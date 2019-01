Sané ukončil sérii Liverpoolu, Klopp volal po vyloučení Kompanyho | iSport.cz

Domácí poslal těsně před přestávkou do vedení Sergio Agüero, čímž zaznamenal svou 250. ligovou trefu v kariéře (23 v barvách Independiente, 74 za Atlético Madrid a 153 jako kanonýr City). Proti Liverpoolu si navíc drží unikátní bilanci sedmi gólů v sedmi zápasech. Po změně stran pohotovu rybičkou odpověděl Roberto Firmino, krátce nato však udeřil německý křídelník Sané.

V první půli přitom Manchester musel přežít i kritický moment. Po hezké kombinaci na jeden dotek se sám před brankářem Edersonem objevil útočník „Reds“ Sadio Mané, ve velké šanci trefil jen tyč. Následný závar pak odkopem na poslední chvíli vyřešil obránce John Stones. Záběry brankové technologie odhalily, že Liverpool v tu chvíli dělilo od gólu jen 1,12 cm.

"Zkusil jsem udělat všechno, slyšel jsem, že to bylo těsné. Jsem tak šťastný, že míč nepřekročil čáru. Tohle jsou věci, které mohou změnit celý zápas," přiblížil Stones situaci bezprostředně po závěrečném hvizdu.

Jeho trenér Pep Guardiola si připsal jubilejní stou výhru na lavičce City a pochopitelně měl z tříbodového zisku velkou radost. "Porazili jsme neskutečný tým. Jsme rádi za vítězství, kterým se nám podařilo snížit ztrátu. Všechno je teď otevřené. Nepamatuju si, že by liga byla takhle těžká," řekl Guardiola.

Pro výkon svých svěřenců měl jen slova chvály. "Jsem na ně hrdý, ale ne jenom kvůli dnešku. Nedávno jsme prohráli dva zápasy ve čtyřech dnech, ale tím nezapomenete, co jste dělali v předchozích šestnácti měsících. Takhle musíme hrát i v Lize mistrů, všechna šest hráčům. Věděli jsme, že když prohrajeme, je téměř po všem," prohlásil k směrem k boji o titul, který se znovu zdramatizoval.

Kouče Liverpoolu Jürgen Kloppa překvapilo, že za ostrý zákrok na Mohameda Salaha nebyl v první půli vyloučen obránce domácích Vincent Kompany. "Mám Vincenta skutečně rád, ale jak to že tohle není červená?" divil se Klopp v rozhovoru pro televizi Sky Sports. "Kdyby ho trefil ještě víc, je po zbytek sezony mimo."

Německý trenér však zároveň vnímal, že jeho tým nepřevedl úplně ideální výkon. "Nebyl to pro nás ani pro City nejlepší zápas, protože oba týmy se hlavně snažily udělat to obtížné pro soupeře. V zakončení jsme bohužel neměli štěstí. Prohráli jsme, ale to se stane. Není to takový problém, víme, že můžeme hrát lépe," doplnil Klopp.