalu Palace v sezoně rozhodl jediný gól z 39. minuty. Milivojevič napřáhl z dálky a jeho střela zapadla k pravé tyči Schmeichelovy branky. Od ligového debutu za londýnský celek vstřelil srbský záložník už 16. gól, žádný z jeho spoluhráčů jich za tu dobu nedal víc.

Anglická fotbalová liga - 17. kolo:

Manchester City - Everton 3:1

Branky: 22. a 50. Jesus, 69. Sterling - 65. Calvert-Lewin,

Tottenham - Burnley 1:0

Branka: 90.+1 Eriksen,

Fulham - West Ham United 0:2

Branky: 17. Snodgrass, 29. Antonio,

Crystal Palace - Leicester 1:0

Branka: 39. Milivojevič,

Huddersfield - Newcastle 0:1

Branka: 55. Rondón,





Watford - Cardiff 3:2

Branky: 16. Deulofeu, 52. Holebas, 68. Quina - 80. Hoillet, 82. Reid,





Wolverhampton - Bournemouth 2:0

Branka: 12. Jiménez, 90.+4 Cavaleiro,