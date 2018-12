Efekt Solskajer: United tolik gólů nedali pět let! Co změnil proti Mourinhovi? | iSport.cz

Před více než pěti a půl lety. Konkrétně 19. května 2013. Tehdy United v bláznivém posledním zápase sezony remizovali na hřišti West Bromu 5:5 a mohli naplno začít slavit mistrovský titul, který už měli dopředu jistý. Dvacátý v klubové historii a dosud také poslední.

Další od té doby nepřidali a neprožili ani podobně gólově bohatý večer. Nepodařilo se to týmu Davida Moyese, mužstvu Louise van Gaala ani výběru Josého Mourinha, který byl naopak spíš často kritizován za příliš defenzivní styl hry.

V úterý byl odvolán a teď pod Solskjaerem přišla hned v prvním utkání viditelná změna. Pětigólová kanonáda na hřišti Cardiffu vyvolala ve fanoušcích slavného klubu optimismus. „Pod Mourinhem hráči obvykle působili trochu svázaně. Ale oni mají schopnosti a v sobotu jsme to viděli. Ole jim dal svobodu, pro klub jde o fantastický den,“ prohlásil pro televizi BT Sport bývalý střelec Manchesteru Wayne Rooney.

Rashford, Pogba, Lingard a spol. vstoupili do utkání s chutí, což se na výsledku brzy začalo projevovat. Tři góly za první půli, další dva po změně stran. „Pokud dokážeme ve všech zápasech hrát tímhle způsobem – kombinačně a rychle dopředu – tak budu šťastný,“ prohlásil Solskjaer.

Radost měl také Rooney, který v televizním studiu nepřímo naznačil, že někteří hráči United nebyli pod Mourinhem zrovna spokojení. „Všichni od realizačního týmu až po kustody si to předtím neužívali. Teď bylo vidět, že hráči i zaměstnanci jsou šťastní. První věc, kterou Ole musel udělat, bylo přimět hráče, aby si užívali fotbal,“ ocenil Rooney Solskjaerův přínos.

Ten proti Mourinhovi udělal i jednu zásadní změnu, když do sestavy vrátil Paula Pogbu. Francouzský záložník se mu odvděčil spolehlivým výkonem, podílel se na třech gólech. „Bylo to jednoduché rozhodnutí. Paul je kvalitní hráč, přinesl to, na co má. Užil jsem si dvoudenní společnou práci a chci si s ním a zbytkem týmu užít i dalších pět měsíců,“ uvedl Solskjaer.

Program Premier League je v období Vánoc tradičně nabitý, další prověrka čeká United už na Štěpána proti Huddersfieldu. Navážou na slibné představení v Cardiffu?