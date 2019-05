Klopp krotí ligové zklamání: Tohle byl jen první pokus. Vývoj Liverpoolu pokračuje | iSport.cz

"Snažili jsme se napsat svou vlastní historii a to se povedlo. Tým udělal za poslední rok mnoho velkých kroků vpřed. Kluci se posunuli na novou úroveň, jsem nadšený. Tenhle tým je jeden z nejlepších, který kdy za Liverpool hrál, stoprocentně. A vývoj týmu a jeho zlepšování nejsou u konce, tohle byl první pokus," řekl Klopp po výhře 2:0 nad Wolverhamptonem v posledním kole ligové sezony.

Liverpool prohrál jediný zápas v této sezoně Premier League, ziskem 97 bodů překonal klubový rekord a postaral se o třetí nejlepší výsledek v anglické historii. Lépe si vedl pouze Manchester City, který si připsal o bod více a vloni dosáhl dokonce na 100 bodů.

"Snažili jsme se jim to ztížit, co to šlo. Myslím, že se nám to povedlo, i když to bohužel nakonec nestačilo. Uhráli jsme 97 bodů, nemůžu být na kluky pyšnější," uvedl Klopp, který v letech 2011 a 2012 získal německý titul s Dortmundem.

"Byla to jedinečná sezona. Lepší sezona, než jakou jsem se svým týmem odehrál, když jsme byli šampiony v Německu. Ale nemůžeme ignorovat, že jeden tým byl lepší. Dokud tu budou City se svou kvalitou a finanční sílou, bude pro kohokoliv těžké je překonat. Musíme se přiblížit dokonalosti, abychom mohli vyhrát Premier League," řekl jednapadesátiletý německý kouč.

Prvního června ještě čeká jeho svěřence finále Ligy mistrů proti Tottenhamu. "Máme tři týdny na to, abychom se připravili na ten strašně důležitý zápas. Bylo by parádní zakončit takovou sezonu vítězstvím v Lize mistrů," dodal Klopp.